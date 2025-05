Les perspectives sont inégales pour le secteur des aliments et des boissons en 2025, selon un rapport de FAC

REGINA, SK, le 5 mai 2025 /CNW/ - Les entreprises canadiennes de fabrication de produits alimentaires et de boissons font face à une année d'incertitude dont les possibilités sont assombries par les difficultés économiques, les perturbations commerciales et l'évolution des habitudes de consommation, selon le plus récent Rapport FAC sur le secteur des aliments et des boissons.

Les Services économiques FAC prévoient une modeste augmentation de 0,6 % des ventes d'aliments et de boissons pour atteindre 168,8 milliards de dollars en 2025, mais une baisse de 1,5 % du volume des ventes, ce qui reflète les ajustements continus du secteur de la fabrication des boissons. Les marges bénéficiaires devraient s'améliorer légèrement, tout en restant inférieures aux niveaux d'avant 2019, avec des variations d'un sous-secteur à l'autre.



« L'industrie agroalimentaire est confrontée à des pressions constantes attribuables aux difficultés économiques et aux perturbations commerciales, déclare Amanda Norris, économiste principale à FAC. Bien que la croissance des ventes devrait légèrement augmenter, les propriétaires d'entreprises de fabrication devront faire preuve de prudence dans le contexte de hausse des coûts et d'évolution des habitudes de consommation pour maintenir leur rentabilité. »

Pour 2025, les Services économiques FAC prévoient une diminution supplémentaire (-2,5 %) des ventes de boissons et des volumes (-2,6 %). La baisse prévue s'explique par le renoncement soutenu aux boissons alcoolisées, en particulier la bière, et par un léger ralentissement des ventes de boissons non alcoolisées après quatre années de forte croissance.

Si l'inflation a diminué et les pressions sur le marché du travail se sont atténuées, les dépenses de consommation restent toutefois incertaines. En 2024, la consommation par personne d'aliments et de boissons non alcoolisées a diminué pour la quatrième année consécutive, en baisse de 1,0 % par rapport à 2023 et de 8,0 % depuis 2021, les budgets des ménages demeurant serrés. La consommation d'aliments et de boissons non alcoolisées affichait toutefois des signes de reprise vers la fin de 2024 tandis que la consommation d'alcool continuait de baisser.

« Le comportement en matière de consommation évolue, et on met de plus en plus l'accent sur la valeur et les produits qui correspondent aux préférences individuelles, explique Mme Norris. Dans cet environnement, les entreprises de fabrication qui s'adaptent à l'évolution des tendances et s'efforcent de répondre aux divers besoins de consommation seront mieux placées pour fidéliser la clientèle à leur marque et consolider leurs ventes. »

Les ventes du secteur de la fabrication de produits laitiers s'annoncent à nouveau vigoureuses pour 2025. Les Services économiques FAC prévoient une augmentation de 8,3 % des ventes et de 6 % des volumes. Les marges brutes du secteur devraient s'améliorer en 2025, pour atteindre le niveau le plus élevé des deux dernières années, grâce à la hausse des ventes et à la baisse des coûts des matières premières.

La forte croissance des prix a entraîné une augmentation à deux chiffres des ventes dans le secteur du sucre et de la confiserie depuis 2021, et l'année 2025 devrait se traduire par une nouvelle augmentation des ventes de 10 % et une hausse des volumes de 6,7 %. Si la hausse des recettes a permis de compenser l'augmentation des dépenses en 2024, les prix élevés du cacao et les perturbations commerciales possibles continuent toutefois de peser sur les marges. Avec plus de 90 % des ventes de confiserie liées aux exportations, en particulier vers les États-Unis, le secteur est confronté aux risques liés à l'évolution des politiques commerciales, bien que la croissance soutenue des marchés non américains laisse entrevoir des possibilités de diversification.

Par ailleurs, le vieillissement du bassin de main-d'œuvre canadienne continuera d'exercer une pression sur les salaires, mais cet impact sera moins marqué qu'au cours des années précédentes, grâce à la baisse des coûts des matières premières qui aide à compenser les dépenses totales.

« Le secteur des aliments et des boissons est à la croisée des chemins et il devra gérer les risques et saisir les possibilités qui l'attendent. Les entreprises de fabrication doivent mettre l'accent sur l'innovation, la diversification stratégique des marchés et la gestion des coûts pour rester concurrentielles », note Mme Norris.

Le rapport annuel de FAC sur le secteur des aliments et des boissons offre des perspectives et des analyses sur les secteurs de la mouture des céréales et des graines oléagineuses; des produits laitiers, de la viande, du sucre et des confiseries, de la boulangerie et des tortillas; de la préparation de poissons et de fruits de mer, des fruits, légumes et aliments de spécialité; ainsi que des boissons gazeuses et des boissons alcoolisées.

En communiquant ses connaissances et ses prévisions économiques, FAC fournit des renseignements et une expertise pour aider les acteurs de l'agroindustrie à atteindre leurs objectifs. Pour obtenir plus de renseignements et d'analyses économiques, consultez la page des Services économiques FAC à l'adresse fac.ca/serviceseconomiques.

