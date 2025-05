REGINA, SK, le 30 mai 2025 /CNW/ - Financement agricole Canada (FAC) s'est engagée à investir 2 milliards de dollars d'ici 2030 pour faire progresser l'innovation dans les technologies agricoles au sein de l'industrie canadienne de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Cela permettra d'investir davantage dans des appareils, des instruments, des recherches et des méthodologies novateurs conçus pour améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité.

Les fonds proviendront de la nouvelle division d'investissement de l'organisation, FAC Capital, un groupe offrant des solutions de capital qui catalysent l'ensemble de l'écosystème d'investissement et qui stimulent la croissance. Lancée en 2024, la division FAC Capital offre une gamme élargie de solutions de capital aux entreprises de toute la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire, y compris des investissements dans des fonds et des investissements directs dans le capital-actions qui sont répartis entre des entreprises au stade de préamorçage et des entreprises à un stade plus avancé axées sur la croissance. Au cours de sa première année, FAC Capital a jeté les bases de la nouvelle division en concluant neuf transactions d'investissement direct d'un montant total de 170 millions de dollars, et ce, en investissant dans trois nouveaux fonds et en ajoutant un nouvel accélérateur d'entreprises à son portefeuille.

« Pour assurer la prospérité économique du Canada, l'industrie agricole et agroalimentaire devra jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale en matière d'innovation et de productivité. Toutefois, les investissements ont été limités jusqu'à maintenant. Les montants investis sont insuffisants pour répondre aux besoins de plus en plus pointus du secteur. Grâce à cet investissement, FAC s'engage à jouer un rôle de catalyseur et à soutenir l'innovation et la productivité dans l'un des secteurs canadiens les plus importants et les plus propices aux investissements », affirme Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC.

Cette annonce arrive à un moment où diverses sources montrent que les investissements annuels en capital-risque dans le secteur canadien des technologies agricoles accusent un retard. En 2023, on estime que les investissements en capital-risque du Canada dans le secteur se sont élevés à environ 270 millions de dollars, soit un montant 10 fois inférieur à celui des États-Unis après rajustement pour tenir compte de la population. Ce faible niveau d'investissement place le Canada en situation de désavantage stratégique. Parallèlement, le Japon et l'Union européenne ont affiché une augmentation des investissements dans les technologies agricoles.

L'annonce officielle a été faite par Darren Baccus, vice-président exécutif, agroalimentaire, alliances et FAC Capital, à l'occasion de la conférence Invest Canada 2025 (investir au Canada), un événement organisé par l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement (ACCR). « Grâce à cet investissement de 2 milliards de dollars, FAC poursuivra sa longue tradition de partenariat avec l'industrie canadienne de l'agriculture et de l'agroalimentaire afin de continuer à lui offrir son soutien et d'assurer une sécurité et une durabilité accrues dans un marché mondial hautement concurrentiel », fait valoir M. Baccus. « À FAC, nous sommes particulièrement bien placés pour fournir un capital à effet catalyseur et collaborer avec les intervenants afin de trouver des occasions d'investissement intéressantes. Nous sommes persuadés que notre engagement d'investissement suscitera l'injection d'autres capitaux pour en amplifier l'impact économique. »

