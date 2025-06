La diversification des marchés s'invite au Sommet de l'exportation agroalimentaire

Une programmation d'experts pour aligner ses stratégies en période d'incertitude géopolitique

BROSSARD, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire se réjouit du succès de la 3e édition du Sommet de l'exportation agroalimentaire, présenté par Financement agricole Canada (FAC). L'événement, tenu le 17 juin 2025 à Brossard, a une fois de plus réuni sur scène des experts de l'industrie agroalimentaire, des entreprises exportatrices diversifiées et des acheteurs clés provenant du Mexique.

Pour introduire la thématique globale du Sommet, Christophe Lafougère, directeur général de Gira et expert reconnu dans le secteur agroalimentaire mondial, a proposé des perspectives stratégiques pour les entreprises souhaitant diversifier leurs marchés. Autre moment fort du Sommet, la conférence de Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, a permis une meilleure compréhension des relations canado-américaines actuelles, en plus d'éclairer les enjeux futurs - notamment concernant la renégociation de l'ACEUM.

Dans un contexte où les enjeux ESG prennent de plus en plus d'importance, Inno-centre, en partenariat avec Léger Marketing, a présenté les résultats d'une étude menée auprès de plusieurs entreprises sur la gestion des gaz à effet de serre et l'exportation agroalimentaire. Parmi ces résultats, Léger a soulevé que 58% de ces organisations ont déjà réalisé un bilan carbone dans les dernières années pour répondre à la pression des marchés.

Également, deux acheteuses de H-E-B Mexique ont présenté la chaîne d'alimentation ainsi que les tendances de consommation de la population mexicaine. Elles ont également participé à une série de rencontres B2B avec des entreprises exportatrices québécoises membres du Groupe Export, favorisant des opportunités concrètes de développement commercial.

Pour terminer l'événement, Martin Lavoie, pdg du Groupe Export, a animé le panel des membres qui a réuni cette année trois leaders de l'industrie autour du thème de la diversification des marchés : Pierre Laplante, vice-président chez Fruit d'Or, Jean-Christophe Niclaes, directeur général de NOA - Monsieur Cocktail, et Isabella D'Ovidio, directrice ventes et marketing chez Les Aliments Rustica. Confrontées à l'adversité dans les dernières années, ces trois entreprises ont brillamment relevé les défis par l'innovation ou en transformant leur modèle d'affaires de façon stratégique.

« La conjoncture actuelle a créé des opportunités intéressantes pour les entreprises canadiennes. Si plusieurs entreprises québécoises cherchent à diversifier leurs marchés d'exportation, les importateurs dans la plupart des marchés internationaux diversifient leurs sources d'approvisionnement pour mieux gérer le risque. Le Canada est en bonne position pour tirer avantage de ses opportunités. Lors du Sommet, nous avons tenté de présenter l'étendue des opportunités pour les entreprises, car la diversification des marchés est essentielle à long terme peu importe le contexte », souligne Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire.

Le Sommet de l'exportation agroalimentaire se positionne comme le seul événement dédié à l'exportation agroalimentaire au Québec. Il rassemble l'industrie après la grande période de salons et de missions commerciales internationales, permettant de tirer des enseignements et d'analyser le commerce du futur.

Citations

« Augmenter le savoir collectif de l'industrie agroalimentaire est essentiel pour FAC. Chaque année, le Sommet de l'exportation agroalimentaire offre des présentations d'experts dont les enseignements enrichissent le bagage des entreprises d'ici. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être partenaires pour une troisième année consécutive », mentionne Philippe Simoneau, vice-président régional, financement commercial et des petites entreprises, Est du Canada, à FAC.

Partenaires

Le Groupe Export agroalimentaire souhaite remercier les partenaires du Sommet de l'exportation agroalimentaire : Financement agricole Canada (FAC), le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCAD), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, Exportation et développement Canada (EDC), la Banque TD, Investissement Québec, SIAL Canada, Agro Québec, L'actualité Alimentaire, Fonds de solidarité FTQ, Sophie Côté assurance-crédit Inc. et GCIA événements.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire

Source, photos et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, 819 342-2668 | [email protected]