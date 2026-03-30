Des victoires aux performances historiques, en passant par de puissants hommages et des apparitions surprises, les Prix JUNO ont livré cette année des moments épiques qui définissent la plus grande soirée de la musique canadienne.

Avec la première performance de Rush sur la scène des Prix JUNO, la présence du premier ministre du Canada et un puissant hommage à Joni Mitchell, la cérémonie de cette année a livré les moments épiques qui ont défini la plus grande soirée de la musique canadienne.

TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et CBC ont réuni les canadiens à Hamilton ce week-end pour une grande célébration de nos musiques. Le Gala des prix JUNO présenté par Music Canada s'est déroulé samedi alors que la 55e cérémonie annuelle a été présentée en direct ce soir depuis le TD Coliseum sur CBC. Animés par Mae Martin, les Prix JUNO ont célébré cette année des artistes à toutes les phases de leur carrière - des voix montantes aux icônes marquantes - à travers des victoires majeures, de puissants hommages, des performances historiques et des apparitions surprises qui ont reflété la fierté, la passion et la connexion au cœur de La plus grande soirée de la musique canadienne.

Partenaires de financement. (Groupe CNW/CARAS)

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Le spectacle télévisé a débuté par un moment marquant alors que Rush se produisait sur la scène des Prix JUNO pour la toute première fois. Plus de cinq décennies après avoir été nommé Groupe le plus prometteur de l'année en 1975, la formation est revenue pour une performance qui a donné le ton à une soirée rendant hommage au parcours remarquable de l'art canadien.

L'esprit de célébration s'est poursuivi avec la grande Joni Mitchell qui a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par votre Centre national des Arts et remis par le premier ministre du Canada, Mark Carney. Étant l'une des artistes les plus vénérées et influentes du Canada, Joni Mitchell a été célébrée pour son œuvre extraordinaire qui continue de façonner la culture canadienne et le paysage musical mondial. Sarah McLachlan, membre du Panthéon de la musique canadienne et Allison Russell, deux fois lauréate d'un prix JUNO, ont mené un puissant hommage musical en l'honneur de l'artiste.

L'intronisation de Nelly Furtado au Panthéon de la musique canadienne a été un moment marquant de la soirée grâce à une présentation de Drake, célébrant l'importance et l'influence de l'artiste, ainsi que sa place dans l'histoire de la musique canadienne.

Tout au long du week-end, les Prix JUNO ont célébré les artistes qui façonnent la trame sonore du Canada d'aujourd'hui. Cameron Whitcomb a été l'une des grandes révélations du week-end remportant les prix dans les catégories Album country de l'année pour The Hard Way et Révélation de l'année (artiste ou groupe) présenté par FACTOR, le gouvernement du Canada et l'association canadienne des radiodiffuseurs. Le récipiendaire du Prix du rayonnement international, Daniel Caesar, a ajouté à sa collection les prix pour l'Enregistrement R&B contemporain de l'année présenté par Music Canada pour Son Of Spergy et l'Auteur-compositeur de l'année présenté par la SOCAN. Tate McRae a poursuivi son ascension, remportant le prix dans les catégories Artiste de l'année présenté par SiriusXM Canada, le Single de l'année présenté par Sunrise Records pour Sports car, l'Album pop de l'année présenté par Peroni Nastro Azzurro 0.0 pour So Close To What et l'Album de l'année présenté par Music Canada pour So Close To What. bbno$ a remporté le JUNO TD choix du public, deuxième victoire consécutive du seul prix voté par les fans aux Prix JUNO.

Les galas ont également mis en lumière l'étendue et l'évolution de la musique canadienne. Lors du Gala de samedi, l'auteur-compositeur-interprète cubano-canadien Alex Cuba a été le premier lauréat de la nouvelle catégorie Enregistrement de musique latine de l'année pour Índole, marquant une étape importante à la fois pour les Prix JUNO que pour le paysage musical dynamique et diversifié du Canada. L'auteur-compositeur-interprète Saya Gray, qui transcende les genres, a offert une prestation captivante présentée par FACTOR, le gouvernement du Canada et les radiodiffuseurs privés du Canada.

L'artiste québécois Fredz a dévoilé ses couleurs à travers une prestation le samedi soir alors que Lou-Adriane Cassidy a remporté le prix dans la catégorie Album francophone de l'année. Le groupe de deathcore originaire de Montréal, Despised Icon, est reparti avec la statuette de l'Album de musique métal/hard de l'année alors que la francophone Laura Anglade a remporté la catégorie Album Jazz Vocal de l'année. La DJ et productrice montréalaise Gene Tellem s'est vu remettre le prix dans la catégorie Single dance underground de l'année et Isabella Lovestory a offert une prestation électrisante lors du Gala.

MusiCounts, l'organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada associé aux Prix JUNO/CARAS, a décerné le Prix d'enseignant de l'année MusiCounts, présenté par Anthem Music Group, à Raquel McIntosh de l'école primaire Adelaide Hoodless à Hamilton, ON. McIntosh, l'« héroïne locale », recevra un prix en argent de 10 000 $, une subvention pour le programme de musique de l'école et une statuette JUNO.

La scène a également pris vie avec une performance des artistes natifs de Hamilton Arkells avec leurs invités GROUPLOVE ainsi que The Beaches, Cameron Whitcomb, Daniel Caesar, William Prince, MICO et Sofia Camara, offrant un spectacle rempli en émotions avec des moments autant intimes qu'énergiques.

Ensemble, les performances, les victoires et les apparitions surprises ont fait des Prix JUNO 2026 une célébration inoubliable de la musique canadienne, portée par les moments épiques qui définissent La plus grande soirée de la musique canadienne.

Les fans peuvent revoir chacune des performances et des moments mémorables de la 55e émission annuelle des Prix JUNO sur CBC Gem, et partout dans le monde sur CBCMusic.ca/junos et les réseaux sociaux des Prix JUNO. L'émission des Prix JUNO 2026 a été produite par Insight Productions (une société Boat Rocker) en association avec CBC et la CARAS.

*Cérémonie annuelle des prix JUNO - Commanditaires des prix : Révélation de l'année (artiste ou groupe) présenté par FACTOR, le gouvernement du Canada et l'association canadienne des radiodiffuseurs, Enregistrement R&B contemporain de l'année présenté par Music Canada, Groupe de l'année présenté par SiriusXM Canada, Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par votre Centre national des Arts et JUNO TD choix du public.

Gala des prix JUNO présenté par Music Canada - Commanditaires des prix : Album de l'année présenté par Music Canada, Artiste de l'année présenté par SiriusXM Canada, Album d'humour de l'année présenté par SiriusXM Canada, Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année présenté par Destination Indigenous, Album électronique de l'année présenté par Nissan, Prix Jack Richardson du réalisateur de l'année présenté par Audio-Technica, Vidéoclip de l'année présenté par la Ville de Hamilton, Album pop de l'année présenté par Peroni Nastro Azzurro 0.0%, Album/Microalbum rap de l'année présenté par My Singing Monsters, Album rock de l'année présenté par Long & McQuade Musical Instruments, Single de l'année présenté par Sunrise Records, Auteur-compositeur de l'année (non-exécutant) présenté par la SOCAN, Auteur-compositeur de l'année présenté par la SOCAN, Enregistrement sud-asiatique de l'année présenté par TD, Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun présenté par Slaight Music.

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CARAS remercie FACTOR, le gouvernement du Canada et les radiodiffuseurs privés canadiens pour leur soutien financier.

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Partenaires de financement :Music Canada, la province de l'Ontario, la Ville de Hamilton, Tourisme Hamilton et le Canadian Starmarker Fund

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 55e Soirée des Prix JUNO sera retransmise en direct au TD Colliseum de Hamilton le dimanche 29 mars 2026. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones : dëne sųłıné, dene kǝdǝ́, dene zhatıé, cri de l'Est, dinjii zhuʼ ginjik, inuktitut, inuvialuktun et tłı̨chǫ. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À propos d'Insight Productions (une société Blue Ant Studios)

Insight Productions, réputée pour ses émissions à succès primées, est le producteur de contenu le plus établi au Canada et un chef de file de l'industrie dans le développement, le financement et la production d'émissions à succès. Lindsay Cox, vice-présidente principale d'Insight, occupe le poste de productrice exécutive, aux côtés du président, PDG et producteur exécutif d'Insight, John Brunton, dans le cadre de l'édition 2026 des prix JUNO. L'édition 2026 des Prix JUNO marque la 25e édition pour Cox et la 31e pour Brunton. Insight compte la programmation d'événements en direct et de musique parmi ses nombreuses spécialités - Les Prix JUNO; Stronger Together/Tous Ensemble (la télédiffusion non sportive la plus regardée de l'histoire de la télévision canadienne); Canada's New Year's Eve: Countdown; et The Tragically Hip: A National Celebration de CBC (regardé par un Canadien sur trois) sont quelques-uns des nombreux spéciaux musicaux de Cox et parmi les émissions les plus regardées d'Insight. La production la plus récente d'Insight est Canada Shore pour Paramount+ Canada. Insight Productions a été fondée en 1979 et a depuis créé des milliers d'heures de contenu novateur. Pour en savoir plus, veuillez consulter InsightTV.com, @insightprod sur X et Facebook.

SOURCE CARAS

Contacts média : Prix JUNO : Amandine Lucas, [email protected]; CBC : [email protected]