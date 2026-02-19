De nouveaux artistes s'ajoutent à la diffusion des Prix JUNO en direct sur CBC, ainsi qu'à la programmation de la Semaine des JUNO. Des billets sont toujours disponibles.

TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Depuis leur création jusqu'à leur ascension au rang de mythe, les Prix JUNO continuent de célébrer et de soutenir les artistes canadiens à chaque étape de leur parcours créatif. La cérémonie des Prix JUNO de cette année mettra en vedette une prestation exceptionnelle de Cameron Whitcomb, artiste révélation TD JUNOS nommé cinq fois aux Prix JUNO, aux côtés de Sarah McLachlan et Allison Russell, en l'honneur de Joni Mitchell avec la prestation hommage au Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présentée par le Centre national de musique. La 55e cérémonie annuelle des prix JUNO, sera diffusée en direct partout au Canada à 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, CBCMusic.ca/junos et en diffusion en continu dans le monde entier sur la chaîne YouTube de CBC Music .

Toutes ces initiatives reflètent la philosophie de longue date de CARAS, qui consiste à promouvoir les talents musicaux canadiens depuis leur début jusqu'à un impact culturel durable, un engagement ancré dans l'éducation, la croissance, la célébration et l'honneur.

La performance de Cameron Whitcomb marque un tournant dans une année décisive. Avec cinq nominations cette année, cette artiste en pleine ascension est rapidement passée de la découverte à la reconnaissance nationale, touchant le public grâce à des compositions musicales profondément personnelles et un son brut et authentique. L'album de Cameron Whitcomb, originaire de Nanaimo, en Colombie-Britannique, The Hard Way, et sa performance aux JUNOS célèbrent non seulement une année exceptionnelle, mais soulignent également l'engagement de la CARAS à soutenir les talents émergents qui font leur entrée sur la scène internationale.

À l'autre extrémité de cette trajectoire professionnelle se trouve Joni Mitchell, l'une des voix créatives les plus influentes et durables du Canada. Récipiendaire du Prix pour l'ensemble de sa carrière 2026 décerné par le Centre national des Arts. Pendant la diffusion, son héritage sera souligné par un hommage spécial présenté par le Centre national de musique. Cet hommage mettra en vedette Sarah McLachlan, nommée au Prix JUNO 2026 et lauréate de 12 Prix JUNO, dont le Prix Humanitaire 2009. Sarah a été intronisée au Panthéon de la musique canadienne en 2017, avec Allison Russell, lauréate de deux prix JUNO. Ce sont deux artistes dont le travail reflète la profondeur émotionnelle, l'honnêteté poétique et le courage créatif dont Joni Mitchell a été la pionnière.

La programmation complète des autres événements de la semaine JUNO a été annoncée. Plus de détails et les billets sont disponibles sur junoawards.ca/all-events/

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 55e Soirée des Prix JUNO sera retransmise en direct au TD Coliseum de Hamilton le dimanche 29 mars 2026. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca .

SOURCE CARAS

Contacts média : Amandine Lucas, [email protected]