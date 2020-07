MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis la fin juin, les trois piscines de l'Arrondissement accueillent gratuitement de nombreux citoyens désireux de se rafraîchir. Les Lachinois et Lachinoises doivent se présenter déjà douchés et vêtus de leur maillot en plus de suivre les différentes consignes sanitaires notamment le lavage des mains et la distanciation physique.

Deux couloirs pour la pratique des longueurs ont pu être ajoutés depuis quelques jours à la piscine du parc LaSalle. L'offre de piscines extérieures étant importante à Lachine, il n'y a pas de files d'attente pour avoir accès aux installations ce qui a permis ce complément à la baignade. Toutefois, le chef sauveteur se réserve le droit de les retirer en cas d'achalandage important.

Soutien financier aux piscines Dixie et CRLO

L'Arrondissement appuiera financièrement les deux organismes qui gèrent les piscines Dixie et CRLO. Ces dernières rouvriront en ce début juillet pour leurs membres et pourront offrir des baignades respectueuses des consignes sanitaires en vigueur.



« Nous sommes heureux que le déconfinement annoncé par le gouvernement provincial permette la réouverture des activités aquatiques. Ce début d'été caniculaire nous fait apprécier encore plus nos piscines extérieures. La fermeture annoncée des piscines dans l'Ouest avait créé une onde de choc dans la population. Grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires et avec le soutien financier de l'Arrondissement, ces piscines seront maintenant ouvertes. L'Arrondissement remercie les bénévoles et les membres des conseils d'administration qui travaillent pour que nos jeunes puissent profiter de l'été », a mentionné la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

En prévision de l'automne

N'ayant pas d'installation aquatique intérieure, l'Arrondissement a récemment reconduit une entente avec le collège Sainte-Anne pour l'utilisation de la piscine de son complexe sportif. Le collège ayant davantage besoin de son installation pour ses étudiants, il a malheureusement réduit le nombre d'heures d'accès par rapport au contrat précédent.

L'Arrondissement réitère son engagement à offrir un programme aquatique de qualité et au plus bas coût possible en maximisant les plages horaires qui lui sont attribuées. Les bains libres, les cours de natation et de conditionnement physique, les entraînements, les compétitions et les formations en sauvetage se poursuivront. L'offre de service sera prise en charge par l'Arrondissement et débutera en septembre 2020, si la Direction régionale de la santé publique le permet.



« Lachine a le bonheur d'avoir plusieurs piscines extérieures, mais malheureusement, nous n'avons pas encore de piscine intérieure. Nous travaillons vers la construction d'un nouveau centre sportif et les ajustements dans notre offre aquatique intérieure reflètent cette nécessaire transition », a conclu la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

