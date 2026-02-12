Bibliothèque et Archives Canada annonce les bénéficiaires de sa bourse d'études Price-McIntosh 2025-2026.

GATINEAU, QC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est fier d'annoncer les bénéficiaires 2025-2026 de la bourse d'études Price-McIntosh. Cette année, 40 000 $ ont été octroyés pour soutenir cinq nouveaux étudiants et cinq étudiants de retour dans des domaines liés au patrimoine documentaire canadien. Les bénéficiaires 2025-2026 sont:

Nouveaux étudiants

Bourse-Price-McIntosh (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives Canada)

Andrew Wiebe , doctorat en sciences de l'information, Université de Toronto, Ontario

, doctorat en sciences de l'information, Université de Toronto, Ontario Julie Lise Simard , doctorat en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec

, doctorat en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec Chaerim (Alice) Baek , maîtrise en sciences de l'information, Université McGill, Québec

, maîtrise en sciences de l'information, Université McGill, Québec Colton Whelpton , maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université de l'Alberta, Alberta

, maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université de l'Alberta, Alberta Miriam Xia, maîtrise en sciences de l'information, Université McGill, Québec

Étudiants de retour

Jessica Sadie Dawn Anderson , maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université de l'Alberta, Alberta

, maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université de l'Alberta, Alberta Kessie Theliar-Charles , certificat en archivistique, Université Laval, Québec

, certificat en archivistique, Université Laval, Québec Alec Mullender , doctorat en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université Western, Ontario

, doctorat en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université Western, Ontario Curtis Willson Brooks-Ip , maîtrise en études archivistiques, Université du Manitoba, Manitoba

, maîtrise en études archivistiques, Université du Manitoba, Manitoba Sabrina Mac Gregor, maîtrise en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec

Pour une cinquième année consécutive, la bourse Price-McIntosh encourage les étudiants des minorités visibles, des Peuples autochtones (Premières Nations, Inuits et Nation Métisse) et des personnes vivant avec un handicap à poursuivre des études dans des domaines liés aux bibliothèques et aux archives.

Par l'entremise de cette bourse, BAC favorise l'inclusion et encourage la diversité des récits, des expériences et des interprétations de manière à aider la population canadienne à comprendre et à enrichir notre histoire collective.

Félicitations aux dix bénéficiaires de 2025-2026!

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires et sur la bourse, visitez la page Bourse Price-McIntosh.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada



Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Bravo à nos bénéficiaires! Choisir une carrière dans le domaine des bibliothèques et des archives, c'est choisir de préserver le savoir, de renforcer les communautés et de veiller à ce que l'histoire du Canada reste vivante. Vos parcours individuels et vos points de vue diversifiés représentent la grande variété des voix qui contribuent à façonner notre pays. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

La bourse Price-McIntosh a été créée en 2021 grâce à la générosité de la famille montréalaise des regrettés Walter Charles Price et Adis Florence Mary McIntosh.

Les montants accordés varient en fonction du statut des étudiants : 5 000 $ pour les personnes inscrites à temps plein et 2 500 $ pour celles qui étudient à temps partiel, dans un programme collégial ou universitaire canadien.

Les étudiants admissibles peuvent recevoir une bourse jusqu'à trois années consécutives.

