Plus de 1,5 M$ en prix, 2 500 participant•e•s attendu•e•s et une compétition en direct devant jury

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Alors que gouvernements, investisseurs et entrepreneur•e•s cherchent à accélérer le déploiement des technologies climatiques éprouvées, le Prix Solutions Climatiques (PSC) invite les représentant•e•s des médias à la plus grande édition de son festival annuel, qui se tiendra les 8 et 9 juin 2026 au Marché Bonsecours à Montréal.

L'édition 2026 réunira 2 500 participant•e•s (chercheur•euse•s, entrepreneur•e•s, investisseur•euse•s et décideur•euse•s publics) autour de sept volets thématiques, dont trois nouveaux (Nature et biotechnologies, Technologies des ressources, Énergie et électricité).

Plus de 1,5 million de dollars en prix seront remis, notamment le Climate Tech Trailblazer Prize, dont les 10 finalistes présenteront leur solution en direct devant un jury d'investisseurs et de leaders de l'industrie.

Parmi les conférencier•ère•s : des entrepreneur•e•s, des chercheur•euse•s et des acteur•rice•s du secteur public de partout dans le monde.

INFORMATIONS PRATIQUES :

QUOI : Festival Climate Solutions Prize 2026 - la plus grande plateforme internationale de prix, de compétitions et de rencontres dédiées à l'accélération des solutions climatiques.

Festival Climate Solutions Prize 2026 - la plus grande plateforme internationale de prix, de compétitions et de rencontres dédiées à l'accélération des solutions climatiques. QUAND : Lundi 8 et mardi 9 juin 2026

Lundi 8 et mardi 9 juin 2026 OÙ : Marché Bonsecours, 325 rue de la Commune Est, Montréal

Marché Bonsecours, 325 rue de la Commune Est, Montréal QUI : Chercheur•euse•s, entrepreneur•e•s, investisseur•euse•s, décideur•euse•s publics et partenaires stratégiques de plus de 20 pays

Chercheur•euse•s, entrepreneur•e•s, investisseur•euse•s, décideur•euse•s publics et partenaires stratégiques de plus de 20 pays ACCRÉDITATION MÉDIAS : L'accréditation est gratuite. Inscrivez-vous auprès d'Emmy Vande rosieren au 514 603 3209 ou à [email protected]

À propos du Climate Solutions Prize

Fondé en 2020, le Climate Solutions Prize agit comme catalyseur de la transition écologique en accélérant l'innovation, l'investissement et la collaboration. Depuis sa création, l'initiative a soutenu plus de 1 400 innovateur•rice•s dans 20 pays, remis plus de 12 millions de dollars en prix et contribué à générer plus de 111 millions de dollars en financement subséquent.

Pour en savoir plus : www.climatesolutionsprize.com

SOURCE Climate Solutions Prize

Renseignements: Emmy Vande rosieren, COPTICOM, Stratégies et relations publiques, 514 603 3209, [email protected]