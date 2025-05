Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, veuillez consulter la section « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » plus loin dans ce communiqué de presse.

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada1, et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada, ont annoncé aujourd'hui la création de Network FiberCo, un partenariat stratégique à long terme visant à accélérer le développement de l'infrastructure de fibre optique par l'intermédiaire de Ziply Fiber dans des marchés mal desservis des États-Unis.

En tant que grossiste de réseau de télécommunications de premier plan, Network FiberCo se concentrera sur le déploiement de la fibre optique sur le dernier mille à l'extérieur des zones déjà desservies par Ziply Fiber, ce qui donnera à cette dernière la possibilité d'atteindre jusqu'à 8 millions d'emplacements au total.

Investissements PSP a convenu d'un engagement susceptible de dépasser 1,5 G$ US.

Perspectives de la direction

« L'annonce d'aujourd'hui représente une étape cruciale dans la stratégie de croissance de BCE en matière de fibre optique. En apportant les ressources et l'expertise financières d' Investissements PSP à Ziply Fiber, nous créons une plateforme évolutive et efficace en termes de capital pour financer l'expansion de la fibre optique aux États-Unis. Ce partenariat stratégique augmentera les flux de trésorerie disponibles générés et renforcera l'accroissement du BAIIA à long terme, consolidant ainsi notre engagement à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires tout en faisant preuve de rigueur financière. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

« Investissements PSP est ravie de s'associer à BCE, une entreprise canadienne de longue date parmi les plus reconnues en matière d'innovation et de connectivité. Ce partenariat soutiendra le développement de l'infrastructure de fibre optique dans les marchés visés par Ziply Fiber, qui bénéficient de tendances structurelles favorables à long terme. Cet engagement d'Investissements PSP générera des rendements liés à l'inflation et ajustés en fonction du risque, qui contribueront à la réalisation de notre mission qui consiste à soutenir la retraite de ceux et celles qui protègent et servent le Canada. Investissements PSP investissait déjà dans Ziply Fiber, et ce partenariat, qui tire parti de notre expérience en matière d'infrastructures mondiales, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et renforce notre portefeuille diversifié. »

- Deborah Orida, présidente et cheffe de la direction, Investissements PSP

« Ce partenariat stratégique s'inscrit parfaitement dans la mission de Ziply Fiber, qui est d'améliorer la connectivité dans les collectivités que nous desservons. Nous combinons notre expertise opérationnelle avec l'envergure de BCE et la solidité financière d'Investissements PSP pour accélérer le déploiement de la fibre optique, améliorer l'expérience des clients et favoriser une croissance durable. »

- Harold Zeitz, Chef de la direction, Ziply Fiber

Principaux faits saillants du partenariat stratégique

Structure de propriété : Par l'intermédiaire de Ziply Fiber, BCE détiendra une participation de 49 % dans Network FiberCo, tandis qu'Investissements PSP détiendra une participation de 51 % par l'entremise de son portefeuille d'infrastructures à forte corrélation avec l'inflation, sous réserve de la clôture de l'acquisition de Ziply Fiber par BCE.

Par l'intermédiaire de Ziply Fiber, BCE détiendra une participation de 49 % dans Network FiberCo, tandis qu'Investissements PSP détiendra une participation de 51 % par l'entremise de son portefeuille d'infrastructures à forte corrélation avec l'inflation, sous réserve de la clôture de l'acquisition de Ziply Fiber par BCE. Objectifs d'expansion de la fibre optique : Network FiberCo développera environ 1 million d'emplacements ayant accès à la fibre optique dans les états déjà desservis par Ziply Fiber et ciblera le développement d'un nombre d'emplacements supplémentaires pouvant atteindre 5 millions, permettant potentiellement à Ziply Fiber d'atteindre 8 millions d'emplacements de fibre optique au total.

Network FiberCo développera environ 1 million d'emplacements ayant accès à la fibre optique dans les états déjà desservis par Ziply Fiber et ciblera le développement d'un nombre d'emplacements supplémentaires pouvant atteindre 5 millions, permettant potentiellement à Ziply Fiber d'atteindre 8 millions d'emplacements de fibre optique au total. Affectation optimisée du capital : Network FiberCo aura son propre financement par emprunt sans droit de recours, qui devrait éventuellement constituer la majorité de son capital. BCE et Investissements PSP financeront proportionnellement les fonds propres qui permettront à Network FiberCo de soutenir l'expansion de la fibre optique.

Network FiberCo aura son propre financement par emprunt sans droit de recours, qui devrait éventuellement constituer la majorité de son capital. BCE et Investissements PSP financeront proportionnellement les fonds propres qui permettront à Network FiberCo de soutenir l'expansion de la fibre optique. Compétences complémentaires : Les capacités opérationnelles de BCE combinées à la grande expérience d'Investissements PSP en matière d'investissements dans les infrastructures permettront à Network FiberCo de tirer parti de la forte croissance prévue et à Ziply Fiber d'atteindre les emplacements visés pour installer la fibre optique.

Raisonnement stratégique

Le marché américain de la fibre optique à large bande représente une occasion de croissance transformatrice, avec des taux de pénétration bien inférieurs à ceux du Canada et des coûts de construction efficaces permettant un déploiement à grande échelle. La plateforme évolutive de Network FiberCo permet une expansion de la fibre optique à la fois interne et par le biais d'éventuelles acquisitions, tout en améliorant les rendements grâce à sa faible utilisation de capital.

Favoriser une croissance durable

Le projet d'acquisition de Ziply Fiber par BCE marque une entrée stratégique sur le marché américain de la large bande et donne accès aux services d'une équipe de direction et d'une plateforme d'exploitation de premier plan ainsi qu'à un important potentiel de croissance à long terme. Ce réinvestissement discipliné nous permet de dégager de la valeur en élargissant et en diversifiant la zone de couverture du réseau de fibre, tout en bénéficiant d'économies d'échelle.

Ziply Fiber a réalisé une croissance marquée du nombre d'abonnés aux services de fibre optique à large bande et une croissance de son BAIIA ajusté en 2024, démontrant ainsi le raisonnement stratégique et sa capacité à générer des flux de trésorerie significatifs et durables à long terme.

Propriété et activités

À la suite de la clôture de l'acquisition précédemment annoncée de Ziply Fiber, le cas échéant, BCE détiendra la totalité des activités existantes de Ziply Fiber. Cette dernière, en tant que filiale de BCE, continuera à exploiter son réseau existant et à mettre en œuvre sa stratégie de construction du réseau de fibre optique jusqu'au domicile dans sa zone de couverture. Ziply Fiber deviendra un partenaire à long terme de Network FiberCo, détenue conjointement par Investissements PSP et BCE, en tant que fournisseur exclusif de services Internet pour les emplacements desservis par Network FiberCo.

Informations supplémentaires sur la transaction

La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu au second semestre de 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de la clôture de l'acquisition précédemment annoncée de Ziply Fiber.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada1, BCE offre des services évolués d'Internet à large bande, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'affaires. Pour en savoir plus, visitez les sites bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans l'amélioration du présent et de l'avenir en soutenant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez le site Bell Cause pour la cause.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 264,9 milliards de dollars canadiens (CAD) au 31 mars 2024. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez www.investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

i En fonction du total du chiffre d'affaires et du total combiné de connexions clients.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations portant sur la création de Network FiberCo, un partenariat stratégique à long terme visant à accélérer le développement de l'infrastructure de fibre optique par l'intermédiaire de Northwest Fiber Holdco, LLC [qui exerce ses activités sous le nom de Ziply Fiber (Ziply Fiber)] dans l'ensemble des marchés mal desservis aux États-Unis, la conclusion prévue de ce partenariat stratégique et le moment auquel il devrait avoir lieu, les avantages qui devraient découler de sa création, comme le déploiement futur de la fibre optique jusqu'aux emplacements ciblés, le financement prévu du partenariat stratégique, l'augmentation prévue des flux de trésorerie disponibles de BCE et l'accroissement de son BAIIA ajusté à long terme, ainsi que la création de valeur à long terme pour les actionnaires de BCE, l'acquisition proposée de Ziply Fiber et certains avantages qui devraient découler de cette acquisition, les flux de trésorerie à long terme prévus que Ziply Fiber devrait générer, et les perspectives de croissance et commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE et de Ziply Fiber, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques.

Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur une quelconque déclaration prospective. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. La conclusion prévue de la transaction visant la création du partenariat stratégique et le moment où elle devrait avoir lieu sont assujettis à la clôture de l'acquisition de Ziply Fiber qui est en cours, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles et à d'autres risques et incertitudes qui peuvent avoir une incidence sur la réalisation, les conditions ou le calendrier de l'acquisition. Par conséquent, rien ne garantit que la transaction visant la création du partenariat stratégique se concrétisera ou qu'elle se concrétisera selon les modalités et conditions envisagées actuellement dans le présent communiqué de presse ou au moment prévu. La transaction visant la création du partenariat stratégique pourrait être modifiée, restructurée ou annulée. Rien ne garantit non plus que les avantages qui devraient découler de la création du partenariat stratégique se concrétiseront. De plus, la conclusion prévue de l'acquisition de Ziply Fiber en cours et le moment auquel elle devrait avoir lieu sont assujettis aux conditions de clôture habituelles, aux droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, y compris les approbations des organismes de réglementation pertinentes, qui pourraient avoir une incidence sur la réalisation, les conditions ou le calendrier de l'acquisition; par conséquent, rien ne garantit que l'acquisition de Ziply Fiber se concrétisera ou qu'elle se concrétisera selon les modalités et conditions envisagées actuellement ou au moment prévu ou que certains avantages qui devraient découler de l'acquisition proposée se concrétiseront.

Pour obtenir plus de renseignements sur les hypothèses et les risques sous-tendant certaines des déclarations prospectives que nous exprimons dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2024 de BCE daté du 6 mars 2025, le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de BCE daté du 7 mai 2025 et le communiqué de presse de BCE daté du 8 mai 2025 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2025, lesquels sont déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à BCE.ca.

