GATINEAU, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ -

Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a publié le nombre estimatif d'électeurs qui ont voté lors des quatre jours de vote par anticipation des élections partielles fédérales en cours dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario).

Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts le vendredi 3 avril, le samedi 4 avril, le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril, de 9 h à 21 h.

Selon les données préliminaires, quelque 37 900 électeurs ont voté par anticipation à ces élections partielles.

Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation Circonscription Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation aux élections partielles en cours Scarborough-Sud-Ouest 10 300 Terrebonne 18 200 University-Rosedale 9 400

Ces données sont estimatives. Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui y ont voté.

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SOURCE Elections Canada

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