TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) poursuit son partenariat avec Fintech Cadence afin de permettre aux entreprises de technologie financière de se développer et d'innover de manière responsable dans le secteur en pleine évolution des services financiers de l'Ontario.

« En travaillant directement avec les fondateurs d'entreprises de technologie financière à des étapes cruciales de leur croissance, nous pouvons contribuer à favoriser une innovation responsable et efficace, tant pour le secteur que pour les consommateurs », a déclaré Stephanie Appave, directrice du Bureau de l'innovation de l'ARSF.

Dans le cadre de ce partenariat, le Bureau de l'innovation de l'ARSF expliquera aux jeunes entreprises du secteur des technologies financières comment les environnements d'essai et d'apprentissage (EEA) de l'ARSF peuvent les aider à développer leurs activités. En tant que partie intégrante du programme d'accélération de Fintech Cadence, appelé Ascension, le Bureau de l'innovation organisera une classe de maître à l'intention des fondateurs d'entreprises de technologie financière participants.

Les participants à la classe de maître :

apprendront quelles sont les considérations réglementaires pour les jeunes entreprises;

prendront connaissance des initiatives de l'ARSF en matière d'innovation et de réglementation;

comprendront la valeur et les avantages de la participation aux EEA.

Le programme Ascension soutient les entreprises de technologie financière dans leur croissance et leur recherche d'investissements, en mettant en relation leurs fondateurs avec des experts, des mentors et des partenaires afin d'accélérer leur développement.

« Alors que nous poursuivons et approfondissons notre relation importante avec l'ARSF et son Bureau de l'innovation, ce partenariat est renforcé par l'introduction du volet Innovation de l'ARSF dans notre programme Ascension, a déclaré Layial El-Hadi, directrice générale de Fintech Cadence. Nous nous réjouissons à l'idée de présenter du contenu axé sur la réglementation tout au long du programme Ascension et d'entamer une année placée sous le signe de l'innovation et de l'impact. »

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'ARSF pour soutenir l'innovation responsable et donner les moyens d'agir à la prochaine génération de dirigeants du secteur des technologies financières. Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives prises par le Bureau de l'innovation de l'ARSF pour permettre aux entrepreneurs et aux jeunes entreprises du secteur des services financiers de toute la province de soutenir l'innovation.

Pour de plus amples renseignements sur le volet Réglementation de l'ARSF et la classe de maître, veuillez consulter le site Ascension - Fintech Cadence | Centre de la technologie financière du Canada.

