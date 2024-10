L'Agence du revenu du Canada a été l'hôte de la quatrième édition du sommet du Partenariat international des institutions financières à Ottawa au Canada

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) a accueilli des institutions financières, des associations bancaires, des représentants d'unités de renseignements financiers et d'autres partenaires lors du quatrième sommet du Partenariat international des institutions financières afin de discuter de pratiques efficaces de lutte contre la criminalité fiscale et financière.

L'Agence du revenu du Canada (ARC), en étroite collaboration avec les autres membres du J5, a organisé à Ottawa, Canada, les 22 et 23 octobre 2024 le sommet international de deux jours sur la coopération entre les secteurs public et privé au service de la lutte contre la criminalité fiscale et financière. Le sommet a rassemblé plus de 100 participants des cinq pays du J5, soit l'Australie, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Ce sommet international a réuni des spécialistes des secteurs public et privé afin d'aborder les défis et les possibilités liés au traitement, à la gestion et à l'atténuation des risques de criminalité fiscale et financière actuels et futurs. Il a donné l'occasion de tenir une discussion ouverte et ainsi d'améliorer nos réseaux au moyen de discussions de groupe et de présentations stimulantes. Le sommet portait sur divers sujets d'intérêt commun pour les partenaires du Partenariat international des institutions financières y prenant part. Trois sujets qui sont à l'avant-plan pour le Partenariat international des institutions financières étaient à l'honneur, à savoir les crimes fondés sur le vol d'identité, l'utilisation malveillante de la technologie financière et le blanchiment d'argent fondé sur les transactions commerciales.

De hauts représentants d'institutions bancaires, d'associations bancaires, d'unités des renseignements financiers et des cinq pays du J5 ont mené les discussions de groupe de la conférence. Cette édition du sommet était axée sur l'élaboration de documents de typologie et d'autres projets axés sur les menaces.

« L'Agence du revenu du Canada est honorée d'avoir été l'hôte du sommet du Partenariat international des institutions financières de 2024. Les crimes fiscaux et financiers sont en constante évolution. Nous devons donc nous ajuster et nous adapter à un environnement qui change tout le temps », a déclaré Eric Ferron, chef du J5 pour le Canada et directeur général de la Direction des enquêtes criminelles à l'Agence. « Les sommets du Partenariat international des institutions financières sont l'occasion idéale pour les principaux dirigeants des secteurs financier et fiscal de résoudre les problèmes de crimes financiers et fiscaux au moyen de partenariats entre les secteurs public et privé. Ces partenariats aident à trouver des façons de lutter contre l'évasion fiscale, la criminalité financière et le blanchiment d'argent à l'échelle internationale. »

« Les idées et les stratégies communiquées lors du sommet du Partenariat international des institutions financières de cette année ont démontré la valeur de la collaboration et de l'innovation à l'échelle mondiale face à la criminalité fiscale et financière. Ces possibilités de partage de connaissances sont essentielles pour favoriser un changement majeur dans l'écosystème financier mondial », a affirmé Jade Hawkins, cheffe intérimaire du J5 et commissaire déléguée de l'Australian Taxation Office (ATO).

« Cette année, le J5 a tenu son quatrième sommet du Partenariat international des institutions financières. Nos chers collègues de l'Agence, qui ont organisé l'événement à Ottawa, Canada, nous y ont accueillis. Nous avons participé à des discussions enrichissantes de deux jours sur les menaces principales et émergentes, les mises à jour sur l'élaboration de projets et l'établissement de relations », a dit Niels Obbink, directeur général du Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD). « Nous avons parlé en profondeur du blanchiment d'argent fondé sur les transactions commerciales, plus précisément le blanchiment lié au secteur des déchets de plastique. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont collaboré avec des partenaires du secteur privé et des unités de renseignements financiers pour effectuer une analyse détaillée de l'exposition du secteur à l'éventuel blanchiment d'argent fondé sur les transactions commerciales. Cette analyse a permis de développer une méthode qui pourrait se révéler utile pour d'autres intervenants du Partenariat international des institutions financières et d'autres partenaires du J5. Les prochaines étapes de ce travail comprennent la mise en œuvre de processus à partir de ces renseignements pour appuyer les activités d'intervention faisant appel à plusieurs organismes. J'attends avec impatience les résultats à venir de cette mise en œuvre et d'autres projets du Partenariat international des institutions financières. »

« Les autorités fiscales ne peuvent pas se battre à elles seules contre la criminalité fiscale. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre ceux et celles qui portent atteinte à nos économies et à nos collectivités. Voilà pourquoi le Partenariat international des institutions financières est si important. Les secteurs public et privé collaborent en vue de cerner les menaces, de partager des connaissances et de cibler ceux et celles qui ont l'intention de causer un préjudice », a soutenu Richard Las, directeur du Fraud Investigation Service de His Majesty's Revenue and Customs (HMRC). « Je suis ravi de ce que nous avons accompli au cours du sommet. Nous avons renforcé nos partenariats et réalisé de réels progrès par rapport aux principales menaces, dont les crimes fondés sur l'identité et le blanchiment d'argent fondé sur les transactions commerciales. Il s'agit d'un exemple frappant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous mettons à profit nos compétences, notre expertise et notre engagement collectifs. »

« L'investissement en temps de chaque banque participant au sommet du Partenariat international des institutions financières en dit long sur leur volonté de collaborer pour lutter contre l'évasion fiscale à l'échelle internationale », a déclaré Guy Ficco, chef de l'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI). « Nous utilisons constamment des mots comme "partenariat" lors des conférences, mais les résultats proviennent rarement de ces événements. Le J5 a assumé un rôle de leadership afin de faire en sorte que ce partenariat avec les banques rapporte des profits sous forme de partage de renseignements, d'une meilleure collaboration et de mesures d'enquête qui rendront plus difficile pour les criminels d'exercer leurs activités dans ce domaine. »

Reconnaissant le besoin de confiance et d'engagement pour un partenariat international solide entre les secteurs public et privé, les cinq pays du J5 ont énoncé leur approche à l'égard de la coopération nationale et internationale entre les secteurs public et privé. Leurs paroles ont favorisé une compréhension mutuelle, un dévouement face à des objectifs communs et une confiance accrue entre les représentants des secteurs public et privé qui étaient présents.

En 2022, le J5 a lancé les premiers sommets du Partenariat international des institutions financières à Londres et à New York. Le sommet de 2023, lui, a eu lieu à Amsterdam. Grâce à ces sommets, les membres du J5 et les représentants du secteur privé s'engagent à renforcer leur collaboration et leur approche conjointe contre la criminalité fiscale et financière.

Les membres du J5 travaillent ensemble pour recueillir des renseignements, partager des informations et mener des opérations coordonnées contre les crimes financiers transnationaux. Le J5 est composé de l'ATO, de l'ARC, du FIOD, de HMRC et de l'IRS-CI.

Pour obtenir plus de renseignements sur le J5, visitez le site Web www.irs.gov/j5.

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook

Suivez l'Agence sur X - @ AgenceRevCan

AgenceRevCan Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez notre balado Impôlogie

Personne-ressource

Alain Mukeba

Attaché de presse

Cabinet de la ministre du Revenu national

[email protected]

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada