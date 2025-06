Les actions durables des entreprises agroalimentaires exportatrices reconnues par les marchés internationaux

SAINTE-JULIE, QC , le 19 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Sommet de l'exportation agroalimentaire, présenté par Financement agricole Canada (FAC), le Groupe Export agroalimentaire a eu le plaisir de présenter sur scène Inno-centre et Léger qui ont dévoilé les résultats d'une étude menée auprès des entreprises agroalimentaires du Québec. Cette enquête a permis de mettre en lumière l'impact des changements climatiques sur les exportateurs hors Canada.

Pour dresser un portrait du secteur de la transformation agroalimentaire du Québec, Inno-centre a mandaté la firme de recherche Léger pour réaliser une étude, menée entre le 20 janvier et le 19 février 2025 auprès de 131 gestionnaires d'entreprises en transformation alimentaire. Les résultats ont été présentés le 17 juin 2025 à Brossard, dans le cadre du Sommet de l'exportation agroalimentaire, devant près de 200 participants.

L'étude révèle que les entreprises exportatrices sont généralement plus avancées dans leur transition climatique. Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire, s'intéresse d'ailleurs à l'influence des marchés internationaux sur les entreprises agroalimentaires exportatrices. « Les acheteurs dans les marchés d'exportation incitent les transformateurs à entreprendre des actions plus durables. En effet, 70% des entreprises exportatrices sondées ont mentionné avoir comme incitatif principal les nouvelles exigences provenant des acheteurs internationaux, surtout de l'Europe, à 37%, ou des États-Unis, à 33%. Considérer l'implantation d'une stratégie ESG efficace pour diversifier ses marchés, ou pour débuter une démarche d'exportation, devient donc une nécessité. »

Éric Waterman, vice-président Agroalimentaire chez Inno-centre, souligne l'importance de s'engager dès maintenant dans des démarches durables. « L'Europe vise la carboneutralité d'ici 2050, et il est clair que les réglementations continueront d'évoluer dans cette direction. Aux États-Unis, on remarque une incertitude au niveau politique de l'importance du développement durable, mais ça reste un facteur d'influence auprès des donneurs d'ordres. C'est pourquoi les entreprises doivent dès aujourd'hui intégrer la réduction de leur empreinte carbone dans leur planification stratégique. Celles qui se positionneront en avance seront mieux préparées à répondre aux exigences des marchés d'exportation et à s'y démarquer. »

L'enquête a également abordé le bilan carbone, l'image de marque et les freins à entreprendre des démarches en développement durable. Voici quelques constats marquants :

58% des entreprises exportatrices sondées ont déjà réalisé un bilan carbone, comparativement à 28% des entreprises effectuant du commerce uniquement au Canada . Cette donnée montre une volonté d'aller au-delà des exigences réglementaires pour structurer leurs propres actions.

. Cette donnée montre une volonté d'aller au-delà des exigences réglementaires pour structurer leurs propres actions. Renforcer l'image de marque et la réputation demeure la principale motivation à agir sur le plan climatique, autant chez les entreprises agroalimentaires exportatrices (58%) que chez les non-exportatrices (54%).

Le manque de ressources compétentes représente un frein plus important pour 44% des entreprises actives à l'international.

Léger ne peut garantir que l'échantillon est représentatif de la population étudiée. En effet, aucune pondération n'a été appliquée aux résultats obtenus. Par ailleurs, aucune marge d'erreur ne pouvant être associée à un échantillon de convenance, les résultats ne peuvent être extrapolés au-delà de ce dernier.

