REGINA, SK, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Financement agricole Canada (FAC) est ravie d'annoncer que les partenaires d'En campagne contre la faim ont réussi à plus que doubler leurs contributions par rapport à l'an dernier. En effet, en 2024, ce sont 514 millions de repas qui ont été recueillis.

Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC, a annoncé ces résultats lors de la conférence Nourrir l'avenir tenue à Ottawa.

« Les résultats spectaculaires de cette année témoignent du travail acharné et du dévouement inébranlable de nos partenaires du secteur agricole et agroalimentaire canadien », déclare Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. « Grâce à En campagne contre la faim, les intervenantes et les intervenants de l'industrie ont fait équipe; le nombre de repas donnés atteste d'ailleurs de l'impact considérable de cet effort collectif. »

Le Bilan-Faim 2024 de Banques alimentaires Canada a révélé qu'en mars dernier, les banques alimentaires de partout au pays ont reçu plus de deux millions de visites. FAC s'est fixée comme objectif de favoriser davantage la collaboration et l'innovation afin d'acheminer des aliments à ceux et celles qui en ont besoin et, par la même occasion, de trouver des solutions à des problèmes importants comme le gaspillage alimentaire.

« En campagne contre la faim démontre le pouvoir de la collaboration avec l'industrie, qui nous permet de distribuer des aliments nutritifs aux gens qui en ont besoin, ajoute Mme Hendricks. En travaillant ensemble, en faisant preuve de générosité et en cherchant de nouvelles solutions, nous créons un changement. L'objectif d'éliminer l'insécurité alimentaire au Canada continue d'être une grande source de motivation pour nous. »

Les partenaires d'En campagne contre la faim font des dons en argent et offrent des aliments à des organismes d'aide alimentaire qui soutiennent les collectivités partout au Canada. Ils permettent ainsi de fournir des aliments nutritifs aux gens dans le besoin tout en redistribuant les surplus alimentaires qui, autrement, seraient gaspillés.

