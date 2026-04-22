GATINEAU, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d'annoncer sa collaboration avec Alexane Drolet, fondatrice de l'entreprise médiatique Alexplique et la nouvelle créatrice en résidence de BAC. Passionnée par l'actualité depuis son plus jeune âge, Alexane s'est imposée comme une créatrice de contenu d'information sur les réseaux sociaux au Québec, sous le nom d'Alexplique.

La nouvelle créatrice en résidence de BAC - Alexane Drolet (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives Canada)

Pour BAC, la résidence est l'occasion idéale d'élargir son public et de trouver de nouveaux moyens de communiquer avec lui. L'initiative renforce aussi sa présence en tant qu'institution culturelle, en multipliant les possibilités d'interagir avec ses collections de manière créative et en encourageant les nouvelles perspectives sur le patrimoine documentaire du Canada.

Nous vous invitons à suivre Alexane tout au long de son mandat de huit mois en tant que créatrice en résidence : elle nous fera part de ses interrogations, de ses centres d'intérêt et de ses découvertes surprenantes. Elle nous entretiendra sur son processus créatif et nous renseignera sur ses recherches dans les collections de BAC et la façon dont elles façonneront son travail au fil du temps. Le public aura la chance de rencontrer Alexane à l'occasion d'événements, notamment lors de la cérémonie de clôture de sa résidence, durant laquelle elle présentera le fruit de ses recherches. Pour en savoir plus sur la résidence, suivre l'évolution du projet d'Alexane et découvrir les événements à venir, rendez-vous sur notre site Web ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Grâce au généreux soutien d'un donateur privé, les fonds amassés par la Fondation de BAC permettent de poursuivre le programme de création en résidence et de continuer à encourager la créativité et l'engagement du public.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Je suis ravie de lancer la deuxième édition de l'initiative de création en résidence. Cette année s'annonce déjà exceptionnelle! Notre nouvelle résidente, la créatrice de contenu Alexane Drolet, fait preuve d'une vive curiosité et d'un véritable engagement envers l'apprentissage. Ces qualités lui permettront certainement d'imaginer de nouvelles façons de mettre en valeur nos collections. Il me tarde de découvrir ce qui l'inspire et ce qu'elle créera. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« J'ai hâte de pouvoir créer des vidéos intéressantes pour les jeunes adultes d'aujourd'hui, basées sur ce que les adultes avant nous ont à nous apprendre. Nous vivons dans un monde en pleine transformation et l'actualité devient rapidement anxiogène pour ma génération. De revenir à la base avec des livres, des concepts fondamentaux, des notions qui nous ont toujours suivis, des archives qui nous permettent de réfléchir - je trouve ça excitant! »

- Alexane Drolet, créatrice en résidence de BAC

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SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

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