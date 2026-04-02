GATINEAU, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ -

Retourner un bulletin spécial par la poste

Les électeurs qui souhaitent voter par bulletin spécial et le retourner par la poste doivent demander une trousse de vote par bulletin spécial le plus rapidement possible. Ils doivent prévoir assez de temps pour présenter leur demande, recevoir leur trousse et faire parvenir leur bulletin de vote rempli à Élections Canada.





Les électeurs qui font une demande pour voter par bulletin spécial ne peuvent pas changer d'idée et voter en personne les jours de vote par anticipation ou le jour de l'élection.





Les électeurs dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale peuvent présenter une demande en ligne. Ils peuvent aussi appeler Élections Canada pour demander un formulaire papier, en imprimer un à partir du site Web ou s'en procurer un au bureau d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale. Les électeurs doivent joindre à leur demande une preuve d'identité et d'adresse.





Les électeurs doivent retourner leur bulletin spécial rempli par la poste (des dates limites s'appliquent) ou en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection, le lundi 13 avril 2026.





Si les électeurs font une demande pour voter par bulletin spécial dans les dix jours ou moins avant le jour de l'élection, ils doivent prévoir de retourner leur bulletin en personne à leur bureau local d'Élections Canada.





Les électeurs dont l'adresse est située dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale mais qui sont absents de leur circonscription pendant les jours de vote ou qui vivent à l'étranger peuvent faire une demande en ligne, par la poste ou par télécopieur. Les électeurs doivent s'assurer que leur trousse de vote par bulletin spécial remplie parvient à l'administration centrale d'Élections Canada au plus tard le lundi 13 avril 2026, 18 h (heure de l'Est).





Après avoir approuvé la demande, Élections Canada envoie par la poste une trousse de vote par bulletin spécial à l'électeur.





Chaque trousse de vote par bulletin spécial comprend une enveloppe de retour adressée et affranchie.

Voter par bulletin spécial à un bureau d'Élections Canada

Les électeurs peuvent aussi voter par bulletin spécial au bureau local d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale. Le bureau est ouvert sept jours sur sept.





La date limite pour présenter une demande de vote au bureau local d'Élections Canada est le mardi 7 avril, 18 h (heure locale). Les électeurs qui font leur demande au bureau d'Élections Canada peuvent y voter immédiatement.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

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SOURCE Elections Canada

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