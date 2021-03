En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 23 mars 2021 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que les clients de l'Assurance collective et de l'Assurance individuelle qui participent au programme novateur Manuvie Vitalité recevront 400 points Vitalité en se faisant vacciner contre la COVID-19.

Ce printemps, les participants au programme Manuvie Vitalité auront la possibilité de fournir une preuve de leur vaccination contre la COVID-19 en échange de 400 points Vitalité. Ces points Vitalité aident les participants au programme à passer au niveau supérieur et à obtenir différentes récompenses dans le cadre du programme.

« La pandémie a eu de lourdes conséquences sur la santé et le bien-être mental des gens, a déclaré Mike Doughty, président et chef de la direction, Manuvie Canada. Nous sommes restés aux côtés de nos clients pour les aider à traverser cette période difficile. En récompensant les gestes positifs, comme nous le faisons en appuyant la vaccination contre la COVID-19, nous réitérons que la santé des gens, de leurs familles et des collectivités partout au Canada nous tient à cœur. »

Le programme Manuvie Vitalité offre aux Canadiens des façons originales de prendre en main leur santé et leur attribue des points Vitalité. Qu'il s'agisse de faire des choix simples comme bien manger et faire de l'exercice, plus les participants sont mobilisés, plus ils peuvent accumuler de points Vitalité et plus leurs récompenses sont importantes. Le programme Manuvie Vitalité aide les Canadiens à poser ces petits gestes pour améliorer leur santé.

Pour favoriser l'acceptation du vaccin contre la COVID-19, cette nouvelle activité permettant de remporter des points s'accompagnera de communications et de messages visant à informer et à motiver les participants au programme Manuvie Vitalité, dans l'idée de sensibiliser la population à l'importance de se faire vacciner pour protéger la santé de tous durant et après la pandémie.

Manuvie est déterminée à promouvoir en amont la santé physique, mentale et financière. C'est dans ce contexte que s'inscrit son approche Conçue pour la santé, en matière d'assurance collective, qui repose sur la conviction que des participants en bonne santé font des employés en bonne santé.

Manuvie suit les directives et les recommandations de l'OMS et du gouvernement canadien et appuie notamment les vaccins approuvés par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Elle tient à assurer aux clients qu'en se faisant vacciner contre la COVID-19 ils ne portent aucunement préjudice à leur couverture d'assurance vie et d'assurance maladie.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 décembre 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

The Vitality Group Inc.

The Vitality Group Inc. offre le programme Manuvie Vitalité conjointement avec La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Les noms Vitalité et points Vitalité sont des marques de commerce de Vitality Group International, Inc., que La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle et ses sociétés affiliées sous licence ainsi que par The Vitality Group. C. P. 2580, succ. B, Montréal (Québec) H3B 5C6.

