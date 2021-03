Les Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, lancent un encan virtuel pour soutenir la Fondation du Musée

Les œuvres seront exposées gratuitement à l'ancienne boutique du MAC

« Après plusieurs mois vécus en contexte de pandémie, nous voyions bien qu'avril 2021 allait lui aussi passer sans que nous puissions réunir notre belle foule éclectique habituelle pour notre rendez-vous annuel au profit du développement du MAC », indique Lysandre Laferrière, coprésidente du comité des Printemps du MAC. « Malgré tout, le comité est demeuré uni et déterminé à se connecter avec cette relève qui fait son succès depuis près de 14 ans. L'encan des Printemps du MAC est le fruit de ce travail. Nous espérons que le public sera au rendez-vous, alors que le soutien de nos institutions culturelles et de nos artistes s'avère, plus que jamais, nécessaire. »

Dans le contexte de la pandémie qui a grandement éprouvé l'écosystème artistique d'ici (accès restreint aux studios d'artistes, lieux de créations, aux galeries et aux institutions culturelles, amenant des pertes de revenus directs à l'ensemble de la culture), le comité des Printemps du MAC avait à cœur d'agir et de rappeler toute l'importance de l'art dans nos vies et dans nos intérieurs au quotidien.

Un encan unique, 14 œuvres éclectiques

Visant à la fois une nouvelle génération de collectionneurs et les connaisseurs, l'encan des Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, souhaite faire découvrir des artistes locaux autant émergents que professionnels.

Il y en a pour tous les goûts dans cet encan unique commissariée par Erika Del Vecchio, membre du comité organisateur. Parmi les lots se retrouvent une sculpture brutaliste, du verre soufflé, des œuvres textiles, une installation néon et même une séance de tatouage. Accessibles et collectionnables, les œuvres seront exposées du 5 au 25 avril 2021 dans les vitrines de l'ancienne boutique du MAC, à la Place des Arts. Le public est invité à venir voir gratuitement les œuvres pour son plaisir personnel avant de faire son choix.

« Cet encan 2.0 n'aurait jamais été possible sans l'incroyable générosité des 13 artistes participants qui ont fait don d'une œuvre et que nous tenons à remercier, surtout dans le contexte de l'année qu'ils viennent de vivre », fait valoir Francis Guindon, coprésident du comité des Printemps du MAC. « La mission principale du comité étant de faire rayonner le Musée auprès de la relève de nos réseaux et partager notre passion de l'art contemporain à une clientèle de jeunes collectionneurs, nous croyons que cette initiative en intéressera plusieurs… Surtout après ces derniers mois passés à la maison, nous voulons tous repenser notre chez-soi. »

« L'état d'une société est indissociable de l'importance qu'elle attribue à sa culture, ainsi l'art est un élément essentiel dans l'évolution de celle-ci », note de son côté Erika Del Vecchio, commissaire de l'encan. « La dernière année a été révélatrice pour plusieurs quant à la place entendue qui est offerte à l'art et comment chacun l'accueille dans son quotidien. Avant tout pour soi, on se doit de consciemment choisir l'art, mais c'est ensemble que ce choix devient un manifeste de nos besoins et c'est ainsi que l'on contribue à faire de cette réalisation un message porteur dont les impacts se refléteront partout autour de nous. »

Le comité des Printemps du MAC et la Fondation du MAC remercient chaleureusement les artistes ayant fait don d'une œuvre pour l'encan :

Gab Bois

Sophia Borowska

Michelle Bui

Frédéric Cordier

Sébastien Gaudette

Fanny-Jane

Muriel Jaouich

Verre d'Onge

Elisabeth Perrault

Gabriel Rioux

Frédéric Tougas

David Umemoto

Vickie Vainionpää

Un impact direct sur les activités du MAC

Créés en 2007, les Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, sont nés du désir de sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain, ainsi qu'à l'importance du rôle du MAC dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international.

L'initiative rayonne chaque année sous la gestion du Comité des Printemps au MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionnés par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invités et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain.

Comité des Printemps du MAC

La Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement les coprésidents Francis Guindon (Quartz Co.) et Lysandre Laferrière (Magil Construction), ainsi que les membres du Comité qui ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie pour faire de cet encan un succès.

Membres :

Shady Ahmad (Budge Studio)

Ariane Bisaillon (Blake, Cassels & Graydon LLP)

Virginie Bourgeois (Morgan Stanley)

Daniel Daunais (Banque Nationale Gestion privée 1859)

Erika Del Vecchio (Pierre-François Ouellette art contemporain)

Allison Forbes (Raisonnables)

Olivier Lapierre (Conseiller communications, relations citoyennes et relations médias)

Nikolaos Lerakis (Directeur artistique)

Marion Isabelle Muszynski (Electronic Arts)

Catherine Plourde (Banque Nationale)

Stéfanie Stergiotis (WANT Les essentiels)

Remerciements

Le Musée et sa Fondation remercient profondément la Banque Nationale pour son soutien indéfectible en tant que partenaire présentateur des Printemps du MAC.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

