Ces prix soulignent les réalisations exceptionnelles de chercheures et chercheurs du Canada qui contribuent à approfondir la compréhension du monde

OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - La recherche sur l'être humain, le comportement humain et la culture est essentielle pour aider à comprendre et à améliorer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et nous vivrons demain. Elle permet de mieux comprendre l'humanité, ce qui peut servir à informer les politiques publiques qui forment une société plus résiliente, plus équitable et plus juste.

L'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui le nom des cinq lauréates et lauréats des prix Impacts 2022 du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Les prix Impacts constituent la plus haute distinction décernée par le CRSH. Ils rendent hommage aux chercheures et chercheurs d'exception du Canada ainsi qu'à leurs réalisations en matière de recherche, de formation en recherche, de mobilisation des connaissances et d'activités de rayonnement financées en partie ou en totalité par le CRSH.

Les lauréates et lauréats de même que les finalistes des prix Impacts illustrent le meilleur de la recherche de pointe sur l'être humain, la pensée humaine, le comportement et la culture. Leurs travaux font progresser la compréhension de l'humanité, unissent divers partenaires pour atteindre des objectifs communs et aident à bâtir une meilleure société.

Lauréates et lauréats des prix Impacts 2022 :

Cindy Blackstock, de l'Université McGill, est membre de la Nation gitksane. Elle reçoit la Médaille d'or pour ses travaux sur la théorie autochtone, ainsi que l'identification et la correction des inégalités structurelles touchant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations. La Médaille d'or représente la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner. Cette médaille est remise à une chercheure ou un chercheur dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien les étudiantes et étudiants que les collègues.

Semra Sevi, de la Western University, reçoit le prix Talent pour sa recherche axée sur le comportement électoral, la représentation politique, l'opinion publique, les politiques législatives, le sectarisme politique et la méthodologie politique. Le prix Talent souligne les réalisations universitaires exceptionnelles d'une personne qui est titulaire d'une bourse de doctorat ou d'une bourse postdoctorale du CRSH.

Jan Grabowski, de l'Université d'Ottawa, reçoit le prix Savoir pour ses recherches sur l'histoire et l'extermination des Juifs polonais durant l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pour ses contributions savantes et ses recherches novatrices sur ce sujet. Le prix Savoir est accordé à une chercheure ou un chercheur ou à une équipe dont le projet a contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et ont favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde.

Jordan Stanger-Ross, de l'University of Victoria, reçoit le prix Connexion pour sa collaboration interdisciplinaire et communautaire révolutionnaire intitulée Landscapes of Injustice - une analyse sans précédent de la dépossession des biens des Canadiennes et Canadiens d'origine japonnaise au cours des années 1940. Le prix Connexion souligne la réalisation d'une initiative remarquable qui facilite l'échange de connaissances émanant de la recherche menée au sein et (ou) à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines et produit un impact d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique.

Fannie Lafontaine, de l'Université Laval, est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit pénal international et les droits de la personne. Elle reçoit le prix Partenariat pour sa direction du Partenariat canadien pour la justice internationale, une collaboration interdisciplinaire et intersectorielle visant à défendre les droits des victimes de crimes internationaux. Le prix Partenariat souligne la contribution exceptionnelle d'un partenariat qui, grâce à la collaboration et à la mise en commun du leadership intellectuel et des ressources, a eu une influence et un impact au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines.

Citations

« Je félicite les lauréates et lauréats des prix Impacts de cette année : les leaders, les penseuses et penseurs et les chercheures et chercheurs en sciences humaines du plus haut calibre au Canada. Leurs travaux montrent comment la recherche en sciences humaines aide à mieux comprendre les complexités de notre monde et à trouver des solutions novatrices qui font partie intégrante de notre bien-être général et de notre qualité de vie. »

-- L'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada

« Les lauréates et lauréats des prix Impacts 2022 ont apporté des contributions considérables et importantes dans leurs domaines des sciences humaines respectifs. Nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui leurs réalisations. Les travaux qu'elles et ils mènent illustrent la façon dont les connaissances issues de la recherche en sciences humaines aident à façonner un avenir plus prometteur et plus prospère. »



-- Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Faits saillants

La lauréate de la Médaille d'or reçoit 100 000 $ pour ses recherches futures. La Médaille d'or représente la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner.





Les lauréates et lauréats des prix Talent, Savoir, Connexion et Partenariat reçoivent respectivement 50 000 $ pour financer leurs recherches. Ces prix reflètent les principaux programmes de financement administrés par le CRSH.





Pour chaque prix, les établissements admissibles proposent des candidates et candidats, qui sont évalués par un jury multidisciplinaire composé d'éminentes personnes issues du milieu universitaire ou des secteurs public, privé et sans but lucratif, du Canada et d'ailleurs.





et d'ailleurs. Le jury sélectionne les lauréates et lauréats en fonction des critères de sélection propres à chacun des cinq prix.

Les personnes suivantes sont finalistes des prix :

Prix Talent

Nazlee Maghsoudi , University of Toronto

, Krista Ulujuk Zawadski, Carleton University

Prix Savoir

Kang Lee , University of Toronto

, Katherine McKittrick , Queen's University

Prix Connexion

Susan Dion , Université York

, Université Bukola Oladunni Salami, University of Alberta

Prix Partenariat

Philip Beesley , University of Waterloo

, Jeremy de Beer , Université d' Ottawa

Liens connexes

