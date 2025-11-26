SAINTE-JULIE, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Organisés par le Groupe Export agroalimentaire, les Prix Alizés, présentés par FAC, soulignent l'excellence des entreprises agroalimentaires canadiennes en exportation au Canada et à l'international. Aujourd'hui, l'organisation annonce l'ouverture officielle de la période de dépôt des candidatures, en vigueur jusqu'au 27 février 2026. La remise de prix s'effectuera en marge du SIAL Canada, le 29 avril 2026, à la Salle Le Belvédère du Vieux-Port de Montréal.

Plusieurs histoires de réussite trouvent leur origine dans une victoire à ce prestigieux concours pancanadien. « Les Prix Alizés ont aidé plusieurs entreprises agroalimentaires de se démarquer sur la scène locale et internationale. » mentionne Martin Lavoie, PDG du Groupe Export agroalimentaire. « Parmi les histoires à succès, certaines entreprises canadiennes ont révélé que cette visibilité les a propulsés vers l'obtention de financement leur permettant d'effectuer des investissements structurants et d'accroître leurs exportations. » Selon elles, un Prix Alizés agit également comme un véritable sceau de qualité auprès des acheteurs internationaux.

Comme à chaque année, les lauréats sont sélectionnés par un jury de renom spécialisé dans le secteur de l'exportation agroalimentaire. Chaque entreprise peut concourir dans deux des quatre catégories de prix suivantes :

PME Fonds de solidarité FTQ - Prix remis à une entreprise, qui affiche un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de dollars, ayant accompli des exploits notables en exportation internationale dans les dernières années.

- Prix remis à une entreprise, qui affiche un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de dollars, ayant accompli des exploits notables en exportation internationale dans les dernières années. Grande entreprise FAC - Prix remis à une grande entreprise, qui affiche un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dollars et dont la stratégie ainsi que les succès en exportation internationale lui ont permis de bien se positionner sur les marchés hors Canada.

- Prix remis à une grande entreprise, qui affiche un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dollars et dont la stratégie ainsi que les succès en exportation internationale lui ont permis de bien se positionner sur les marchés hors Canada. Prix Marché canadien Banque Nationale - Prix remis à une entreprise dont la stratégie de développement de marchés hors de sa province s'avère exemplaire. Son chiffre d'affaires dépasse 1 million de dollars.

- Prix remis à une entreprise dont la stratégie de développement de marchés hors de sa province s'avère exemplaire. Son chiffre d'affaires dépasse 1 million de dollars. Stratégie d'exportation innovante Inno-centre - Prix remis à une entreprise agroalimentaire canadienne ayant mis de l'avant des stratégies d'exportation innovantes en plus d'intégrer les notions de développement durable dans ses opérations.

« Les Prix Alizés sont devenus une référence dans l'industrie : acheteurs, financeurs et acteurs du milieu savent qu'ils reflètent le dynamisme et l'innovation des entreprises qui marquent l'avenir de l'agroalimentaire sur les marchés mondiaux. C'est pourquoi, le jury et moi, encourageons les entreprises agroalimentaires exportatrices de toutes les provinces canadiennes à soumettre leur candidature aux Prix Alizés. » Louis Turcotte, vice-président national, Financement corporatif et comptes d'envergure chez FAC et président du jury des Prix Alizés.

Comme à chaque année, le jury, composé d'experts de renom, a revu le questionnaire pour qu'il reflète la conjoncture économique actuelle. Pour l'édition 2026, en plus d'analyser les qualités stratégiques de développement de marchés des entreprises et les résultats de ventes générales, le jury évaluera la capacité des entreprises à gérer les risques, à innover et à intégrer le développement durable dans ses opérations.

Les entreprises exportatrices agroalimentaires sont invitées à soumettre leur candidature via le site web lesprixalizesawards.ca. Pour soutenir les entreprises dans leurs démarches, un webinaire, dispensé le 20 janvier 2026, présentera les meilleures pratiques pour déposer une candidature solide aux Prix Alizés. La période de dépôt des candidatures se terminera le 27 février 2026 à 17 h.

Le Groupe Export tient à remercier FAC, présentateur des Prix Alizés, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Nationale, Exportation et développement Canada (EDC), L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec, Food in Canada et SIAL Canada pour leur participation comme partenaire de l'événement.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire

Source et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire, 450 649-6266, poste 217 | [email protected]