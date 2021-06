L'ensemble de données combiné contiendra plus de 23 000 listes de sièges sociaux et plus de 8 000 listes de succursales, pour les entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris les usines primaires, les grossistes, les remanufactureurs secondaires, les importateurs, les exportateurs et les parcs à bois.

Les listes d'entreprises comprendront les coordonnées, la liste des employés/titres clés, les produits, les tailles, les espèces traitées et bien plus encore. Les abonnés pourront rechercher des entreprises de multiples façons à l'aide du puissant outil de recherche en ligne et de l'application mobile de Blue Book.

La base de données combinée sera inestimable pour les entreprises qui cherchent à exploiter des perspectives tout au long de la chaîne d'approvisionnement ou à planifier des stratégies d'investissement dans les industries du bois d'œuvre et du bois.

Mis à jour quotidiennement, le répertoire détaillé des entreprises de bois d'œuvre sera livré dans un outil de tableau de bord en ligne simple, conçu pour rechercher, visualiser, enregistrer et imprimer facilement.

« L'annuaire en ligne du bois de Madison est bien plus qu'une simple liste de noms et d'adresses. Il s'agit du répertoire le plus expert et le plus référencé sur l'industrie forestière canadienne », a expliqué Keta Kosman, éditeur du Madison's Lumber Reporter. « Madison's vous montre qui produit quoi, puis vous met en contact avec des directeurs des ventes et des contacts clés de l'industrie canadienne de la fabrication de bois d'œuvre et des produits forestiers. »

« Au fil des années et des décennies, Madison's a reçu des demandes répétées de clients pour étendre le répertoire pour inclure les scieries aux États-Unis », a détaillé Kosman. « Cet accord avec Blue Book Services aide Madison à répondre efficacement à ce besoin de l'industrie ».

« Nous sommes ravis de renforcer Lumber Blue Book en ajoutant les précieuses informations que Madison's rapporte depuis des décennies dans son annuaire en ligne du bois d'œuvre », a déclaré Mark Erickson, vice-président principal de Blue Book Services. « La combinaison de nos annuaires respectifs offrira une valeur exceptionnelle aux professionnels de l'industrie qui ont besoin d'une ressource de confiance pour naviguer en ces temps turbulents. »

La base de données combinée sera lancée plus tard cet été. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Madison à l'adresse www.madisonsreport.com/products/madisons-directory/ et le site Web de Blue Book à l'adresse www.lumberbluebook.com.

