Les personnes en situation de handicap et les enfants, victimes collatérales de la pandémie

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des professionnèles (FP-CSN) met la population et le gouvernement en garde contre les conséquences graves de l'allongement de l'attente pour des soins dans la vie d'enfants et de personnes en situation de handicap. Ces personnes doivent souvent attendre deux fois plus longtemps qu'avant la pandémie pour des services de réadaptation qui sont pourtant essentiels à un retour dans la vie active ou pour un bon départ à l'école. Le succès de leur réadaptation est souvent compromis par cette situation, ce qui cause souvent une grande détresse et une détérioration des cas.

« Le délestage en raison de la pandémie a allongé les listes d'attente en réadaptation de façon très importante. La désorganisation actuelle ne permet pas de penser que nous pourrons venir à bout du problème dans un temps raisonnable. Il faut créer des postes supplémentaires et prendre des moyens pour que le personnel reste », affirme Danny Roy, vice-président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

De fait, à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) :

L'attente pour le programme d'évaluation de la conduite automobile est passée de 3 mois pour la clientèle externe à plus d'un an.





L'attente pour le programme de soutien à l'intégration sociale, lequel offre des services aux personnes présentant des incapacités sévères a plus que doublé et est maintenant de plus d'un an.





de soutien à l'intégration sociale, lequel offre des services aux personnes présentant des incapacités sévères a plus que doublé et est maintenant de plus d'un an. Les programmes de réadaptation au travail et de prise en charge des douleurs chroniques ont été fermés pendant cinq mois et les délais d'attente sont passés de 3-6 mois à 8-12 mois.

En plus de ces retards, il existe aussi un manque de cohérence entre les services. Cela fait en sorte qu'une personne doit parfois attendre plus longtemps entre deux interventions qui, normalement, se succèdent rapidement l'une après l'autre pour obtenir de bons résultats. Pour beaucoup de personnes, c'est le manque de services qui crée le handicap.

« Oui, nos membres ont été déplacés de leur travail en réadaptation en raison de la COVID-19. Par contre, plusieurs partent aussi en maladie en raison de la surcharge. Cela affecte la motivation des personnes qui restent en poste. Ils ont l'impression que la réadaptation (c'est-à-dire le retour à la vie sociale de la personne souffrant d'incapacité) n'est plus une mission », souligne Nicole Cliche, présidente du Syndicat des professionnèles, techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux Capitale-Nationale-CSN (SPTSSS-CSN). Cette dernière ajoute que les personnes en attente qui ont les moyens n'ont souvent d'autre choix que de se tourner vers le secteur privé. Les personnes moins bien nanties ou qui ont un cas trop lourd pour le privé n'ont cependant pas le choix d'attendre et perdent leur qualité de vie, en plus des revenus de travail pendant cette période.

Impact sur les enfants

Au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine, on signale un allongement très sérieux des listes d'attente qui vont retarder le langage et la socialisation de plusieurs enfants, de même que la prise en charge de leurs problèmes moteurs. L'attente se situe maintenant autour de 12 mois pour le bégaiement et de près de 24 mois pour les problèmes de langage.

« Ces délais vont retarder des diagnostics et les orientations scolaires qui seraient pourtant nécessaires. Les interventions tardives auront donc des impacts à long terme pour plusieurs enfants. La réorganisation des services a été faite, il est maintenant temps d'ajouter des ressources pour pouvoir sortir de la pandémie sans laisser de côté un trop grand nombre d'enfants », estime Jessica Goldschleger, présidente du Syndicat des techniciens-nes et professionnels-les de la santé et des services sociaux du Québec -- CSN. Cette dernière ajoute que l'on devrait aussi avoir un plan pour diminuer le nombre des congés de maladie, simplifier le système de prise de rendez-vous et minimiser le délestage causé par la COVID-19 si nous voulons reprendre le dessus dans un délai raisonnable.

