Rendements nets annualisés sur cinq et dix ans de 10,6 % et 8,2 %

31,9 milliards de dollars de gains nets de placement cumulés en sus du portefeuille de référence sur dix ans

Rendement net sur un an de 12,6 %, une surperformance par rapport au portefeuille de référence, ce qui démontre la résilience de notre portefeuille d'investissement

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a terminé son exercice le 31 mars 2025, avec un rendement net sur un an de 12,6 %, surpassant de 1,5 % le rendement sur un an du portefeuille de référence. Grâce aux solides rendements de Placements en infrastructures, Placements privés, Placements en marchés des capitaux et Titres de créance, ainsi qu'à l'exposition aux devises, ces résultats s'inscrivent dans la continuité d'un historique de solides rendements à long terme. Ils démontrent la valeur ajoutée d'Investissements PSP générée par sa répartition stratégique des actifs et ses décisions de gestion active. Investissements PSP a également surpassé ses indices de référence sur cinq et dix ans.

L'actif net sous gestion est passé à 299,7 milliards de dollars, soit une hausse de 13,2 % depuis la clôture de l'exercice précédent, principalement attribuable à un revenu net de 33,5 milliards de dollars. Les transferts nets ont atteint 1,3 milliard de dollars, comprenant 3,2 milliards de dollars reçus du gouvernement fédéral pour la capitalisation des régimes et 1,9 milliard de dollars transférés par Investissements PSP au fonds du Trésor à titre de « surplus non autorisé », au sens qu'en donne la Loi sur la pension de la fonction publique qui établit le plafond de surcapitalisation de la Caisse de retraite de la fonction publique.

« Investissements PSP a démontré de fortes capacités organisationnelles en réalisant des rendements solides et en faisant preuve de résilience en ces temps incertains, a mentionné Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. Nous sommes fier•ères de notre rendement excédentaire au cours des périodes d'un an, de cinq ans et de dix ans. Cela témoigne de la vigueur et de la résilience de la construction de notre portefeuille et des avantages à investir de façon ciblée et prévoyante. Nous avons la stratégie, les talents et les partenaires nécessaires pour continuer à nous acquitter de notre mandat important. »

Investissements PSP mesure sa réussite à l'échelle du portefeuille global selon les objectifs de rendement suivants :

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, supérieur au rendement du portefeuille de référence sur une période de dix ans : À la fin de l'exercice 2025, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur 10 ans de 8,2 %, ce qui représente des gains nets de placement cumulés de 31,9 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence et une surperformance de 1,3 % par année. Ce résultat a été atteint sans courir plus de risque de capitalisation des régimes que le portefeuille de référence. La surperformance de 1,3 % représente la valeur ajoutée par Investissements PSP grâce à sa répartition stratégique de l'actif et des devises, à sa gestion active et à son exécution prudente.

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, qui surpasse celui de l'indice de référence du portefeuille global sur des périodes de dix ans et de cinq ans : À la fin de l'exercice 2025, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur dix ans de 8,2 % par rapport à l'indice de référence du portefeuille global de 7,1 %, et un rendement net annualisé sur cinq ans de 10,6 % par rapport à l'indice de référence du portefeuille global de 9,1 %. Cela représente 18,8 milliards de dollars en gains de placement nets excédentaires sur dix ans et 13,8 milliards sur cinq ans.

Faits saillants du rendement des portefeuilles par classe d'actifs. Toutes les données sont en date du 31 mars 2025.

Le tableau ci-dessous présente le rendement annuel et le rendement annualisé sur cinq ans et dix ans des classes d'actifs présentées dans notre Énoncé des principes, normes et procédures en matière de placement. Pour obtenir une analyse détaillée du rendement de chaque classe d'actifs, nous vous invitons à consulter notre site Web à investpsp.com ou à télécharger notre rapport annuel.

CLASSE D'ACTIFS ACTIF NET SOUS GESTION1 RENDEMENT

SUR UN AN RENDEMENT

SUR CINQ ANS RENDEMENT

SUR DIX ANS









Actions cotées 79,7 G$ 15,1 % 16,1 % 9,6 %









Titres à revenu fixe 66,1 G$ 10,5 % 2,1 % 3,3 %









Placements privés 40,7 G$ 16,6 % 17,2 % 11,7 %









Titres de créance 30,3 G$ 15,4 % 12,1 % 12,0 %2









Placements immobiliers 26,6 G$ 0,0 % 1,8 % 4,9 %









Placements en infrastructures 32,0 G$ 17,8 % 13,8 % 13,0 %









Placements en ressources naturelles 17,9 G$ 8,6 % 10,0 % 9,1 %









Portefeuille complémentaire 1,5 G$ 33,1 % 13,4 % 14 %3

______________________________________ 1 Ce tableau exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 2 Rendement annualisé depuis sa création (9,3 ans). 3 Rendement annualisé depuis sa création (8,2 ans).

Coûts

En tant qu'investisseur à long terme, nous évaluons nos coûts en fonction du rendement excédentaire généré en sus de notre portefeuille de référence, déduction faite de tous les coûts. À cette fin, Investissements PSP a réalisé des gains de placement cumulatifs nets, déduction faite de tous les coûts, de 3,9 milliards de dollars et de 31,9 milliards de dollars en sus du portefeuille de référence sur des périodes d'un an et de dix ans, respectivement. Pour y parvenir, Investissements PSP a engagé des coûts d'exploitation de 790 millions de dollars, des coûts d'investissement de 1 609 millions de dollars et des coûts de financement de 1 465 millions de dollars durant l'exercice 2025. Ces coûts correspondent à ceux encourus au cours de l'exercice précédent, malgré un actif sous gestion supérieur, et reflètent notre approche disciplinée de gestion des coûts.

Consultez le communiqué de presse interactif ici : https://www.multivu.com/psp-investments/9337951-fr-ca-psp-investments-continues-track-record-strong-returns-portfolio-resilience

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 299,7 milliards de dollars au 31 mars 2025. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez www.investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

