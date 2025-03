SAINTE-JULIE, QC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Les Prix Alizés, présentés par Financement Agricole Canada (FAC), mettent de l'avant les succès des entreprises canadiennes sur les marchés canadiens et internationaux en dévoilant les finalistes dans quatre catégories. Les gagnants seront dévoilés à Toronto le 29 avril 2025 dans le cadre de la Soirée des Alizés, une initiative du Groupe Export agroalimentaire organisée en marge du Salon international de l'alimentation Canada (SIAL).

« Actuellement, les entreprises agroalimentaires exportatrices analysent les options de marchés pour assurer une diversification et augmenter leur résilience. Être finaliste aux Prix Alizés représente une occasion unique de recevoir une importante reconnaissance de la part de leaders de l'industrie au Canada et à l'international en plus d'accélérer leurs stratégies de développement de marchés. » souligne Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire.

Le jury a sélectionné entre deux et trois finalistes par catégorie. Les entreprises choisies se sont notamment distinguées par leurs stratégies de développement, leur succès sur différents marchés et l'originalité de leurs tactiques de déploiement :

PME Fonds de solidarité FTQ

Érablière Turkey Hill

Oliméga - Signé Caméline

Grande Entreprise FAC

Boulart

Maison Russet

Olymel

Prix Marché Canadien Banque Nationale

Aliments Ouimet - Cordon Bleu

Medallion Milk Co

Villa Ravioli

Stratégie d'innovation en exportation Inno-centre

Boulart

Les Aliments Rustica

NOA - Monsieur Cocktail

« Le jury examine attentivement chaque dossier et s'engage à faire un choix rigoureux pour sélectionner les finalistes. Cette année encore, nous avons reçu de nombreuses candidatures d'une grande qualité, preuve de l'engouement suscité par cet événement. » a annoncé le président du jury des Prix Alizés, Louis Turcotte, Vice-Président national, Financement corporatif et comptes d'envergure chez FAC.

Les candidats ne se contentent plus de présenter uniquement leurs réussites à l'exportation au jury. En effet, Éric Waterman, vice-président agroalimentaire chez Inno-centre a perçu « une tendance positive qui se dessine ces dernières années concernant les initiatives des candidats en développement durable et en gestion des GES. Cet aspect devient essentiel pour diversifier ses marchés d'exportation, notamment en Europe, et les candidatures le reflètent bien. »

Quatre autres membres de l'industrie agroalimentaire participaient également à la délibération du jury : Benoit Tétrault, Directeur, Placements privés et investissements d'impact Agroalimentaire, biens de consommation et santé, Fonds de solidarité FTQ, Karen Trujillo, directrice de comptes commerciaux, région du Québec, chez EDC, Michel Sirois, vice-président agroalimentaire chez Banque Nationale, ainsi que Martin Lemire, vice-président chez Edikom.

Le Groupe Export tient à remercier FAC, présentateur des Prix Alizés, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Nationale, Exportation et développement Canada (EDC), L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et SIAL Canada pour leur soutien dans la réussite des Prix Alizés et de la soirée du même nom.

Le Groupe Export invite les membres de l'industrie agroalimentaire du Canada à participer à cet événement.

Billetterie en ligne : lesprixalizesawards.ca

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

Source et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, 450 649-6266, poste 217 | [email protected]