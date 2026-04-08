GATINEAU, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ -

La date limite pour présenter une demande de vote par bulletin spécial pour les élections partielles fédérales du lundi 13 avril dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario) est passée.

Les électeurs qui ont fait une demande pour voter par bulletin spécial doivent s'assurer que leur bulletin de vote dûment rempli parvient à Élections Canada au plus tard le jour de l'élection.

Les électeurs qui votent par bulletin spécial dans leur circonscription et qui n'ont pas encore posté leur bulletin rempli peuvent le déposer en personne au bureau local d'Élections Canada; ils ont jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection pour le faire.

Les électeurs qui ont fait une demande pour voter par bulletin spécial ne peuvent pas changer d'idée et voter à leur bureau de vote le jour de l'élection. Les électeurs qui n'ont pas encore reçu leur trousse de vote par bulletin spécial doivent communiquer avec Élections Canada ou se rendre sans tarder au bureau local d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale.

Pour obtenir de l'information sur les services d'Élections Canada, les électeurs peuvent consulter leur carte d'information de l'électeur, entrer leur code postal en ligne ou appeler au 1-800-463-6868.

Les électeurs qui n'ont pas fait de demande pour voter par bulletin spécial peuvent voter en personne à leur bureau de vote le lundi 13 avril 2026.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

SOURCE Elections Canada

Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]