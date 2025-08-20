Un récent rapport de l'ARSF démontre une croissance générale des prêts hypothécaires et une légère augmentation du nombre de prêts hypothécaires traditionnels

TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ - Malgré une légère baisse en 2024, le segment des prêts hypothécaires privés continue de jouer un rôle vital sur le marché du logement en Ontario, constituant une option de financement clé pour bien des emprunteurs, selon le dernier rapport annuel de l'ARSF, l'organisme de réglementation des services financiers de la province.

La baisse des taux d'intérêt a conduit un grand nombre d'emprunteurs à se tourner vers les prêts hypothécaires traditionnels, ce qui a entraîné une légère hausse de l'activité hypothécaire générale dans la province.

Le second rapport annuel de l'ARSF sur les prêts hypothécaires résidentiels privés en Ontario apporte un éclairage intéressant sur ses priorités en matière de supervision du secteur tout en contribuant à ce que ses efforts pour la protection des consommateurs demeurent alignés sur les risques émergents liés au marché.

« Le segment des prêts privés joue un rôle important sur le marché hypothécaire de l'Ontario, en particulier quand les emprunteurs n'ont pas accès au financement traditionnel, » affirme Antoinette Leung, vice-présidente directrice, surveillance des pratiques de l'industrie. « Notre but est que lorsque les consommateurs se tournent vers les options privées, les emprunteurs, aussi bien que les investisseurs/prêteurs, comprennent bien les risques et bénéficient de recommandations adaptées de la part des professionnels en hypothèques, favorisant leur stabilité financière à long terme. »

L'ARSF a maintenu les prêts hypothécaires privés au nombre de ses priorités en matière de supervision, en particulier face à la hausse des taux de défaut et à la pression financière accrue qui s'exerce sur les emprunteurs vulnérables.

Le rapport s'appuie sur les données du registre foncier de l'Ontario provenant de la plateforme LendViewMC de Teranet, qui offrent une vue complète de l'activité hypothécaire résidentielle dans toute la province.

Plus d'info

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

Liens

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Ashley Legassic

Agente principale des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cell. : 647 719-8426

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers