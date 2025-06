REGINA, SK, le 25 juin 2025 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprises agricoles et agroalimentaires qui transfèrent des actifs agricoles ou d'entreprise à de nouveaux propriétaires ont maintenant une nouvelle option à envisager, compte tenu des récents changements apportés au prêt Transfert de Financement agricole Canada (FAC). Ces récents changements aux modalités du prêt arrivent à un moment très opportun. En effet, le système agricole et agroalimentaire canadien compte plus de 50 milliards de dollars d'actifs agricoles qui devraient être transférés au cours des 10 prochaines années.

« Transférer une ferme ou une entreprise familiale peut être stressant, mais le prêt Transfert de FAC peut contribuer à surmonter les obstacles financiers auxquels les gens doivent faire face », déclare l'honorable Heath MacDonald, ministre fédéral de l'agriculture et de l'agroalimentaire. « De plus, ce prêt crée de nouvelles possibilités pour d'autres personnes qui cherchent à démarrer ou à étendre leurs activités, ce qui en fait un véritable investissement dans l'avenir de notre secteur agricole. »

Le prêt Transfert de FAC amélioré est spécialement conçu pour faciliter le transfert d'actifs, ce qui simplifie la tâche des acheteurs et des vendeurs. Selon ces nouvelles modalités, les décaissements versés au vendeur peuvent être échelonnés sur une période allant jusqu'à 10 ans. Le prêt est offert aux exploitations agricoles, aux agroentreprises et aux entreprises agroalimentaires qui subissent des changements liés à la propriété, que ce soit au sein de la famille ou à l'extérieur de celle-ci.

« L'un des défis les plus constants auxquels les producteurs canadiens sont confrontés est le transfert de leurs activités au sein de la famille ou vers un acheteur externe qualifié. C'est complexe, nuancé et émotionnel, fait valoir Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. Pour notre part, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour concevoir un produit de prêt qui facilite le transfert et la vente, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Que les acheteurs soient nouveaux ou non dans le secteur, ce produit vise à offrir tranquillité d'esprit et souplesse aux producteurs du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Canada. Il a été spécialement conçu en tenant compte de l'abordabilité, ainsi que de la réussite de l'entreprise. »

Avantages pour le vendeur :

Paiement complet garanti du produit de la vente par FAC

Calendrier de remboursement personnalisé sur une période maximale de 10 ans

Opportunité d'aider un entrepreneur de la prochaine génération

Avantages pour l'acheteur :

Aucun capital initial n'est requis à titre de mise de fonds

Flexibilité de choisir entre l'amélioration des flux de trésorerie ou la constitution de capitaux propres (possibilité de réduire les frais d'intérêts et de rembourser le prêt plus rapidement)

Accès au logiciel AgExpert de FAC

« Le prêt Transfert de FAC a changé la donne pour notre ferme », expliquent Aaron et Amber Hoffus, producteurs de céréales et d'oléagineux et éleveurs-naisseurs à Bjorkdale, en Saskatchewan. « Il nous a aidés à acquérir des terres et de l'équipement grâce à des conditions flexibles. Les économies d'intérêt nous ont permis de poursuivre notre croissance. Nous avons eu l'occasion de développer et de bâtir notre ferme familiale pour nos enfants et, espérons-le, pour les générations à venir. Nous recommandons le prêt Transfert de FAC à quiconque souhaite faire de même. Les améliorations apportées à ce prêt arrivent à un moment critique et peuvent aider d'autres entrepreneurs comme nous à mieux gérer les aspects liés au transfert d'actifs. »

Qu'un acheteur souhaite maximiser ses flux de trésorerie avec des paiements d'intérêt uniquement ou constituer rapidement des capitaux propres avec des paiements de capital accélérés, il peut explorer les options possibles à l'aide du calculateur de prêt Transfert.

Le prêt Transfert de FAC complète la gamme de produits et services de FAC qui soutiennent les jeunes producteurs et entrepreneurs, y compris les Services consultatifs de FAC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le prêt Transfert de FAC, consultez le site www.fac.ca/prettransfert.

