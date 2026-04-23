MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) annonce la tenue du Bal du MAC, le vendredi 25 septembre 2026 à La Nesra. Événement phare de la rentrée culturelle et du milieu philanthropique montréalais, le Bal rassemblera à nouveau la communauté d'affaires et les passionnés d'art contemporain lors d'une soirée d'exception.

Bal du MAC 2026 - L'éclat d'un soir (Groupe CNW/Fondation du MAC)

Le Bal du MAC, événement phare de la Fondation du MAC qui permet d'amasser annuellement plus d'un million de dollars, se déroulera cette année sous le thème de L'éclat d'un soir. La soirée célébrera ce que révèle l'art contemporain : sa lumière, son intensité et la place qu'il occupe dans nos vies. Elle s'ouvrira sur un tapis rouge et un cocktail, se poursuivra autour d'un repas gastronomique et se prolongera sur la piste de danse, le tout dans une ambiance musicale assurée par un DJ.

Un soutien à la collection du MAC

Les fonds amassés lors du Bal du MAC 2026 contribuent directement au développement, à la conservation et à la diffusion de la collection du Musée d'art contemporain de Montréal, un patrimoine collectif essentiel à préserver pour les générations futures.

Grâce à cet appui, le MAC peut :

acquérir de nouvelles œuvres ;

rendre sa collection accessible au plus grand nombre, notamment grâce à la plateforme numérique MACrépertoire et à des initiatives dans l'espace public ;

et à des initiatives dans l'espace public ; restaurer et préserver plus de 8 000 œuvres afin d'assurer la pérennité de sa collection.

Ce soutien permet également de renforcer l'accompagnement et la mise en valeur des artistes d'ici.

Comme le souligne Catherine Julien, directrice générale de la Fondation du MAC, « Le Bal réunit les mécènes autour du MAC, point d'ancrage de l'art contemporain à Montréal. Grâce à leur soutien, le Musée peut célébrer les artistes, préserver et diffuser une collection de plus de 8 000 œuvres. C'est une contribution concrète à notre patrimoine ».

Une communauté engagée

La Fondation du MAC est fière de pouvoir compter sur l'engagement de trois coprésidents d'honneur dont le leadership et l'implication témoignent de l'importance du Musée d'art contemporain de Montréal au sein des milieux culturel et économique : Marc Barbeau, vice-président général, chef des Affaires juridiques et secrétaire général chez Air Canada; Guy Côté, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale - Équipe Guy Côté; et Roger T. Duguay, associé directeur chez Boyden et leader de la pratique canadienne de recrutement de PDG / CEO.

« En tant que coprésident d'honneur du Bal du MAC 2026, je suis profondément privilégié de contribuer à cet événement d'envergure qui met en valeur la richesse de notre patrimoine artistique », affirme Guy Côté, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale - Équipe Guy Côté. Il ajoute : « Ensemble, nous avons l'occasion de faire rayonner le MAC sur la scène internationale et de mobiliser la communauté d'affaires de Montréal ».

« Soutenir le MAC à travers le Bal, c'est investir dans ce qui fait battre le cœur du Musée : les œuvres, les artistes et toute la création d'ici qui rayonne dans le monde. En tant que coprésident d'honneur, je suis d'autant plus fier de contribuer à cette mission essentielle », mentionne Roger T. Duguay, associé directeur chez Boyden et leader de la pratique canadienne de recrutement de PDG / CEO.

« Nous sommes fiers, chez Air Canada, d'appuyer le MAC et le moment fort que représente son Bal. Ce rendez-vous met en valeur l'une de nos grandes institutions culturelles, dont le rayonnement enrichit notre communauté et contribue à l'attrait de Montréal pour les voyageurs », souligne Marc Barbeau, vice-président général, chef des Affaires juridiques et secrétaire général chez Air Canada. « Soutenir le MAC aujourd'hui, c'est l'accompagner dans le dernier droit de sa transformation, et reconnaître l'importance de redoubler nos encouragements jusqu'à la ligne d'arrivée », ajoute-t-il.

L'événement peut également compter sur l'engagement de son comité organisateur, présidé par Patricia Lemaire, et composé de Violette Cohen, Cynthia Coutya, Erika Del Vecchio, Josée Dufresne, Francis Guindon, Nicolas Morin et Cathy Samson.

Comme le souligne Patricia Lemaire, « Je m'implique au Bal du MAC pour contribuer concrètement à notre société. Le MAC fait partie de ce qui définit Montréal comme ville créative : un lieu vivant et audacieux, qui soutient les artistes et s'ouvre sur le monde. Par le Bal, je participe à la mise en valeur de la collection et à son accessibilité ».

Cette année, le Bal marque le retour de son encan silencieux, réunissant des œuvres d'artistes soigneusement sélectionnées par la commissaire Erika Del Vecchio, dont celles de Geneviève Cadieux et Nicolas Lachance. L'univers visuel de la soirée est orchestré par l'agence maubau, avec la complicité de Shoot Studio, tandis que la scénographie est signée LaBoom.

Informations pratiques



Date : Vendredi 25 septembre 2026

Heure : Dès 18 h

Lieu : La Nesra, 2020, rue William, Montréal

Les billets sont disponibles dès maintenant :

macm.org/activites/bal-du-mac-2026/

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus engagés envers la diffusion et la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation soutient également le financement du projet de transformation du MAC, en vue de sa réouverture en 2028. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Son siège social au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le Musée est relocalisé pour le moment à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole.

Préparant activement l'ouverture du nouveau MAC à la Place des Arts, il ne présente plus d'expositions dans cet espace temporaire de PVM, y accueillant plutôt les cohortes d'Habiter le MAC, un programme de soutien unique pour les artistes émergents de partout au Québec. Durant cette période de transition, le Musée continue également à proposer des activités culturelles et éducatives, des ateliers de création, des rencontres avec les artistes, des conférences et des événements spéciaux ouverts au public. Pour en savoir plus : www.macm.org

Pour toute question, veuillez communiquer avec :

Nancy Lemieux, Responsable des communications de la Fondation du MAC

[email protected]

514-622-2412

SOURCE Fondation du MAC