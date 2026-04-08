Les plafonds finaux des dépenses électorales ont été publiés English

Nouvelles fournies par

Elections Canada

08 avr, 2026, 13:39 ET

Les plafonds s'appliquent aux partis politiques enregistrés et aux candidats confirmés aux élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale

GATINEAU, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - 

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

SOURCE Elections Canada

Élections Canada - Relations avec les médias : [email protected]

Profil de l'entreprise

Elections Canada