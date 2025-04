Quatre entreprises agroalimentaires ont remporté un prix en exportation sur les marchés canadiens ou internationaux

TORONTO, le 29 avril 2025 /CNW/ - Le 29 avril 2025, le Groupe Export agroalimentaire a tenu la Soirée des Alizés, présentée par FAC, dans le lieu enchanteur du SteamWhistle à Toronto. Rassemblant 275 participants, l'événement a permis de souligner les succès de quatre entreprises exportatrices canadiennes.

« Quand l'agroalimentaire d'ici rayonne à l'international, c'est tout un écosystème qui avance. La Soirée des Alizés est un moment pour célébrer ceux qui font briller notre savoir-faire. Ce soir, des entreprises bioalimentaires, des acheteurs nationaux et internationaux, des élus politiques et partenaires de l'industrie sont présents pour souligner l'excellence de l'exportation agroalimentaire. Cet événement prend décidément de l'ampleur édition après édition et, cette année, il est plus pertinent que jamais. » a mentionné Martin Lavoie, PDG du Groupe Export agroalimentaire, durant l'événement.

Le jury a sélectionné quatre lauréats dans le cadre de l'édition 2025 des Prix Alizés. Trois entreprises se sont également mérité un kiosque au SIAL Paris 2026, gracieuseté d'Agriculture et Agroalimentaire Canada :

PME Fonds de solidarité FTQ

Érablière Turkey Hill

Grande Entreprise FAC

Maison Russet

Prix Marché Canadien Banque Nationale

Aliments Ouimet - Cordon Bleu

Stratégie d'innovation en exportation Inno-centre

Boulart

Kiosque au SIAL Paris 2026, gracieuseté d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aliments Ouimet - Cordon Bleu

NOA - Monsieur Cocktail

Oliméga - Signé Caméline

« Les entreprises sélectionnées par le jury se sont démarquées pour leurs succès en diversification de marchés et pour la croissance continue de leurs ventes année après année. Nous sommes vraiment fiers de pouvoir célébrer leurs performances, autant à l'international que sur les marchés interprovinciaux. » a fièrement déclaré le président du jury des Prix Alizés, Louis Turcotte, vice-président national, financement corporatif et comptes d'envergure à FAC.

Cinq autres membres de l'industrie agroalimentaire participaient également à la sélection des lauréats : Benoit Tétrault, Directeur, Placements privés et investissements d'impact Agroalimentaire, biens de consommation et santé chez Fonds de solidarité FTQ, Karen Trujillo, directrice de comptes commerciaux - Agroalimentaire, région du Québec chez EDC, Michel Sirois, vice-président associé agroalimentaire à la Banque Nationale, Éric Waterman, vice-président agroalimentaire chez Inno-centre ainsi que Martin Lemire, vice-président chez Edikom.

Le Groupe Export tient à remercier FAC, présentateur des Prix Alizés, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Nationale, Exportation et développement Canada (EDC), L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et SIAL Canada.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire

Source et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, 450 649-6266, poste 217 | [email protected]