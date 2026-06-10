Les prix Bibliothèque et Archives Canada 2026 mettent en lumière cinq Canadiennes et Canadiens remarquables

Bibliothèque et Archives Canada et sa Fondation sont fiers d'annoncer les lauréates et les lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada 2026

GATINEAU, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et sa Fondation sont fiers de dévoiler les lauréates et les lauréats de l'édition 2026 des prix Bibliothèque et Archives Canada, avec le soutien du commanditaire fondateur Air Canada. Ces cinq Canadiennes et Canadiens remarquables sont ainsi récompensés pour leurs contributions exceptionnelles à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays.

Il s'agit de :

Les prix Bibliothèque et Archives Canada

Cameron Bailey - programmateur de films, critique de cinéma et dirigeant de festival

- programmateur de films, critique de cinéma et dirigeant de festival Victoria Charlton - auteure, youtubeuse, animatrice de baladodiffusion et créatrice de contenu

- auteure, youtubeuse, animatrice de baladodiffusion et créatrice de contenu Drew Hayden Taylor - auteur, dramaturge et conteur

- auteur, dramaturge et conteur Robert Holmes « R. H. » Thomson - acteur, dramaturge et défenseur des arts

- acteur, dramaturge et défenseur des arts Margie Wolfe - auteure, éditrice et défenseure des femmes et de la justice sociale

La cérémonie de remise des prix Bibliothèque et Archives Canada aura lieu le jeudi 29 octobre 2026 à Ottawa. Pour l'occasion, les lauréates et les lauréats se verront décerner une épinglette unique, qui représente un élément central de l'une des fresques murales d'Alfred Pellan exposées dans l'immeuble de BAC situé au 395, rue Wellington, à Ottawa.

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter la page sur les prix Bibliothèque et Archives Canada, où sont présentées les biographies des lauréates et des lauréats.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est responsable de protéger le vaste patrimoine documentaire du Canada et d'en favoriser l'accès pour les générations présentes et futures, tout en contribuant au rayonnement des valeurs démocratiques canadiennes. Pour ce faire, BAC préserve, restaure et numérise autant de documents que possible, tout en enrichissant continuellement les collections, afin que toutes les voix de notre histoire trouvent écho dans notre mémoire collective. Les usagers peuvent découvrir les collections de BAC en ligne, ou dans l'un de ses quatre points de service.

À propos de la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada

La Fondation de BAC est un organisme de bienfaisance indépendant, non gouvernemental et dûment enregistré, dont la mission consiste à appuyer les activités de BAC. Elle recueille des fonds afin de soutenir les programmes et initiatives de BAC qui montrent l'importance de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel canadien.

Citations

« Ces prix récompensent des Canadiennes et des Canadiens d'exception, dont les réalisations continueront d'inspirer les générations futures. Félicitations à tous les lauréats et lauréates. Merci de votre contribution à la culture, au patrimoine et au savoir du Canada, qui nous aident à bâtir un pays plus uni et plus résilient. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Chaque édition des prix et chaque nouvelle cohorte de lauréates et lauréats nous offrent l'occasion de faire rayonner l'immense talent canadien. Les réalisations de ces personnes enrichissent le paysage culturel du Canada et contribuent à en assurer la pérennité, en mettant en valeur le passé et en éclairant le présent. Félicitations à toutes et à tous pour cet honneur bien mérité. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« En tant que fier partenaire de Bibliothèque et Archives Canada, la Fondation de BAC s'engage à aider BAC à préserver et à faire connaître nos histoires collectives. Nous félicitons chaque lauréate et lauréat, dont la voix témoigne du pouvoir de la narration pour rapprocher les communautés et renforcer notre identité commune. »

- Kevin Hanson, président de la Fondation de BAC

Faits en bref

BAC et sa Fondation ont créé les prix Bibliothèque et Archives Canada en 2019 grâce au généreux soutien d'Air Canada. Depuis leur création, ces prix ont permis d'honorer 30 Canadiennes et Canadiens remarquables.

Les prix Bibliothèque et Archives Canada soulignent le travail remarquable de personnes qui soutiennent la mission essentielle de BAC : promouvoir tous les aspects de la culture canadienne, au pays comme à l'international.

Les lauréates et lauréats de l'édition 2026 feront tous l'objet d'une vidéo de présentation, qui sera diffusée plus tard cette année.

Liens connexes

Prix Bibliothèque et Archives Canada https://www.canada.ca/fr/bibliotheque-archives/organisation/a-notre-sujet/prix-bibliotheque-archives-canada.html

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

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