Les plafonds s'appliquent aux partis politiques enregistrés et aux candidats confirmés aux élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale

GATINEAU, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ -

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

SOURCE Elections Canada

Élections Canada - Relations avec les médias : [email protected]