Une soirée bénéfice en soutien au programme Habiter le MAC

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Fondation du MAC est heureuse d'annoncer la 18e édition des Printemps du MAC, son événement-bénéfice phare de la relève philanthropique, qui se tiendra cette année à Place Ville Marie, inspiré d'un univers créatif nommé Carpe Noctem. Cette édition invite le public à vivre une expérience unique où la fête et la création se croisent au cœur de Montréal.

Le temps d'une nuit immersive, Place Ville Marie devient un territoire de rêves lucides, comme un entre-deux où l'art contemporain se dévoile autrement. Sous un ciel étoilé, Carpe Noctem est une invitation à profiter pleinement du moment, à s'émerveiller et à célébrer dans une ambiance enlevante portée par l'énergie des rencontres.

Au fil des heures, les invité.e.s vivront une célébration vibrante mêlant stations gourmandes, performances musicales, activations de marques créatives, cocktails et danse jusqu'au bout de la nuit.

Les participant.e.s de la soirée auront également accès en primeur aux ateliers des artistes de la première cohorte d'Habiter le MAC, un programme de développement de carrière offrant ateliers, résidences et mentorat aux artistes de la relève du Québec. Chaque participation à l'événement représente un geste concret : un don qui soutient directement le programme Habiter le MAC et contribue à faire rayonner la création en art contemporain.

Détails de l'événement

Date et heure: le 29 mai 2026, en soirée

Où: Place Ville Marie

Prix du billet: à partir 250 $

Pour vivre une soirée inoubliable, le public est convié à entrer dans la nuit lors de Carpe Noctem, la 18e édition des Printemps du MAC, en soutien à la Fondation du MAC et le programme Habiter le MAC.

Les billets sont maintenant en vente au : macm.org/activites/les-printemps-du-mac-2026/

Toute entreprise ou personne souhaitant s'impliquer est invitée à communiquer avec nous à [email protected] .

Habiter le MAC - soutenir les artistes émergents

Les Printemps du MAC sont reconnus pour leur lien avec une relève professionnelle, philanthropique et créative. Il est donc naturel pour l'événement de soutenir, de façon concrète, la relève artistique via le programme Habiter le MAC. Encourager la relève, c'est aussi lui donner les moyens d'exister : l'événement soutient donc directement les artistes émergents du programme Habiter le MAC.

Bien plus qu'une simple résidence, ce programme inédit au Musée ouvrira un dialogue unique et vivant entre le public et les artistes. Il placera ces derniers au cœur du Musée pendant la préparation de l'ouverture du nouveau MAC à la Place des Arts en 2028, et leur offrira l'accompagnement nécessaire pour développer leur carrière.

« Cette année marque l'accueil de la toute première cohorte d'Habiter le MAC, un programme inspirant qui soutient le développement des artistes émergents du Québec. Il était essentiel pour la Fondation d'appuyer ce programme du MAC dès sa première année, afin de lui donner les moyens de se déployer pleinement et d'en maximiser l'impact concret sur la relève.», affirme Catherine Julien, directrice générale de la Fondation du MAC.

Une équipe exceptionnelle derrière la création de l'édition 2026

Cette soirée est orchestrée par un comité engagé de jeunes professionnel•le•s bénévoles, sous la coprésidence, pour une seconde année, de Catherine Martel, Directrice exécutive et associée, innovation de marque et croissance chez Haus of Park, et de David-Marc Bouchard, Directeur général et associé chez TROUVÉ - Firme de recrutement. Le comité est formé de : Simon Bellemare, Courtier immobilier résidentiel indépendant, Benjamin Dupont, Directeur créatif, Amélie Doyon, Avocate, Marchés des capitaux et valeurs mobilières, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, Alie-Clarence Dupuis, Productrice et Entrepreneure Art Fintech, Théo Dupuis-Carbonneau, Rédactrice en chef, Magazine VÉRO, KO Média, Allison Forbes, Présidente et Fondatrice, Raisonnable, Frédérique Hébert-Soucy, Directrice marketing et développement, Aire Commune, Olivier Lapierre, Directeur de comptes en relations publiques, Philippe Lemieux, Président Fondateur, Mission Solaire, Shanel Lessard, Directrice des comptes et opérations, newkid, Vincent Morel, Consultant en communications, Rhéane Portelance, Directrice et co-fondatrice, HOST, Antoine Sabourin, Avocat, Droit commercial et des sociétés, Blakes, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., Jean Rocheleau, Conseiller principal, KPMG.

« Les Printemps du MAC sont un puissant moteur de mobilisation pour la communauté d'affaires et philanthropique. Grâce à l'engagement des participants, nos partenaires et commanditaires, chaque contribution a un impact direct : elle permet de soutenir Habiter le MAC et d'offrir des ressources concrètes pour se développer, créer et rayonner. » souligne David-Marc Bouchard, directeur général et associé chez TROUVÉ - Firme de recrutement et coprésident du comité des Printemps du MAC

« Avec Carpe Noctem, la nuit devient un terrain de jeu pour l'imaginaire. Inspirée par le monde onirique et l'esprit créatif, cette soirée immersive invite les participant.e.s à célébrer, échanger et se laisser porter dans ce rêve commun. Carpe Noctem, c'est une occasion de saisir la nuit et de vivre une expérience inoubliable à Place Ville Marie. », ajoute Catherine Martel, Directrice exécutive et associée, innovation de marque et croissance chez Haus of Park et coprésidente du comité des Printemps du MAC.

L'édition bénéficie de l'apport de ses partenaires créatifs, Martha et RodeoFX, qui contribuent à façonner l'univers de cette soirée exceptionnelle.

Le comité peut également compter sur l'appui précieux d'un quatuor de coprésident•e•s d'honneur : William Gingras, Fondateur et Président-directeur général, Arthur Majordome, Dr Samuel Rodriguez, MD, CCFP, DipDerm, Médecin de famille se dédiant à la médecine esthétique, Dermapure Outremont et Conférencier invité, Université McGill (Dépt. Méd. Fam.), Emmanuelle Tellier, Responsable des opérations commerciales, Botpress et Christian Travaglini, Directeur général, Quadra Capital Partners.

À propos des Printemps du MAC

Créés en 2006, les Printemps du MAC rayonnent grâce à l'implication un groupe de jeunes philanthropes passionné•e•s par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invité•e•s et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain. L'événement, qui vise à sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain ainsi qu'à l'importance du rôle du Musée d'art contemporain (MAC) dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international, contribue de façon directe à l'essor du Musée, puisque tous les profits de la soirée sont versés à la Fondation du MAC. Depuis sa création, les Printemps du MAC ont permis à la Fondation de récolter plus de 3 millions de dollars et de toucher plus de 14 000 participants

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus engagés envers la diffusion et la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation soutient également le financement du projet de transformation du MAC, en vue de sa réouverture en 2028. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire.

