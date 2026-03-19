Un hommage à Nelly Furtado

La télédiffusion mettra en vedette l'intronisation de Nelly Furtado au Panthéon de la musique canadienne, célébrant ainsi une carrière qui a contribué à façonner la musique canadienne sur la scène mondiale depuis plus de deux décennies. Réputée pour son style musical éclectique et son succès international, Nelly Furtado continue d'influencer les artistes et le public du monde entier. Pour célébrer son intronisation, une brochette d'artistes lauréats des Prix JUNO, dont Alessia Cara, Jully Black, Shawn Desman et Tanya Tagaq, ainsi que des invités très spéciaux, rendront un hommage musical sur la scène des JUNOS. Ils seront accompagnés par le groupe acclamé de Nelly Furtado, dirigé par le directeur musical Herag Sanbalian, qui a sélectionné ses plus grands succès. Pour célébrer davantage son influence, une nouvelle exposition ouvrira ses portes le 25 mars 2026 au Centre national de la musique à Calgary, siège physique du Panthéon de la musique canadienne.

Nouveaux artistes annoncés pour la télédiffusion

La 55e cérémonie annuelle des Prix JUNO, diffusée en direct depuis le TD Coliseum, mettra également à l'honneur les prestations de MICO et de Sofia Camara, permettant ainsi à deux des nouvelles voix montantes du Canada de se produire sur la scène nationale.

Le Gala des Prix JUNO, présenté par Music Canada

Le gala sera coanimé par Damhnait Doyle et Odario Williams, avec des prestations des candidats sélectionnés pour 2026 : Fredz, Isabella Lovestory, les Manitou Mkwa Singers, Ryan Ofei et Saya Gray, dont la prestation sera présentée par FACTOR. Le Gala des Prix JUNO 2026 sera diffusé en direct partout au Canada à 18 h HE/15 h HP sur CBC Gem, CBCMusic.ca/junos et diffusé en continu à l'échelle mondiale sur la chaîne YouTube de CBC Music.

La Semaine des JUNO propose une programmation exceptionnelle de concerts à Hamilton

Les festivités débutent avec le concert d'ouverture des JUNO, qui marque le coup d'envoi officiel de la plus grande semaine musicale du Canada avec une soirée électrisante de concerts.

Les amateurs feront également l'expérience de l'une des traditions les plus intimes et les plus appréciées de la Semaine des JUNO au Cercle des auteurs-compositeurs JUNO présenté par SOCAN et FACTOR en association avec Music Publishers Canada. Parmi les performances inoubliables des artistes nominés aux JUNO cette année, citons Aysanabee, Bahamas, Hayley Gene Penner, Jade LeMac, James Barker, Mariel Buckley, Savannah Ré et Sofia Camara avec Nathan Ferraro!

Dans toute la ville, le JUNOfest, présenté par la CBC, investira à nouveau les scènes et les salles de Hamilton pendant deux soirs, mettant à l'honneur des artistes canadiens émergents et confirmés, parmi lesquels Anna Sofia, Billianne, Katie Tupper, LU KALA, Sebastian Gaskin et Silverstein, pour n'en citer que quelques-uns.

Les amateurs peuvent obtenir des billets pour les événements très appréciés de la Semaine des JUNO sur junoawards.ca/all-events/

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 55e Soirée des Prix JUNO sera retransmise en direct au TD Colliseum de Hamilton le dimanche 29 mars 2026. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca.

SOURCE CARAS

Contacts média : JUNOS : Amandine Lucas, [email protected]; CBC : Teaghan Hawke, [email protected]