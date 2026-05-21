Les Prix Solutions Climatiques dévoile les 10 finalistes 2026 à l'aube de son plus grand Festival à Montréal, les 8 et 9 juin

Le Festival réunira des voix de premier plan en capital climatique, en politique et en innovation -- sept volets thématiques et plus de 1,5 million de dollars en prix

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - À un moment où le déploiement à grande échelle des technologies climatiques éprouvées s'impose comme le défi central de la transition, le Festival des Prix Solutions Climatique (PSC) annonce les 10 finalistes des Technologies du Climat 2026, sélectionnés à partir du bassin de candidatures le plus solide de l'histoire du Prix. Les finalistes présenteront leur solution en direct devant un jury d'investisseurs et de leaders de l'industrie lors d'un événement inspiré du modèle Dans l'œil du dragon, en clôture du Festival, et le gagnant sera révélé lors de la cérémonie de fermeture. Le Festival se tiendra au Marché Bonsecours à Montréal les 8 et 9 juin prochains. Avec sept parcours thématiques -- dont trois nouveaux --, plus de 1,5 million de dollars en prix et quelque 2 000 participants attendus, l'édition 2026 sera la plus grande à ce jour.

Parmi les conférenciers confirmés : David Suzuki, scientifique, animateur et fondateur de la Fondation David Suzuki ; Jean Charest, ancien vice-premier ministre du Canada et ancien premier ministre du Québec ; Henry Stern, sénateur de l'État de Californie, ancien avocat en droit de l'environnement et ardent défenseur de l'énergie propre ; Sage Lenier, éducatrice en matière de climat, fondatrice de Sustainable & Just Future et lauréate du palmarès TIME Next Generation Leader 2023 ; ainsi que Bruce Friedrich, fondateur et PDG du Good Food Institute et fellow TED. Ils partageront la scène avec des entrepreneurs, des chercheurs, des innovateurs et des acteurs du secteur public provenant de plus de 20 pays et de 5 continents.

« La recherche et les solutions existent, et la base d'investisseurs axés sur le climat ainsi que les talents pour la porter sont en croissance. Le défi réside dans la mise en place d'une infrastructure de mise en relation : des mécanismes et des plateformes qui permettent aux innovations de traverser le parcours du laboratoire au marché. C'est précisément ce que le PSC est conçu pour offrir », affirme Galith Levy, PDG et cofondatrice des Prix Solutions Climatiques.

Prix Pionniers ClimaTech 2026 : les 10 finalistes

Les finalistes du Prix des Technologies du Climat 2026 représentent la Colombie-Britannique, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Québec, et couvrent des secteurs allant de l'environnement bâti à technologies d'agricultures, en passant par l'eau, les technologies des ressources (chimie verte, minéraux critiques, décarbonation industrielle), l'énergie et puissance, la nature et la biodiversité (restauration), ainsi que Changemaker -- chacun reconnu pour la portée et l'impact de sa solution climatique.

Local Energy (Daniel Bastien) -- Aide les usines, les parcs industriels et les villes à réduire leurs émissions en captant et redistribuant l'énergie excédentaire qui serait autrement perdue.

(Daniel Bastien) -- Aide les usines, les parcs industriels et les villes à réduire leurs émissions en captant et redistribuant l'énergie excédentaire qui serait autrement perdue. Tydra Biomaterial Labs Ltd (Jaiya Varshney) -- Transforme les déchets alimentaires en chitine par recyclage microbien, créant un matériau aux applications puissantes en traitement de l'eau, en cicatrisation et en santé des sols.

(Jaiya Varshney) -- Transforme les déchets alimentaires en chitine par recyclage microbien, créant un matériau aux applications puissantes en traitement de l'eau, en cicatrisation et en santé des sols. Cellulotech Inc (Romain Métivet) -- Un procédé de chimie verte rapide et peu coûteux qui rend le papier résistant à l'eau et aux graisses tout en préservant sa recyclabilité, comme solution d'emballage sans plastique.

(Romain Métivet) -- Un procédé de chimie verte rapide et peu coûteux qui rend le papier résistant à l'eau et aux graisses tout en préservant sa recyclabilité, comme solution d'emballage sans plastique. Cardinal Volta (Nan Ge) -- Capte la chaleur industrielle perdue et la convertit en énergie réutilisable, aidant les usines à réduire leurs coûts et leurs émissions.

(Nan Ge) -- Capte la chaleur industrielle perdue et la convertit en énergie réutilisable, aidant les usines à réduire leurs coûts et leurs émissions. Planetary (Michael Kelland) -- Retire le carbone de l'atmosphère en restaurant l'alcalinité des océans de façon sécuritaire, permettant à l'eau de mer d'absorber et de stocker durablement davantage de CO₂ tout en réduisant l'acidification.

(Michael Kelland) -- Retire le carbone de l'atmosphère en restaurant l'alcalinité des océans de façon sécuritaire, permettant à l'eau de mer d'absorber et de stocker durablement davantage de CO₂ tout en réduisant l'acidification. Alter Biota Inc (Mark Masotti) -- Utilise du biocharbon issu de résidus de bois et une analyse d'agrégats par vision artificielle pour aider les producteurs de béton à créer un matériau plus solide et moins carboné.

(Mark Masotti) -- Utilise du biocharbon issu de résidus de bois et une analyse d'agrégats par vision artificielle pour aider les producteurs de béton à créer un matériau plus solide et moins carboné. TerraFixing (Samantha Usas) -- Stocke l'électricité renouvelable à faible coût sous forme de chaleur à haute température, remplaçant les combustibles fossiles dans les procédés industriels à forte intensité thermique.

(Samantha Usas) -- Stocke l'électricité renouvelable à faible coût sous forme de chaleur à haute température, remplaçant les combustibles fossiles dans les procédés industriels à forte intensité thermique. Tersa Earth Innovations Inc (Earl Oliver) -- Utilise un traitement de l'eau à base de microbes pour assainir les eaux affectées par l'exploitation minière, neutraliser l'acidité et récupérer des métaux précieux.

(Earl Oliver) -- Utilise un traitement de l'eau à base de microbes pour assainir les eaux affectées par l'exploitation minière, neutraliser l'acidité et récupérer des métaux précieux. Tree Track Intelligence (Amir Soleimani) -- Combine des capsules de semences conçues sur mesure et un déploiement par drone de précision pour restaurer les paysages ravagés par les incendies de forêt, avec de meilleurs taux de survie des semis.

(Amir Soleimani) -- Combine des capsules de semences conçues sur mesure et un déploiement par drone de précision pour restaurer les paysages ravagés par les incendies de forêt, avec de meilleurs taux de survie des semis. Neptune Nanotechnologies (Aaron Guan) -- Transforme les carapaces de crabes et de homards en un additif ignifuge biosourcé pour les plastiques, réduisant la dépendance aux produits chimiques toxiques.

Trois autres prix pour souligner le leadership climatique

En plus du Prix des Technologies du Climat, le Festival remettra trois prix supplémentaires reconnaissant des innovations à fort impact environnemental et économique :

Le Prix De La Recherche De Pointe 2026 , reconnaissant les travaux de recherche climatique de pointe issus d'universités et d'institutions à but non lucratif canadiennes, les bourses étant versées directement à l'institution hôte pour soutenir la poursuite de l'innovation.

, reconnaissant les travaux de recherche climatique de pointe issus d'universités et d'institutions à but non lucratif canadiennes, les bourses étant versées directement à l'institution hôte pour soutenir la poursuite de l'innovation. Le Prix Équité Startups Climat 2026, propulsé par Cycle Momentum , reconnaissant les startups climatiques québécoises en phase de démarrage affichant un fort impact commercial et environnemental.

, reconnaissant les startups climatiques québécoises en phase de démarrage affichant un fort impact commercial et environnemental. Le Prix Innovation Étudiante 2026, reconnaissant la prochaine génération de bâtisseurs de solutions climatiques.

L'édition 2026 a suscité un intérêt record, avec une hausse de 30 % des candidatures par rapport à l'année précédente. La liste complète des finalistes pour l'ensemble des prix est disponible dans la fiche d'information ci-jointe et à l'adresse www.climatesolutionsprize.com.

Combler le fossé entre l'innovation climatique et son déploiement

Depuis sa fondation en 2020, le PSC est devenu une plateforme internationale ayant soutenu plus de 1 400 innovateurs dans 20 pays, remis plus de 12 millions de dollars en prix et contribué à générer plus de 111 millions de dollars en financement subséquent. L'édition 2026 marque une nouvelle phase d'expansion. Trois nouveaux volets thématiques -- Nature et biotechnologies, Technologies des ressources et Énergie et électricité -- s'ajoutent aux quatre volets existants pour porter le total à sept.

« J'ai participé à des centaines de conférences sur la durabilité au fil de ma carrière, et la plupart du temps, je n'attends qu'une chose : rentrer à la maison. Le Festival des Prix Solutions Climat, c'est différent -- l'une des expériences les plus marquantes de toute ma carrière. Être entouré de leaders de tous les secteurs, partageant leurs idées pour réduire notre empreinte carbone, en a fait l'une des journées les plus inspirantes et les plus significatives que j'aie connues dans le domaine de la durabilité. » -- Rob Johnson, vice-président principal, Développement durable, Seattle Kraken & Climate Pledge Arena

« Des événements comme le Festival des Prix Solutions Climat sont de formidables occasions de mettre en lumière des solutions concrètes et de faire avancer des initiatives. Dans cette province, il y a une créativité et des initiatives extraordinaires à soutenir. Nous sommes fiers d'en faire partie. » -- Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec

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Pour s'accréditer à titre de représentant des médias, veuillez contacter Emmy Vande Rosieren à [email protected] ou au (514) 603-3209.

À propos du Prix Solutions Climat

Fondé en 2020, le Prix Solutions Climat agit comme catalyseur de la transition écologique en accélérant l'innovation, l'investissement et la collaboration. À travers son événement annuel phare, le Festival du Prix Solutions Climat, l'initiative réunit chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, acteurs du secteur public et partenaires stratégiques pour favoriser l'émergence, le financement et le rayonnement mondial des technologies environnementales innovantes.

Pour en savoir plus : www.climatesolutionsprize.com

FICHE TECHNIQUE

Festival des Prix Solutions Climatiques 2026 : liste complète des finalistes

Le Festival des Prix Solutions Climatiques 2026 reconnaîtra des finalistes dans quatre catégories de prix. Les listes complètes des finalistes sont présentées ci-dessous.

PRIX DE LA RECHERCHE DE POINTE 2026 : LES 10 FINALISTES

Le Prix de la Recherche de Pointe reconnaît les travaux de recherche climatique de pointe issus d'universités et d'institutions à but non lucratif canadiennes, les bourses étant versées directement à l'institution hôte pour soutenir la poursuite de l'innovation.

Université de la Colombie-Britannique -- Armand Bonakdarpour (Narval Energy) : Une batterie sodium-fer sécuritaire et peu coûteuse pour le stockage d'énergie de longue durée, fonctionnant dans des températures extrêmes et pouvant remplacer le diesel dans les communautés éloignées.

Université de Toronto et Université Western, en partenariat avec Xatoms Inc -- Diana Virgovicova : Des matériaux découverts par IA, activés par la lumière, qui décomposent la pollution industrielle de l'eau sans additifs chimiques ni déchets secondaires.

Conseil national de recherches du Canada -- Parisa Karimi (Hyperion) : Un système circulaire de recyclage du carbone qui capte le CO₂ issu de la production de ciment et le convertit en minéraux utiles à faible empreinte carbone.

RXN Hub, en partenariat avec CERT Systems -- Steacy Coombs : Utilise l'électricité propre pour convertir le CO₂ et l'eau en éthylène, remplaçant la production d'origine fossile pour les plastiques, les carburants et les matériaux du quotidien.

RXN Hub, en partenariat avec Secant Fuel -- Sandra Walker [confirmer le nom] : Transforme le CO₂ et l'eau en syngas propre, créant une voie évolutive vers des carburants moins carbonés pour le transport maritime et l'aviation.

Biopterre -- Rodrigue Dasani [confirmer l'orthographe] : Transforme les sols stockés sur des sites miniers en puits de carbone biologiquement actifs, faisant de la restauration des terres une solution climatique mesurable.

Université Laval -- MicroMea -- Juliette Gagnon : Convertit les déchets organiques des entreprises en biogaz sur site grâce à des conteneurs compacts alimentés par des bactéries, réduisant le recours aux sites d'enfouissement et les émissions associées.

Université de Waterloo, en partenariat avec CarbonLume Inc -- Abdelaziz Gouda : Utilise une technologie modulaire à énergie lumineuse pour convertir le méthane en nanotubes de carbone de qualité batterie et en hydrogène propre.

Université Simon Fraser -- Majid Bahrami [confirmer l'orthographe] : Une plateforme de conversion de la chaleur perdue en refroidissement, exploitant la chaleur des bâtiments et des centres de données pour produire un refroidissement abordable et à faible empreinte carbone.

Université Concordia -- Ashlee Howarth (Anodyne Chemistries) : Un procédé réutilisable à base de sorbants qui transforme le CO₂ capté en produits chimiques à bilan carbone négatif, avec une consommation d'énergie et des émissions réduites.

PRIX PIONNIER DES TECHNOLOGIES DU CLIMAT 2026 : LES 10 FINALISTES

Le Prix Pionnier des Technologies du Climat 2026 a enregistré une hausse de 30 % des candidatures par rapport à l'année précédente. Les finalistes de cette année représentent [X] pays et couvrent des secteurs allant de [X à Y]. Ils présenteront leur solution en direct devant un jury d'investisseurs et de leaders de l'industrie lors d'un événement inspiré du modèle Dans l'œil du dragon, le 9 juin, et le gagnant sera révélé lors de la cérémonie de clôture.

Local Energy (Daniel Bastien) -- Aide les usines, les parcs industriels et les villes à réduire leurs émissions en captant et redistribuant l'énergie excédentaire qui serait autrement perdue.

Tydra Biomaterial Labs Ltd (Jaiya Varshney) -- Transforme les déchets alimentaires en chitine par recyclage microbien, créant un matériau aux applications puissantes en traitement de l'eau, en cicatrisation et en santé des sols.

Cellulotech Inc (Romain Métivet) -- Un procédé de chimie verte rapide et peu coûteux qui rend le papier résistant à l'eau et aux graisses tout en préservant sa recyclabilité, comme solution d'emballage sans plastique.

Cardinal Volta (Nan Ge) -- Capte la chaleur industrielle perdue et la convertit en énergie réutilisable, aidant les usines à réduire leurs coûts et leurs émissions.

Planetary (Michael Kelland) -- Retire le carbone de l'atmosphère en restaurant l'alcalinité des océans de façon sécuritaire, permettant à l'eau de mer d'absorber et de stocker durablement davantage de CO₂ tout en réduisant l'acidification.

Alter Biota Inc (Mark Masotti) -- Utilise du biocharbon issu de résidus de bois et une analyse d'agrégats par vision artificielle pour aider les producteurs de béton à créer un matériau plus solide et moins carboné.

TerraFixing (Samantha Usas) -- Stocke l'électricité renouvelable à faible coût sous forme de chaleur à haute température, remplaçant les combustibles fossiles dans les procédés industriels à forte intensité thermique.

Tersa Earth Innovations Inc (Earl Oliver) -- Utilise un traitement de l'eau à base de microbes pour assainir les eaux affectées par l'exploitation minière, neutraliser l'acidité et récupérer des métaux précieux.

Tree Track Intelligence (Amir Soleimani) -- Combine des capsules de semences conçues sur mesure et un déploiement par drone de précision pour restaurer les paysages ravagés par les incendies de forêt, avec de meilleurs taux de survie des semis.

Neptune Nanotechnologies (Aaron Guan) -- Transforme les carapaces de crabes et de homards en un additif ignifuge biosourcé pour les plastiques, réduisant la dépendance aux produits chimiques toxiques.

PRIX DE L'ÉQUITÉ POUR LES START-UPS CLIMATIQUES 2026 : LES 10 FINALISTES

Le Prix de l'Équité pour les Start-ups Climatiques reconnaît les start-ups climatiques québécoises en phase de démarrage affichant un fort impact commercial et environnemental.

AgFlo -- Apporte la précision à la gestion des stocks d'aliments pour animaux, réduisant les coûts et les émissions à grande échelle.

Partake (Partage Club Inc.) -- Vivre plus, posséder moins.

PakVille -- Réinvente la construction avec des panneaux de bâtiment haute performance faits de matériaux recyclés.

PlasmaGear -- Les PFAS sont en voie d'élimination, et PlasmaGear est prête à prendre le relais.

Local Energy -- Utilise l'IA pour transformer des systèmes énergétiques thermiques et industriels complexes en actifs énergétiques flexibles.

BeNat -- Gaspiller moins. Construire plus.

Carbon Saver -- Intègre l'intelligence carbone directement dans les outils de conception de bâtiments existants, rendant la réduction des émissions automatique, rapide et rentable.

Altiro -- Une technologie brevetée au fer qui stocke l'énergie propre et la distribue partout dans le monde.

Polaris Aerospace -- Redéfinir l'accès à l'espace.

Secant Fuel -- Transforme le CO₂ capté et l'eau en syngas à faible empreinte carbone, créant une voie plus simple et moins coûteuse vers des carburants et des produits chimiques plus propres.

Pour en savoir plus : www.climatesolutionsprize.com

SOURCE Climate Solutions Prize

Contact médias: Emmy Vande Rosieren, COPTICOM, Stratégies et relations publiques, (514) 603-3209, [email protected]