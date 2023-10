OTTAWA, ON, le 13 oct. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'œuf et les Producteurs d'œufs du Canada célèbrent les pratiques agricoles durables et les nombreuses façons dont ils prennent soin de notre planète. Selon un récent sondage des Producteurs d'œufs du Canada, la grande majorité des Canadiens (88 %) estiment qu'il est important que les aliments qu'ils achètent soient produits de façon durable. Le sondage a également révélé que près de 70 % des Canadiens souhaitent mieux comprendre les pratiques durables de production d'œufs.

En cette Journée mondiale de l’œuf, les Producteurs d’œufs du Canada mettent à l’épreuve les connaissances des Canadiens sur l’humble œuf avec le lancement du jeu Les œufs pour la Terre : un jeu-questionnaire sur la production d’œufs au Canada. (Groupe CNW/Producteurs d'oeufs du Canada)

Pour souligner la Journée mondiale de l'œuf, les Producteurs d'œufs du Canada ont créé Les œufs pour la Terre : un jeu-questionnaire sur la production d'œufs au Canada pour faire connaître les nombreuses façons dont les producteurs d'œufs assurent la durabilité de la production depuis des générations. Le jeu-questionnaire met en lumière le dévouement des plus de 1 200 producteurs d'œufs du Canada qui travaillent avec diligence pour fournir des œufs frais, locaux et de haute qualité, tout en assurant un avenir plus durable et en maintenant des normes rigoureuses en matière de salubrité des aliments et de soins aux animaux.

« La durabilité commence par les œufs canadiens, et il est formidable de voir que les gens de partout au pays sont sincèrement intéressés à en apprendre davantage au sujet des pratiques importantes sur lesquelles les producteurs s'appuient pour prendre soin de l'environnement », déclare Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada et producteur d'œufs de troisième génération. « Les producteurs d'œufs canadiens ont une feuille de route de longue date en matière de soutien de pratiques agricoles durables. Qu'il s'agisse de la façon dont nous travaillons avec nos collectivités ou de la technologie que nous utilisons pour alimenter nos poulaillers, la durabilité est au cœur de ce que nous faisons et continuera d'orienter nos actions à l'avenir. »

Joignez-vous aux Producteurs d'œufs du Canada pour célébrer la Journée mondiale de l'œuf en téléchargeant votre propre version du jeu Les œufs pour la Terre : un jeu-questionnaire sur la production d'œufs au Canada à l'adresse producteursdoeufs.ca/journeemondialedeloeuf. Ce jeu est parfait pour les soirées de jeu, vos propres célébrations de la Journée mondiale de l'œuf ou même vos programmes scolaires. Assurez-vous de partager votre jeu-questionnaire préféré sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #Journéemondialedeloeuf et en mentionnant @eggsoeufs.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1 200 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

Au sujet de la Journée mondiale de l'œuf

La Journée mondiale de l'œuf est une célébration internationale qui a lieu le deuxième vendredi d'octobre. Cette journée vise à sensibiliser les gens aux bienfaits nutritionnels des œufs et au rôle qu'ils jouent pour nourrir les familles du monde entier. La Journée mondiale de l'œuf a été établie lors de la conférence de la Commission internationale des œufs qui s'est tenue à Vienne en 1996. Cette année, la Journée mondiale de l'œuf a lieu le vendredi 13 octobre 2023.

