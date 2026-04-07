Nouvelles fournies parElections Canada
07 avr, 2026, 15:37 ET
GATINEAU, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ -
- Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a publié le nombre estimatif d'électeurs qui ont voté lors des quatre jours de vote par anticipation des élections partielles fédérales en cours dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario).
- Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts le vendredi 3 avril, le samedi 4 avril, le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril, de 9 h à 21 h.
- Selon les données préliminaires, quelque 37 900 électeurs ont voté par anticipation à ces élections partielles.
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Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation
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Circonscription
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Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation aux élections partielles en cours
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Scarborough-Sud-Ouest
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10 300
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Terrebonne
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18 200
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University-Rosedale
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9 400
- Ces données sont estimatives. Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui y ont voté.
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SOURCE Elections Canada
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