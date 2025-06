TORONTO et MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ -L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui avoir conclu son acquisition d'une participation minoritaire de 7,51 % dans 407 Express Toll Route (407 ETR) auprès de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC). Investissements PSP se joint ainsi au groupe de propriétaires de l'autoroute à péage de 108 km, entièrement électronique et à accès libre.

Investissements RPC (Groupe CNW/Investissements PSP)

L'autoroute 407 ETR est une infrastructure clé dans la région du Grand Toronto qui joue un rôle essentiel dans la mobilité régionale. La société mondiale d'infrastructures Ferrovial est copropriétaire du bien, aux côtés d'Investissements PSP et d'Investissements RPC.

« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau partenariat avec Investissements RPC et Ferrovial au sein du groupe de propriétaires de 407 ETR. Il s'agit de notre plus important investissement réalisé au Canada. Il contribuera à l'atteinte de notre mission et à la réalisation de notre mandat », a déclaré Sandiren Curthan, directeur général et chef mondial des Placements en infrastructures, à Investissements PSP. « Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie globale, qui vise à investir dans des infrastructures mondiales essentielles et elle renforcera notre portefeuille global d'actifs routiers. Nous mettons à profit notre vaste expertise dans le secteur des transports pour cette infrastructure routière essentielle, afin d'en assurer la pérennité au service des plus de 3 millions de Canadiens qui en dépendent chaque semaine. »

Parallèlement à cette clôture, AtkinsRéalis a conclu sa vente précédemment annoncée d'une participation de 5,06 % dans 407 ETR à Ferrovial et d'une participation de 1,70 % à Investissements RPC. Ensemble, ces acquisitions représentent la participation totale de 6,76 % précédemment détenue par AtkinsRéalis, qui a quitté le groupe de propriétaires de 407 ETR. Déduction faite des transactions envisagées, Investissements RPC a venduune participation de 5,81 % dans 407 ETR.

« L'autoroute 407 ETR continue d'offrirun service fiable et essentiel à des millions d'usagers dans l'ensemble du Grand Toronto et conserve toute sa pertinence au sein de notre portefeuille d'investissement. Cette transaction a permis à Investissements RPC d'optimiser son rendement pour ses cotisant(e)s et ses bénéficiaires après 15 ans de présence, tout en conservant une participation importante dans cette entreprise de grande qualité, qui constitue notre plus grand investissement au Canada », a souligné James Bryce, directeur général et chef, Infrastructure, à Investissements RPC. « Nous avons hâte de bâtir une collaboration étroite avec Investissements PSP, Ferrovial et l'équipe de direction de 407 ETR dans cette nouvelle étape de notre engagement en tant que propriétaire. »

À l'issue de ces transactions, la répartition de la propriété de 407 ETR est la suivante : Ferrovial détient 48,29 %, Investissements RPC et d'autres investisseurs institutionnels détiennent 44,20 %, et Investissements PSP détient 7,51 %.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 264,9 milliards de dollars canadiens (CAD) au 31 mars 2024. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 mars 2025, la caisse totalisait 714,4 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.comou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Investissements PSP: Charles Bonhomme, Tél. : +1 438 465-1260, [email protected]; Investissements RPC: Frank Switzer, Affaires publiques et communications, Tél. : +1 416 523-8039, [email protected]