L'ARSF émet deux avis d'intention de prendre une décision à l'encontre de Higginson Equipment Inc. English
Nouvelles fournies parL'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
27 nov, 2025, 10:30 ET
TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'application de la loi contre Higginson Equipment Inc.
- Higginson Equipment Inc. (Administrateur du régime de retraite)
- Higginson Equipment Inc. (Promoteur de régime)
- Higginson Equipment Inc. (Employeur du régime de retraite)
L'ARSF allègue que Higginson Equipment Inc. a enfreint la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 et ses règlements en omettant de verser les cotisations requises de 9 501,38 $ pour la période d'avril à août 2025 au régime de retraite, contrairement au paragraphe 4(4) du Règlement 909.
L'ARSF propose de liquider le régime de retraite des employés de Higginson Equipment Inc. et d'imposer des pénalités administratives d'un montant total de 19 000 $ à Higginson Equipment Inc.
Higginson Equipment Inc. a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de ces intentions de prendre une décision.
En savoir plus :
Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.
Renseignments pour les médias :
Russ Courtney
Chef des relations avec les médias
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Tél. : 437-225-8551
Courriel : [email protected]
SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Partager cet article