MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - L'organisation des Prix Solutions Climatiques (PSC) est fière d'annoncer officiellement l'édition 2026 de ses compétitions et du Festival des Prix Solutions Climatiques. Prévu les 8 et 9 juin 2026, au site patrimonial du Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, l'événement de cette année marque une expansion significative de sa portée et de ses ambitions.

Avec une cagnotte de départ confirmée de plus d'un million de dollars, les PSC poursuivent leur mission de combler le fossé entre la recherche, le capital et l'impact concret, en réunissant les esprits les plus brillants des technologies climatiques, de l'investissement et des politiques publiques.

Alors que la fenêtre d'opportunité pour une action climatique efficace se rétrécit, les Prix Solutions Climatiques sont devenus un moteur essentiel pour la mise à l'échelle de l'innovation et l'avancement des connaissances au sein de l'écosystème des technologies climatiques. Le Festival 2026 rassemblera des finalistes de tout l'écosystème afin de présenter des solutions répondant aux défis environnementaux les plus urgents, tout en servant de plateforme d'éducation, de dialogue et de leadership d'opinion.

En connectant des startups et des chercheurs avec des sociétés de capital-risque, des partenaires corporatifs, des acteurs gouvernementaux et des experts de premier plan, les PSC visent à accélérer la mise à l'échelle des technologies et des idées essentielles à un avenir carboneutre.

Élargir les horizons : de nouveaux volets pour 2026

Reflétant l'évolution rapide du paysage des technologies climatiques, les Prix Solutions Climatiques introduisent trois nouveaux volets pour l'édition 2026 : Technologies de la biodiversité, Énergie et puissance, et Technologies des ressources.

Technologies de la biodiversité : Ce volet mettra en lumière des solutions fondées sur la nature et des applications de biologie synthétique permettant de séquestrer le carbone ou de remplacer des produits pétrochimiques.

Énergie et puissance : Face à la demande croissante en électrification, ce volet se concentre sur la modernisation des réseaux, la production d'énergie renouvelable et les solutions de stockage de nouvelle génération.

Technologies des ressources : Axé sur l'économie circulaire, ce volet recherche des innovations liées à l'extraction de minéraux critiques, à la valorisation des déchets et à la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Ensemble, ces nouveaux volets reflètent une approche plus intégrée et systémique de l'action climatique, garantissant que les technologies émergentes puissent se déployer parallèlement aux infrastructures réelles et aux besoins industriels.

Une attention continue : des volets renouvelés pour renforcer les secteurs climatiques clés

Parallèlement à ces ajouts, les PSC renouvellent quatre volets fondamentaux, H2O, Environnement bâti, AgTech, et Investisseurs et innovateurs, qui continuent de faire progresser des solutions en matière de résilience hydrique, de construction bas carbone, de systèmes alimentaires durables et de transformation systémique par les politiques publiques, la finance, l'éducation et l'engagement communautaire.

Un engagement de plus d'un million de dollars pour l'innovation

La structure des prix de 2026 représente l'une des cagnottes les plus substantielles parmi les compétitions d'innovation climatique en Amérique du Nord.

Prix de la startup PSC , présenté par Cycle Momentum (400 000 $) : Décerné à une startup à forte croissance démontrant un potentiel de mise à l'échelle et de marché significatif.

, présenté par (400 000 $) : Décerné à une startup à forte croissance démontrant un potentiel de mise à l'échelle et de marché significatif. Prix de la recherche de pointe (400 000 $) : Visant à combler la « vallée de la mort » pour la recherche en technologies de pointe nécessitant une validation et un soutien à la commercialisation.

(400 000 $) : Visant à combler la « vallée de la mort » pour la recherche en technologies de pointe nécessitant une validation et un soutien à la commercialisation. Prix pionnier des technologies climatiques (200 000 $) : Reconnaissant une entreprise faisant preuve d'un leadership exceptionnel et d'un potentiel disruptif dans le paysage canadien des technologies propres.

(200 000 $) : Reconnaissant une entreprise faisant preuve d'un leadership exceptionnel et d'un potentiel disruptif dans le paysage canadien des technologies propres. Prix du public (25 000 $) : Attribué par vote des participants, permettant à la communauté de soutenir l'innovation qui résonne le plus avec elle.

« Les Prix Solutions Climatiques sont bien plus qu'une compétition : ils constituent un catalyseur pour l'écosystème que nous devons bâtir afin de survivre et de prospérer », a déclaré Galith Levy, PDG des Prix Solutions Climatiques.

« En nous développant vers de nouveaux volets tout en renforçant nos piliers fondamentaux, nous envoyons un signal clair au marché : chaque secteur doit se transformer. Nous sommes immensément reconnaissants envers nos partenaires, Cycle Momentum, 2 Degrés et Foresight Canada, d'investir du capital réel et humain derrière cette vision. »

À propos des Prix Solutions Climatiques

Fondés en 2020, les Prix Solutions Climatiques (PSC) ont été créés pour servir de catalyseur à l'action climatique en accélérant l'innovation, l'investissement et la collaboration. Grâce à son événement phare annuel, le Festival des Prix Solutions Climatiques rassemble innovateurs, investisseurs, universitaires, décideurs publics et leaders de l'industrie afin de mettre en lumière et de faire passer à l'échelle des technologies et solutions environnementales révolutionnaires, créant un lien entre l'innovation et l'investissement pour accélérer un avenir climatique durable.

Pour plus d'informations, visitez www.climatesolutionsprize.com .

À propos des partenaires

À propos de Cycle Momentum

Cycle Momentum est un accélérateur et une plateforme d'innovation ouverte qui rassemble un collectif international d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'innovateurs. Sa mission est d'identifier et de faire passer à l'échelle des technologies à fort potentiel afin de répondre à la crise climatique.

À propos de 2 Degrés

2 Degrés est un incubateur spécialisé en technologies propres et en innovation environnementale. Il fournit le soutien spécialisé et les ressources nécessaires pour transformer la recherche scientifique et les concepts en phase de démarrage en entreprises viables et impactantes.

À propos de Foresight Canada

Foresight Canada est le plus grand accélérateur de technologies propres au pays. L'organisation réunit l'industrie, les gouvernements, le milieu universitaire et les investisseurs afin d'identifier et de faire passer à l'échelle les solutions climatiques nécessaires pour atteindre la carboneutralité.

