WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 1, MB, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les routes d'hiver sont vitales pour les Premières Nations éloignées, car elles permettent la prestation de services et la livraison de fournitures essentiels aux communautés pendant les mois d'hiver. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations et la province du Manitoba afin d'intégrer les connaissances et les expériences des dirigeants des Premières Nations dans la planification des routes d'hiver et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques. Cette approche collaborative permettra d'améliorer la résilience et la durabilité du réseau de routes d'hiver face aux changements climatiques.

Aujourd'hui, les dirigeants des Premières Nations se sont réunis à Winnipeg avec l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones. Cette réunion, co-organisée par l'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM), fait suite à la table ronde tenue plus tôt ce mois-ci en Ontario et a permis de discuter de solutions novatrices aux défis auxquels font face les communautés des Premières Nations qui dépendent des routes d'hiver.

Au cours de la réunion, la ministre Hajdu a annoncé un financement supplémentaire pouvant atteindre 20 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2024, pour appuyer la modernisation et l'amélioration des routes d'hiver au Manitoba. Le financement sera fondé sur les commentaires des communautés des Premières Nations afin d'assurer la livraison ininterrompue de biens et de fournitures essentiels.

Les routes d'hiver sont essentielles et nécessitent une collaboration entre les ordres de gouvernement. Bien que la province du Manitoba soit responsable du réseau de routes d'hiver, le gouvernement du Canada, par l'entremise de Services aux Autochtones Canada (SAC), appuie la province et les Premières Nations en finançant la construction et l'entretien de ces routes. Au cours de l'exercice 2023-2024, SAC a alloué 8 millions de dollars pour soutenir le réseau de routes d'hiver et s'attend à fournir une allocation semblable, rajustée en fonction de l'inflation, pour la saison des routes d'hiver de 2024-2025.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires en vue d'améliorer l'efficacité des processus de délivrance de permis pour les routes et les franchissements de cours d'eau.

« Les changements climatiques se font sentir partout au Canada. Ce phénomène n'est peut-être nulle part aussi marqué que par son impact sur les routes d'hiver, qui sont une bouée de sauvetage pour de nombreuses communautés autochtones du Nord. Le défi de l'adaptation aux saisons hivernales imprévisibles est énorme, mais nous continuons d'être là pour que les Premières Nations puissent élaborer des stratégies d'adaptation alors qu'elles continuent de se préparer pour la saison à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le financement supplémentaire annoncé aujourd'hui par la ministre Hajdu représente une étape importante pour relever les défis auxquels sont confrontées les Premières Nations qui dépendent des routes d'hiver pour l'acheminement de biens et de services essentiels.. Les Premières Nations du Manitoba ont ont été les premières à subir les effets des changements climatiques, et il est essentiel que nous travaillions en collaboration avec elles pour assurer la durabilité et la sécurité de ces réseaux. L'Assemblée des chefs du Manitoba se réjouit à l'idée de poursuivre sa collaboration avec le Canada et le Manitoba pour faire en sorte que les voix des Premières Nations soient, à l'avenir, au cœur de l'élaboration des stratégies de planification et d'adaptation des routes d'hiver. »

Grande cheffe intérimaire Betsy Kennedy

Assemblée des chefs du Manitoba

Au Manitoba , plus de 2 200 kilomètres de routes d'hiver relient 17 Premières Nations éloignées. Quatre (4) des 17 communautés dépendent du diesel pour produire de l'électricité.

, plus de 2 200 kilomètres de routes d'hiver relient 17 Premières Nations éloignées. Quatre (4) des 17 communautés dépendent du diesel pour produire de l'électricité. En moyenne, les routes d'hiver de la province sont ouvertes pendant environ 6 à 8 semaines (de la mi-janvier à la mi-mars ou à la fin de mars).

Bien que les routes d'hiver soient principalement soutenues par des ententes de contribution fixes entre les gouvernements fédéral et provincial, SAC assure le suivi des routes d'hiver et fournit un financement ciblé pour leur construction. SAC a investi un total de 96,7 millions de dollars dans les routes d'hiver entre avril 2016 et le 30 juin 2024.

le 30 juin 2024. Le Canada travaille en partenariat avec l' Ontario , le Manitoba , la Saskatchewan , l' Alberta et 54 Premières Nations pour construire, entretenir et surveiller l'état de plus de 8 000 km de routes d'hiver partout au pays.

