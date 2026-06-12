Les Prix Solutions Climatiques dévoilent les lauréates et les lauréats de l'édition 2026

Le Festival a réuni des voix de premier plan en climat, en politique et en innovation, avec sept volets thématiques et plus de 1,5 million de dollars en prix.

MONTRÉAL, Jun 12, 2026 /CNW/ - La quatrième édition du Festival des Prix Solutions Climatiques (PSC) s'est clôturée le 9 juin au soir au Marché Bonsecours, devant 1500 personnes réunies à Montréal les 8 et 9 juin. À l'issue de deux journées intenses de conférences, de tables rondes et de rencontres réunissant des actrices et acteurs de plus de 20 pays et de 5 continents, les lauréates et lauréats des quatre prix de l'édition 2026 ont été dévoilés lors de la cérémonie de clôture.

« L'innovation climatique ne sera pas portée par des slogans, mais par des bâtisseuses et des bâtisseurs. Nos finalistes en sont la preuve : leurs solutions ne demandent pas au marché de faire un sacrifice, elles gagnent parce qu'elles sont tout simplement meilleures, plus rapides, plus propres et plus rentables. Merci à chacune et chacun d'avoir porté cette ambition sur notre scène, et toutes mes félicitations aux lauréates et lauréats de l'édition 2026. La vraie course, aujourd'hui, n'est plus celle de l'invention, mais celle de la vitesse de déploiement, et cette semaine, nous avons prouvé que nous savons la mener », affirme Galith Levy, PDG et cofondatrice des Prix Solutions Climatiques.

D'un lancement de haut niveau à une finale inspirée de Dans l'œil du dragon

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, a donné le coup d'envoi officiel en réaffirmant l'engagement du gouvernement à accélérer la transition écologique grâce à l'innovation. À sa suite, Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, a rappelé le rôle clé de la métropole comme carrefour international de la recherche et innovation au service de l'action climatique ainsi que l'importance des villes, en première ligne des défis environnementaux.

La programmation a réuni des voix de premier plan, dont Sage Lenier, éducatrice climatique et fondatrice de Sustainable & Just Future, ainsi que Bruce Friedrich, fondateur et PDG du Good Food Institute. L'honorable Jean Charest, ancien vice-premier ministre du Canada et ancien premier ministre du Québec, s'est pour sa part entretenu avec Henry Stern, sénateur de l'État de Californie. Leur échange, à la fois lucide et engagé, a exploré un enjeu central : comment les institutions démocratiques peuvent-elles répondre à l'urgence climatique à la hauteur des défis actuels ? Ils ont donné en exemple le partenariat Québec-Californie sur le marché du carbone, qui permet de bâtir des économies durables et résilientes.

Le clou de la programmation a été la compétition de présentations de type Dans l'œil du dragon, où les entreprises finalistes du Prix pionnier des technologies du climat ont défendu leurs solutions devant un jury d'investisseuses et d'investisseurs et de chefs de file de l'industrie, avant le dévoilement de l'entreprise lauréate lors de la cérémonie de clôture. Les jurys ont rappelé que les Prix Solutions Climatiques propulsent des solutions éprouvées, alliant impact mesurable, rigueur scientifique et potentiel de déploiement à grande échelle.

La liste des lauréates et lauréats de l'édition 2026 :

Prix pionnier des technologies du climat 2026

Treetack 100 000 $

TerraFixing 100 000 $

Choix de l'audience : Tydra Labs, 25 000 $

Prix de la recherche de pointe 2026

Prix de l'équité pour les start-up climatiques 2026, propulsé par Cycle Momentum - Pré Amorçage

BeNat, 150 000 $

Prix de l'équité pour les start-up climatiques 2026, propulsé par Cycle Momentum - Amorçage

Local Energy, 250 000 $

Prix de l'innovation pour les étudiantes et étudiants entrepreneurs 2026

Première place : Pirouz Kian, Université de Calgary - NanoStrip, 100 000 $

Deuxième place : Sanjay Dube, Memorial University of Newfoundland, 80 000 $

Le Prix Solutions Climatiques en chiffres

L'édition 2026 a accueilli 1500 participantes et participants, avec une hausse de 30 % des candidatures par rapport à l'an dernier. Elle comptait sept volets thématiques, dont trois nouveaux (Nature et biotechnologies, Technologies des ressources, et Énergie et puissance). Depuis sa fondation en 2020, le PSC a soutenu plus de 1 400 innovatrices et innovateurs dans 20 pays, remis plus de 12 millions de dollars en prix et contribué à générer plus de 111 millions de dollars en financement subséquent.

Pour toute demande d'entrevue, veuillez communiquer avec Emmy Vande Rosieren à [email protected] ou au 514 603-3209.

À propos des Prix Solutions Climatiques

Fondés en 2020, les Prix Solutions Climatiques agissent comme catalyseur de la transition écologique en accélérant l'innovation, l'investissement et la collaboration. À travers leur événement annuel phare, le Festival des Prix Solutions Climatiques, l'initiative réunit chercheuses et chercheurs, entrepreneures et entrepreneurs, investisseuses et investisseurs, actrices et acteurs du secteur public et partenaires stratégiques pour favoriser l'émergence, le financement et le rayonnement mondial des technologies environnementales innovantes.

Pour en savoir plus : www.climatesolutionsprize.com

SOURCE Climate Solutions Prize

Contact médias : Emmy Vande Rosieren, COPTICOM, Stratégies et relations publiques, 514 603-3209, [email protected]