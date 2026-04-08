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08 avr, 2026, 13:39 ET
Les plafonds s'appliquent aux partis politiques enregistrés et aux candidats confirmés aux élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale
GATINEAU, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ -
- Le directeur général des élections a publié les plafonds finaux des dépenses électorales pour les partis politiques enregistrés et les candidats confirmés aux élections partielles fédérales du lundi 13 avril dans les circonscriptions de Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario).
- Consultez les plafonds finaux des dépenses électorales imposés aux partis politiques enregistrés.
- Consultez les plafonds finaux des dépenses électorales imposés aux candidats confirmés.
- Les plafonds finaux des dépenses électorales sont établis en fonction du nombre de noms figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, le nombre le plus élevé étant retenu.
- Les plafonds des dépenses sont établis conformément à la Loi électorale du Canada.
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SOURCE Elections Canada
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