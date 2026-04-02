SAINTE-JULIE, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - De retour à Montréal, les Prix Alizés, présentés par Financement agricole Canada (FAC), célébreront dix entreprises canadiennes de transformation alimentaire qui se démarquent sur les marchés d'ici et d'ailleurs. Sélectionnés pour leurs succès sur les marchés canadiens et internationaux, les organisations lauréates seront dévoilées, le 29 avril 2026, dans le cadre de la Soirée des Alizés, une initiative du Groupe Export agroalimentaire, organisée en marge du Salon international de l'alimentation (SIAL).

« Cette année, pour offrir une véritable expérience montréalaise, la Soirée des Alizés se tiendra à la salle Le Belvédère du Vieux-Port de Montréal, à moins de dix minutes du Palais des congrès. Avec sa grande salle vitrée et sa terrasse aménagée offrant une vue à 360° sur la métropole et le fleuve Saint-Laurent, le lieu promet une soirée mémorable, à la hauteur des entreprises finalistes! » souligne Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire.

D'ailleurs, selon le jury, les entreprises finalistes aux Prix Alizés se sont distinguées par leur succès sur différents marchés ainsi que par l'originalité de leurs tactiques promotionnelles.

Finalistes - Prix Alizés

PME Fonds de solidarité FTQ

A Spice Affair

Les Menthes Rito

Yourbarfactory

Grande Entreprise FAC

Bassé Frères Alimentation Orientale

Lantic Érable

O'Sole Mio

Prix Marché Canadien Banque Nationale

Groupe MITO

Les Fromages Latino

NOA - Monsieur Cocktail

Stratégie d'exportation innovante Inno-centre

A Spice Affair

Les Aliments Rustica

NOA - Monsieur Cocktail

« Les candidatures reçues cette année démontrent une fois de plus la solidité et la diversité du secteur agroalimentaire canadien. Plusieurs entreprises se distinguent par des stratégies d'exportation ambitieuses et un savoir-faire remarquable, parfois développé dans l'ombre, notamment sous marque privée. C'est une grande fierté de voir ces entreprises rayonner à l'international », a annoncé le président du jury des Prix Alizés, Louis Turcotte, vice-président national, Financement corporatif et comptes d'envergure chez FAC.

D'ailleurs, cette année, un nouveau critère s'est ajouté à l'analyse du jury. « Nous avons porté une attention particulière à la capacité des entreprises à gérer les risques. Dans un contexte économique marqué par l'incertitude, le jury a accordé une valeur importante à cet aspect en plus des critères habituels, comme la stratégie d'exportation et la croissance des ventes », mentionne Éric Waterman, vice-président agroalimentaire chez Inno-centre.

Cinq autres membres de l'industrie agroalimentaire ont également participé à la délibération du jury : Benoit Tétrault, Directeur, Placements privés et investissements d'impact agroalimentaire, biens de consommation et santé, Fonds de solidarité FTQ, Annie Lévesque, Directrice relationnelle principale, chez Exportation et développement Canada, Michel Sirois, Vice-Président associé agroalimentaire chez Banque Nationale, Pascale Daigneault, Agente principale de développement de l'industrie, Bureau régional du ministère (Québec et Nunavut) chez Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que Martin Lemire, Vice-Président chez Edikom.

Le Groupe Export tient à remercier FAC, présentateur des Prix Alizés, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Nationale, Exportation et développement Canada (EDC), Americas Food and Beverage Show, L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec, Food in Canada et SIAL Canada pour leur soutien dans la réussite des Prix Alizés et de la soirée du même nom.

Le Groupe Export invite l'ensemble de l'industrie agroalimentaire canadienne à participer à cet événement.

29 avril 2026

Salle Le Belvédère du Vieux-Port de Montréal

Billetterie en ligne : lesprixalizesawards.ca

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire

Source et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, 450 649-6266, poste 217 | [email protected]