Les Normes du CCNID établissent un cadre robuste pour le marché canadien, tout en tenant compte de ses particularités. Leur harmonisation avec le cadre de référence mondial est importante pour favoriser la compétitivité des sociétés canadiennes dans les marchés des capitaux internationaux, ainsi que pour permettre aux administrateurs canadiens de s'acquitter de leurs responsabilités envers les sociétés qu'ils et elles supervisent. Nous croyons également que cela réduira le fardeau de la divulgation pour les entités canadiennes qui exercent leurs activités ou réunissent des capitaux dans plusieurs territoires.

Pour les grands investisseurs institutionnels, l'accès à des informations complètes et comparables en matière de durabilité constitue un élément clé dans la prise de décisions d'investissement éclairées. Les Normes du CCNID abordent à la fois les informations générales liées à la durabilité et les exigences spécifiques en lien avec le climat, fournissant ainsi un cadre pour accéder à ces informations essentielles.

Tout en reconnaissant la nécessité d'y apporter des modifications pour tenir compte des spécificités du contexte canadien, nous encourageons les émetteurs canadiens à ne pas retarder la mesure et la divulgation d'informations importantes liées à la durabilité, particulièrement lorsque « des informations raisonnables et justifiables sont disponibles pour l'entité à la date de la reddition de comptes, sans coût ou effort excessif ». Pour prendre des décisions efficaces en matière d'allocation de capitaux, les investisseurs dépendent de la divulgation d'informations standardisées couvrant l'ensemble des risques et opportunités matériels liés à la durabilité.

Dans le cadre de nos mandats, nos objectifs sont de générer des rendements à long terme ajustés au risque, qui contribuent à la sécurité des retraites et des prestations de millions de Canadiens et Canadiennes. Nous croyons que ces normes renforceront l'infrastructure de la divulgation d'informations sur la durabilité de notre marché et amélioreront la qualité de celles disponibles pour les investisseurs, les parties prenantes et les régulateurs. Aussi, nous appelons les dirigeants de sociétés à adopter les NCID 1 et 2 pour assurer la transparence et la comparabilité nécessaires à la prise de décisions d'investissement qui contribueront à un avenir plus prospère pour nos clients et bénéficiaires.

À PROPOS DE :

British Columbia Investment Management Corporation (BCI)

Actif brut sous gestion net : 250,4 G$ (au 31 mars 2024)

À propos

Contact média : Olga Petrycki, Tél. : +1 778 410 7310, Courriel : [email protected]

CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec)

Actif sous gestion : 452,0 G$ (au 30 juin 2024)

À propos

Contact média : Équipe des Relations médias, Tél. : + 1 514 847 5493, Courriel : [email protected]

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)

Actif sous gestion : 112,6 G$ (au 31 décembre 2023)

À propos

Contact média : Scott White, Courriel : [email protected]

Investment Management Corporation of Ontario (IMCO)

Actif sous gestion : 77,4 G$ (au 31 décembre 2023)

À propos

Contact média : Neil Murphy, Tél. : +1 (416) 898 3917, Courriel : [email protected]

Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP)

Actif sous gestion : 264,9G$ (au 31 mars 2024)

À propos

Contact média : Maria Constantinescu, Tél. : +1 (514) 218 3795, Courriel : [email protected]

Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC)

Actif sous gestion : 675,1 G$ (au 30 septembre 2024)

À propos

Contact média : Frank Switzer, Tel: +1 (416) 523 8039, Email: [email protected]

Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS)

Actif sous gestion : 133,6 G$ (au 30 juin 2024)

À propos

Contact média : Don Peat, Tél. : +1 (416) 815 4433, Courriel : [email protected]

OPSEU Pension Plan Trust Fund (OPTrust)

Actif sous gestion : 25,0 $ (au 31 décembre 2023)

À propos

Contact média : Jason White, Tél. : +1 (416) 201 1527, Courriel : [email protected]

Le régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO)

Actif sous gestion : 255,8 G$ (au 30 juin 2024)

À propos

Contact média : Dan Madge, Tél. : +1 (416) 419 1437, Courriel : [email protected]

University Pension Plan (UPP)

Actif sous gestion : 11,7 G$ (au 31 décembre 2023)

À propos

Contact média : Zandra Alexander, Tél. : +1 647 454-2612, Courriel : [email protected]

