WHITEHORSE, YT, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Grâce au Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord (le Cadre), les partenaires autochtones, fédéraux, territoriaux et provinciaux travaillent en collaboration afin d'offrir aux Autochtones et à tous les résidents de l'Arctique et du Nord des possibilités durables qui répondent aux besoins particuliers de la région et protègent son riche environnement naturel, tout en favorisant une économie forte, durable et qui ne laisse personne de côté.

Aujourd'hui, le grand chef Peter Johnston, du Council of Yukon First Nations (CYFN), et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, ont animé conjointement la quatrième réunion annuelle du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, à Whitehorse, au Yukon.

Ils étaient accompagnés de leurs homologues fédéraux et territoriaux, dont l'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Robert Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, et Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Les partenaires ont discuté des priorités et des prochaines étapes de la mise en œuvre du Cadre. Lancé en 2019, le Cadre propose une feuille de route visant la mise en œuvre des priorités définies par les dirigeants et les résidents du Nord et de l'Arctique.

Le grand chef du CYFN, Peter Johnston, a parlé des priorités communes aux Premières Nations au Yukon : la santé mentale et le bien-être, la revitalisation linguistique et culturelle, les changements climatiques, le développement durable, la recherche et la gestion du savoir autochtone, l'élaboration de solutions énergétiques et la souveraineté dans l'Arctique.

Le ministre Vandal a souligné les travaux déjà entrepris qui contribuent à la mise en œuvre des buts et des objectifs du Cadre élaborés conjointement par les deux parties. Il a reconnu également que la récente saison des incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest a montré qu'il reste encore beaucoup à faire pour combler les écarts entre l'Arctique et le Nord et le reste du pays, dans des domaines tels que l'infrastructure et le logement, la santé et le soutien au bien-être, et l'adaptation aux changements climatiques pour les communautés de la région.

Le ministre Fraser s'est exprimé au sujet des priorités du gouvernement du Canada en matière de logement et d'infrastructure, notamment aux besoins uniques du Nord. Le ministre Fraser a également pris le temps d'entendre directement les dirigeants de l'Arctique et du Nord sur leurs priorités immédiates et à long terme en matière d'infrastructure et sur la meilleure façon de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.

Le secrétaire parlementaire Oliphant a fait le point sur la mise en œuvre de la politique internationale du Canada dans l'Arctique à la lumière des changements géopolitiques. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à travailler avec les partenaires du Nord et de l'Arctique pour faire progresser le Canada en tant que puissance arctique et pour défendre notre souveraineté dans l'Arctique et l'ordre international fondé sur des règles.

Le Cadre fournit une orientation au gouvernement du Canada en ce qui a trait aux priorités, aux activités et aux investissements dans le Nord et l'Arctique d'ici 2030 et au-delà. De plus, il favorisera l'harmonisation des objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada avec les priorités des résidents de la région.

Citations

« Le Council of Yukon First Nations est heureux de coanimer la réunion du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord 2023 au Yukon. Cette réunion est l'occasion de tenir des discussions centrées sur les priorités des Premières Nations au Yukon et de collaborer à la mise en œuvre du Cadre. Le CYFN continue d'appuyer les travaux visant à créer un chapitre des Premières Nations au Yukon dans le cadre du Cadre afin de fournir un mécanisme de collaboration entre les Premières Nations au Yukon et les responsables des politiques fédérales. »

Grand chef Peter Johnston

Council of Yukon First Nations

« Nos partenaires du Nord nous ont clairement fait part des nombreux défis qui persistent et de leurs priorités d'action, notamment en matière d'infrastructures, de développement économique durable qui profite à tous et non à quelques-uns, et de logement. Notre gouvernement s'engage à continuer à travailler en collaboration avec ses partenaires pour assurer la sécurité et la santé des résidents du Nord et pour fournir aux collectivités autochtones du Nord le soutien dont elles ont besoin pour prospérer et avoir du succès. »

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord constitue une plateforme importante permettant aux résidents du Nord et aux Autochtones de se réunir avec les partenaires fédéraux pour renforcer notre vision d'un Nord fort et durable. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration en vue d'élaborer des stratégies qui nous permettront d'atteindre nos objectifs communs et d'améliorer la qualité de vie des Yukonnais et de l'ensemble de la communauté du Nord. »

Ranj Pillai

Premier ministre du Yukon

« Nous continuerons de faire progresser la paix, la stabilité et l'ordre fondé sur des règles dans l'Arctique. La région de l'Arctique est de plus en plus contestée, et le Canada reste déterminé à travailler avec ses partenaires territoriaux, provinciaux et autochtones, les États-Unis et ses alliés nordiques pour faire progresser les objectifs communs conformément au système fondé sur des règles. »

L'honorable Robert Oliphant

Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

« Le gouvernement du Canada est à l'écoute et collabore avec ses partenaires pour proposer des solutions en matière de logement et d'infrastructure qui aideront à créer un avenir prospère pour les collectivités autochtones et nordiques. Nos partenaires du Nord ont fait preuve d'un leadership inspiré et ont proposé des idées novatrices et adaptables pour bâtir des collectivités saines et renforcer leur région. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Canada est résolu à défendre sa sécurité et sa souveraineté dans l'Arctique. Alors que les défis auxquels nous sommes confrontés continuent d'évoluer, des partenariats significatifs avec les partenaires autochtones et du Nord nous permettront d'aller de l'avant. Par l'intermédiaire du Comité de direction du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, nous continuerons à travailler avec nos partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux et à protéger nos intérêts communs. »

Marie-France Lalonde

Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada a été lancé en septembre 2019. Pour la première fois, le gouvernement fédéral travaillait en collaboration avec des partenaires autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux en vue de définir et d'élaborer conjointement une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord. Le Cadre tient compte des priorités et des points de vue des résidents du Nord et de l'Arctique, et il se fonde sur une mobilisation inclusive à l'échelle de la région.

Le Cadre comprend un énoncé de politique élaboré conjointement et un chapitre international, un chapitre sur la sûreté, la sécurité et la défense élaboré par le gouvernement fédéral, un chapitre sur l'Inuit Nunangat rédigé par les Inuit, des chapitres rédigés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Nunavut , ainsi qu'un chapitre panterritorial. D'autres chapitres de partenaires devraient être inclus une fois qu'ils seront publiés.

, ainsi qu'un chapitre panterritorial. D'autres chapitres de partenaires devraient être inclus une fois qu'ils seront publiés. Le budget de 2023 comprend de nouveaux engagements en matière de dépenses qui contribueront à la mise en œuvre des buts et des objectifs du Cadre. Bon nombre de ces nouveaux investissements s'alignent sur les priorités exprimées par les partenaires du Cadre lors de la réunion du Comité de direction du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord de 2022, notamment : le soutien à la santé mentale et à la toxicomanie; les investissements dans les infrastructures, y compris le logement; les mesures liées à l'économie, y compris le coût élevé de la vie; les changements climatiques; les études et la formation; la sécurité et la défense du Nord; les priorités définies dans le chapitre international du Cadre.

2022, notamment :

