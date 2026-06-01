« La Fondation du MAC est extrêmement reconnaissante de pouvoir compter sur l'appui de sa communauté et de partenaires aussi engagé•e•s. Cette 18e édition des Printemps du MAC a donné lieu à une soirée mémorable, rassembleuse et porteuse pour la relève artistique québécoise », affirme Catherine Julien, directrice générale de la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal.

Une nuit mémorable regroupant art, mode et musique

Inspirée d'un univers onirique et de rêves lucides, la soirée Carpe Noctem a transformé Place Ville Marie en un espace vivant mêlant rencontres, découvertes et expériences partagées. Dès leur arrivée, les invité•e•s ont foulé le tapis rouge BonLook dans une atmosphère à la fois élégante et douillette. Une paire de lunettes BonLook leur a également été offerte afin de compléter leur tenue.

En collaboration avec mmode, plusieurs designers émergent.e.s de Montréal ont été invité.e.s à imaginer des créations sur mesure pour des personnalités présentes à la soirée afin de soutenir la relève créative. Parmi les collaborations remarquées figuraient Catherine Chabot portant une création de Rightful Owner, Julie-Anne Ho habillée par Gabriel Paul Caron, Léa Stréliski en La Fille de Priam, Catherine Brunet vêtue par MRKNTN ainsi que Lolitta Dandoy habillée par Cyntault Créations. La création de contenu pour les réseaux sociaux visant à mettre en valeur ces collaborations a également été rendue possible grâce au soutien d'Aura Social.

Les personnes présentes ont également profité de diverses activations exclusives organisées par les partenaires de l'événement, dont un photomaton signé La Maison Simons, une analyse de peau offerte par Dermapure et un espace DJ immersif présenté par Holt Renfrew Ogilvy. Les participant.e.s ont également pu profiter de retouches beauté avec des produits capillaires offerts par Beauté Star, ainsi que d'un bar à espresso martini présenté par Café Liégeois.

L'énergie de la soirée s'est maintenue grâce aux performances musicales présentées par Aire commune, avec notamment Huli, SAP et Frikiton, ainsi qu'à une apparition surprise de Rita Baga, maintenant l'ambiance festive jusqu'aux petites heures du matin.

L'art contemporain au cœur de l'événement

Point fort de la soirée, les invité•e•s ont découvert en primeur les ateliers de la première cohorte d'Habiter le MAC et ont échangé avec les artistes de la scène locale Sierra Barber, Miri Chek, Marly Fontaine, Po B. K. Lomami, Myriam Simard-Parent et Sarah Toung Ondo, accompagnées de leur mentor, l'artiste montréalais François Morelli.

De plus, l'œuvre Lost in Time (2014) de Patrick Bernatchez, issue de la collection du MAC et présentée spécialement pour la soirée, prenait place dans un espace rehaussé par Dormez-vous afin d'offrir une expérience de visionnement unique.

Une édition portée par des partenaires précieux

La Fondation du MAC remercie chaleureusement l'ensemble de ses partenaires et commanditaires, dont l'engagement a contribué au succès de cette 18e édition.

La soirée fut possible grâce au soutien de ses partenaires dont BonLook, partenaire présentateur de la soirée, ainsi que Dermapure, La Maison Simons, Dormez-vous, Holt Renfrew Ogilvy et ARDENE.

Les partenaires médias, ELLE Québec et Rolling Stone, et les partenaires créatifs Rodeo FX et Martha ont permis de créer et de faire rayonner l'univers de la soirée Carpe Noctem.

La Fondation du MAC souligne également la générosité de VICHY Laboratoires, RECESS Station thermale, DESIGNME et Elle Québec (KO Média), partenaires des sacs-cadeaux de cette édition.

L'offre culinaire a rythmé la soirée grâce à plusieurs partenaires gastronomiques, dont Vieilles Portes, Shnoopi, Chez Josie et Pub Prince. L'espace VIP a proposé une expérience exclusive signée Chaud Devant! et Tonino, accompagnée de champagne Caleffi, d'un bar Interlude Nouveau Monde ainsi que d'un salon des songes Dormez-vous.

Un comité engagé

Les coprésidents d'honneur de l'édition 2026 des Printemps du MAC étaient William Gingras (Arthur Majordome), Dr Samuel Rodriguez (Dermapure Outremont), Emmanuelle Tellier (Botpress) et Christian Travaglini (Quadra Capital Partners).

La soirée fut orchestrée par un comité engagé de jeunes professionnels bénévoles, sous la coprésidence de Catherine Martel (Haus of Park), et de David-Marc Bouchard (TROUVÉ - Firme de recrutement).

Le comité était formé de : Simon Bellemare (Courtier immobilier résidentiel indépendant), Benjamin Dupont (Directeur créatif), Amélie Doyon (Davies Ward Phillips & Vineberg LLP), Alie-Clarence Dupuis (Art Fintech), Théo Dupuis-Carbonneau (Magazine VÉRO, KO Média), Allison Forbes (Raisonnable), Frédérique Hébert-Soucy (Aire commune), Olivier Lapierre (Directeur de comptes en relations publiques), Philippe Lemieux (Mission Solaire), Shanel Lessard (newkid), Vincent Morel (Consultant en communications), Rhéane Portelance (HOST), Jean Rocheleau (KPMG), Antoine Sabourin (Blakes, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.).

Revivez les moments forts de cette soirée et restez informés des prochaines annonces en suivant @printempsdumac sur Instagram.

À propos des Printemps du MAC

Créés en 2006, les Printemps du MAC rayonnent grâce à l'implication d'un groupe de jeunes philanthropes passionné•e•s par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invité•e•s et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain. L'événement, qui vise à sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain ainsi qu'à l'importance du rôle du Musée d'art contemporain (MAC) dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international, contribue de façon directe à l'essor du Musée, puisque tous les profits de la soirée sont versés à la Fondation du MAC. Depuis sa création, les Printemps du MAC ont permis à la Fondation de récolter plus de 3 millions de dollars et de toucher plus de 14 000 participant•e•s.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus engagés envers la diffusion et la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation soutient également le financement du projet de transformation du MAC, en vue de sa réouverture en 2028. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, au cœur du Quartier des spectacles, faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire.

SOURCE Fondation du MAC

Pour toute question, veuillez communiquer avec : Nancy Lemieux, Responsable des communications de la Fondation du MAC, [email protected], 514-622-2412