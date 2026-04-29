MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le 29 avril 2026, en soirée, le Groupe Export agroalimentaire a tenu la Soirée des Alizés, présentée par FAC, dans le cadre idyllique de la salle Belvédère du Vieux-Port de Montréal. Rassemblant près de 340 participants de l'industrie agroalimentaire canadienne et internationale, l'événement a permis de souligner les succès de quatre entreprises exportatrices d'ici.

« Cette édition de ce rendez-vous annuel a, encore une fois, été couronnée de succès, grâce à la qualité remarquable des finalistes et à la diversité des acteurs de l'industrie réunis pour l'occasion. D'ailleurs, je tiens à mentionner que les quatre entreprises lauréates partagent un point commun : une gestion des risques maîtrisée et adaptée, qui a contribué à leur succès », a souligné Martin Lavoie, PDG du Groupe Export agroalimentaire, lors de l'événement.

Le jury a sélectionné quatre lauréats dans le cadre de l'édition 2026 des Prix Alizés.

PME Fonds de solidarité FTQ

A Spice Affair

Grande Entreprise FAC

Lantic Maple

Marché Canadien Banque Nationale

Les Fromages Latino

Stratégie d'exportation innovante Inno-centre

NOA - Monsieur Cocktail

« La qualité des candidatures était particulièrement impressionnante cette année. Depuis la pandémie, les entreprises ont dû s'adapter à de nombreux changements, qu'ils soient géopolitiques, économiques ou environnementaux. Celles qui se sont démarquées auprès du jury sont celles qui ont su bien évaluer ces enjeux et ajuster leurs stratégies en conséquence », a mentionné Louis Turcotte, vice-président national, financement corporatif et comptes d'envergure à FAC.

Le jury était également composé de : Benoit Tétrault, Directeur, Placements privés et investissements d'impact Agroalimentaire, biens de consommation et santé chez Fonds de solidarité FTQ, Annie Lévesque, Directrice relationnelle principale, chez Exportation et développement Canada, Michel Sirois, vice-président associé agroalimentaire à la Banque Nationale, Pascale Daigneault, Agente principale de développement de l'industrie, Bureau régional du ministère (Québec et Nunavut) chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, Éric Waterman, vice-président agroalimentaire chez Inno-centre ainsi que Martin Lemire, vice-président chez Edikom.

Le Groupe Export tient à remercier FAC, présentateur des Prix Alizés, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Nationale, Exportation et développement Canada (EDC), Americas Food and Beverage Show, L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec, Food in Canada et SIAL Canada pour leur soutien dans la réussite des Prix Alizés et de la soirée du même nom.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire

Source et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, 450 649-6266, poste 217, [email protected]