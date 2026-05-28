La bourse Price-McIntosh favorise la diversité des récits, des interprétations et des expériences dans les professions du patrimoine documentaire

GATINEAU, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Pour la sixième année consécutive, la bourse Price-McIntosh de Bibliothèque et Archives Canada offre une aide financière aux Autochtones (Premières Nations, Inuit et Nation métisse), aux personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes des minorités visibles qui s'inscrivent à des programmes d'études dans les domaines de la bibliothéconomie et de l'archivistique.

Bourse Price-McIntosh (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives Canada)

Cette initiative soutient les efforts de Bibliothèque et Archives Canada en faveur de l'inclusion et de la diversité des récits, des expériences et des interprétations, afin d'aider la population canadienne à mieux comprendre et enrichir notre histoire commune.

La bourse Price-McIntosh offre 5 000 $ aux personnes inscrites à temps plein à un programme d'études postsecondaires dans un domaine touchant le patrimoine documentaire, et 2 500 $ pour les personnes inscrites à temps partiel.

Pour l'année scolaire 2025-2026, les personnes admissibles sont invitées à soumettre leur demande d'ici le 24 septembre 2026 à 23 h 59 (heure avancée du Pacifique).

Pour obtenir plus de détails, visitez la page de la bourse Price-McIntosh.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citation

« Je suis convaincue que notre patrimoine documentaire s'enrichit lorsqu'il fait place à davantage de voix. Je suis particulièrement fière que Bibliothèque et Archives Canada soutienne une fois de plus les étudiantes et étudiants issus de communautés sous-représentées par l'entremise de la bourse Price-McIntosh. La préservation de l'histoire de notre pays doit refléter toute la diversité des personnes qui l'ont façonnée. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

La bourse Price-McIntosh a été créée en 2021 grâce à la générosité de la famille montréalaise des regrettés Walter Charles Price et Adis Florence Mary McIntosh.

Les montants accordés varient en fonction du statut : 5 000 $ pour les personnes inscrites à temps plein et 2 500 $ pour celles qui étudient à temps partiel, dans un programme collégial ou universitaire canadien.

Les personnes admissibles peuvent recevoir une bourse jusqu'à trois années consécutives.

Liens connexes

Bénéficiaires de la bourse Price-McIntosh 2025-2026

Bourse Price-McIntosh

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589, [email protected]