Les Prix JUNO 2026 de Hamilton génèrent une activité économique de 23,1 millions de dollars en Ontario, dont des retombées locales records de 17,2 millions de dollars à Hamilton

HAMILTON, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- La 55e édition des Prix JUNO a généré des retombées économiques estimées à 17,2 millions de dollars à Hamilton, soit l'impact le plus important jamais enregistré pour une ville hôte des Prix JUNO. Dans l'ensemble de l'Ontario, l'événement a généré des retombées économiques totales estimées à 23,1 millions de dollars.

Les Prix JUNO 2026 ont attiré plus de 7 200 visiteurs de l'extérieur à Hamilton du 26 au 29 mars, ce qui souligne l'impact important de l'événement sur l'économie locale.

Tout au long de la Semaine des JUNO, il y a eu plus de 16 250 participants uniques et plus de 28 000 participations dans le cadre d'événements et d'activités liés aux JUNO, notamment le JUNOfest, le concert de lancement des JUNO, le spectacle d'humour JUNO, les Junior JUNOS, le Cercle des auteurs-compositeurs JUNO et la programmation de l'industrie.

L'événement a généré des retombées tangibles pour les entreprises locales, les travailleurs et la collectivité en général, tout en renforçant la réputation de Hamilton et de l'Ontario comme destination de choix pour les grands événements et le tourisme musical.

L'événement a attiré plus de 3 000 délégués de l'industrie musicale, artistes et représentants des médias; leurs dépenses en hébergement, en restauration, en transport, en commerce de détail et en divertissement ont contribué aux retombées économiques globales.

Aperçu des principales retombées

23,1 millions de dollars en activité économique totale en Ontario

17,2 millions de dollars en activité économique totale à Hamilton

5,4 millions de dollars supplémentaires ajoutés au PIB de Hamilton

3,6 millions de dollars de traitements et salaires versés à l'échelle locale

62 emplois maintenus à Hamilton

3,7 millions de dollars en dépenses des visiteurs à Hamilton

2,7 millions de téléspectateurs à la télévision de CBC

1,8 million de diffusions numériques en continu (CBC Gem, YouTube et plateformes)

482 000 auditeurs à la radio de CBC

Près de 2 000 heures consacrées par 209 bénévoles de Hamilton

Lire le communiqué de presse ici.

SOURCE CARAS

Media Contact: Jamelia Campbell, [email protected].