OTTAWA, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ - Il y a un an aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la Santé déclarait une pandémie mondiale de COVID-19. Au terme d'une téléconférence, les premiers ministres ont émis la déclaration suivante pour souligner cet anniversaire :

« Les premiers ministres ont rendu hommage aux Canadiens et Canadiennes et à tous ceux et toutes celles ailleurs dans le monde qui ont perdu la vie durant cette pandémie. Ils ont souligné les énormes sacrifices personnels qu'ils et elles ont dû consentir pour assurer leur sécurité et celle de leurs voisins. Cette pandémie a perturbé nos vies et nos façons de vivre, et c'est grâce à ces sacrifices personnels que les Canadiens ont réussi à réduire la propagation du virus et de ses variants.

« Les premiers ministres ont également exprimé leur profonde reconnaissance envers le personnel de la santé ainsi que tous les autres travailleurs essentiels œuvrant en première ligne, qui ont veillé à ce que les Canadiens et les Canadiennes aient accès en tout temps à des soins, à des chaînes d'approvisionnement fiables ainsi qu'à du soutien pour leurs proches et leurs enfants. Ces travailleurs et travailleuses sont les héros de la pandémie.

« Ils ont également évoqué le niveau de collaboration sans précédent entre les deux ordres de gouvernement, notamment dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du Canada. Ils ont convenu de poursuivre ces efforts et ceux à venir pour mettre fin à la pandémie. Grâce à ces efforts et à la vigilance constante des Canadiens et des Canadiennes quant au respect des mesures de santé publique, les premiers ministres ont bon espoir que le Canada soit sur la voie de la relance. La dernière année a été difficile, mais des jours meilleurs nous attendent.

« Les premiers ministres poursuivront leur collaboration afin de protéger les Canadiens et les Canadiennes, de mettre fin à la pandémie, et de promouvoir le redressement de notre économie et de nos systèmes de soins de santé publics au profit de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. »

En raison de l'élection provinciale en cours, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est actuellement en période de transition.

