Les Producteurs d'œufs du Canada accueillent favorablement la participation de McDonald's du Canada au nouveau programme Assurance qualité des œufs(MC)

« Le programme AQO est l'aboutissement de décennies de travail visant à établir des normes de classe mondiale dans l'industrie canadienne des œufs. Ces normes sont respectées grâce à nos programmes nationaux qui comprennent notamment des inspections et des audits par des tiers », a déclaré Roger Pelissero, producteur d'œufs de troisième génération et président des Producteurs d'œufs du Canada. « Nous sommes heureux que McDonald's du Canada affiche notre marque AQO sur ses sandwichs McMuffin®, mettant ainsi en valeur sa fierté à l'égard des œufs canadiens et de leurs producteurs. »

« Nous nous sommes engagés à fournir une certification de premier plan à l'échelle de l'industrie, et la collaboration avec d'autres chefs de file est au cœur de notre stratégie d'approvisionnement », a déclaré Rob Dick, administrateur de la chaîne d'approvisionnement de McDonald's du Canada. « Notre but est de servir les intérêts des consommateurs et des producteurs d'aliments canadiens, et c'est exactement ce que notre collaboration avec les Producteurs d'œufs du Canada permet de réaliser. »

Tous les œufs ayant la certification AQOMC respectent les normes les plus élevées du programme Propreté d'abord - Propreté toujours® et du Programme de soins aux animaux des Producteurs d'œufs du Canada. Ces normes sont importantes et, grâce à la marque de certification AQOMC, les consommateurs canadiens ont maintenant un nouveau moyen visuel de reconnaître les œufs produits selon les normes les plus élevées -- leurs aliments de confiance.

Visitez qualitedesoeufs.ca pour en savoir plus sur le programme AQOMC des Producteurs d'œufs du Canada.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'informations, visitez producteursdoeufs.ca.

Au sujet de McDonald's Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Environ 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur les achats consacrés aux aliments, aux boissons et à l'emballage totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

