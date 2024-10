IQALUIT, NU, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et gouvernement du Nunavut

Les partenaires autochtones, fédéraux, territoriaux et provinciaux travaillent ensemble pour mettre en œuvre la vision du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord (le Cadre) et créer des possibilités à long terme pour les peuples autochtones et tous ceux qui vivent dans l'Arctique et le Nord.

Aujourd'hui, dans le cadre de cette collaboration continue, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et l'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, ont organisé conjointement la cinquième réunion annuelle du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord à Iqaluit.

Des dirigeants autochtones et territoriaux ainsi que des partenaires fédéraux, territoriaux et provinciaux du Cadre se sont joints à eux. Le collègue fédéral du ministre Vandal, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est joint à la réunion en personne, alors que l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé y ont participé virtuellement.

Les partenaires ont discuté de leurs points de vue sur le Cadre ainsi que de leurs priorités immédiates et à long terme, y compris la politique internationale sur l'Arctique, la sécurité et la défense dans l'Arctique et le Nord, le logement et l'infrastructure dans le Nord, ainsi que la santé mentale et les dépendances.

Le premier ministre Akeeagok a souligné que, compte tenu du paysage mondial actuel et du caractère central des enjeux circumpolaires, il est encore plus pertinent de faire des investissements importants dans l'Arctique qui répondent aux besoins des collectivités locales, créent des possibilités de développement économique, et abordent la réconciliation et les intérêts géopolitiques de notre pays en matière de souveraineté et de sécurité dans l'Arctique.

Le ministre Vandal a réitéré le travail continu du gouvernement du Canada en matière de collaboration avec les partenaires de l'Arctique et du Nord afin de répondre aux priorités locales et régionales, soutenir les besoins uniques de la région, et protéger son riche environnement naturel tout en construisant une économie forte et durable qui ne laisse personne de côté.

La ministre Joly a rencontré des partenaires pour discuter de la prochaine politique étrangère du Canada pour l'Arctique. Cette politique permettra de rajuster l'approche de la politique étrangère du Canada dans l'Arctique en réponse aux événements géopolitiques survenus depuis 2019, et de compléter le chapitre international du Cadre. Elle fournira de nouveaux outils diplomatiques au Canada pour affirmer sa souveraineté, promouvoir ses intérêts nationaux par une diplomatie pragmatique, renforcer son leadership en matière de gouvernance de l'Arctique, et adopter une approche de la diplomatie dans l'Arctique qui tient davantage compte des priorités des partenaires autochtones et nordiques.

Le ministre Blair a discuté avec des partenaires de la façon dont la politique de défense du Canada, Notre Nord, fort et libre, renouvelle l'engagement du Canada envers l'Arctique et le Nord, où l'évolution des paysages physiques et géopolitiques crée de nouvelles vulnérabilités en matière de sécurité. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique, la Défense nationale collaborera étroitement avec les gouvernements territoriaux et autochtones ainsi qu'avec les communautés nordiques, dont les habitations et le mode de vie sont directement touchés par l'évolution de l'environnement de sécurité dans l'Arctique. En défendant la région, le Canada continuera à travailler avec ces communautés pour s'assurer qu'elles partagent les avantages économiques des investissements dans la défense.

Le ministre Fraser a souligné les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour collaborer avec des partenaires du Nord et autochtones afin d'améliorer les infrastructures, de renforcer les communautés et de créer des solutions de logement plus durables. En priorisant les approches novatrices en matière de construction et de développement communautaire, nous contribuons à créer des communautés nordiques et autochtones résilientes et inclusives, à stimuler la croissance économique et à améliorer la qualité de vie de tous dans la région.

La ministre Saks a fait le point sur le soutien du gouvernement du Canada aux efforts déployés par les communautés de l'Arctique et du Nord pour promouvoir le bien-être mental et relever les défis liés à la santé mentale et aux dépendances. Ces efforts comprennent des initiatives comme le Fonds d'urgence pour le traitement, qui vise à aider les municipalités et les communautés autochtones à répondre aux besoins urgents liés à la crise des surdoses, et le Fonds pour la santé mentale des jeunes, qui vise à soutenir les organisations de santé communautaire, dont le travail est crucial pour garantir que les jeunes à travers le Canada, y compris dans l'Arctique et le Nord, ont accès à des services et à des mesures de soutien culturellement sûrs et tenant compte des traumatismes, où et quand ils en ont besoin.

Lancé en 2019, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord établit une vision commune de l'avenir où des populations et des communautés fortes et autonomes travaillent ensemble pour une région de l'Arctique et du Nord dynamique, prospère et durable, au pays et à l'étranger. Il oriente les priorités, les activités et les investissements du gouvernement du Canada dans l'Arctique jusqu'en 2030 et au-delà, et harmonise mieux les objectifs de la politique nationale et internationale du Canada avec les priorités des peuples autochtones et de tous ceux qui vivent dans l'Arctique et le Nord.

« Le Comité de leadership est une occasion importante pour nous tous de nous réunir et de discuter de la façon dont nous pouvons faire progresser nos priorités communes afin de régler les problèmes qui touchent les populations de l'Arctique et du Nord. En travaillant en partenariat, nous prenons des mesures concrètes pour soutenir les communautés dans les efforts qu'elles déploient afin de lutter contre les changements climatiques et assurer la sécurité alimentaire, créer la prospérité économique et bâtir un avenir solide, sain et durable pour les peuples autochtones et tous ceux qui vivent dans l'Arctique et le Nord. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« En tant que dirigeants des communautés et des territoires arctiques du Canada, nous convenons tous que le moment est venu pour le Canada d'étendre ses efforts d'édification de la nation au Nord. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de redresser les torts du passé dans un esprit de réconciliation et de faire des investissements clés dans l'Arctique pour aider le Canada à renforcer les communautés du Nord, à revitaliser l'économie et à protéger les intérêts nationaux. »

L'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut

« Le Nord canadien n'est plus à l'abri des tensions géopolitiques et subit les répercussions considérables des changements climatiques, ce qui crée de nouvelles possibilités de concurrence. Plus que jamais, les dirigeants fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones doivent travailler en étroite collaboration pour protéger nos intérêts dans le Nord. Le Comité de leadership est un forum de discussion et de coopération essentiel pour garantir aux communautés autochtones et aux habitants du Nord une région stable, prospère et sûre. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« Les enjeux de sécurité auxquels sont confrontés l'Arctique et le Nord ne sont plus les mêmes. La région devenant plus accessible en raison des changements climatiques, il est d'autant plus important que le Canada investisse dans la souveraineté de l'Arctique afin de protéger notre Nord et les personnes qui y vivent. Notre nouvelle politique de défense, Notre Nord, fort et libre, reconnaît l'importance vitale de l'Arctique et nos investissements importants créeront des débouchés économiques tout en garantissant la sécurité du Canada. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Qu'il s'agisse d'investir dans des solutions de logement dirigées par les Autochtones ou d'améliorer des infrastructures essentielles dont les habitants du Nord dépendent chaque jour, nous nous attachons à établir des partenariats avec les communautés nordiques, rurales et autochtones afin de répondre à leurs besoins actuels et futurs. Ce travail permettra de s'assurer que chaque dollar que nous investissons répond aux besoins uniques des peuples autochtones et du Nord. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de reconnaître que les communautés autochtones, qui sont aux premières lignes de la crise des surdoses et qui sont touchées de façon disproportionnée par le suicide, sont les mieux placées pour nous aider à comprendre et à relever les défis en matière de santé mentale et de toxicomanie auxquels elles font face. C'est pourquoi les occasions d'écouter et d'apprendre les uns des autres sont inestimables. C'est aussi pourquoi nous continuons à travailler ensemble au moyen d'initiatives et d'investissements qui aident à éliminer les obstacles aux soins, à renforcer la prestation de soins adaptés à la culture et à promouvoir les mesures de soutien dirigées par les Autochtones. »

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada a été créé en 2019. Pour la première fois, le gouvernement fédéral travaillait en collaboration avec des partenaires autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux en vue de définir et d'élaborer conjointement une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord. Le Cadre tient compte des priorités et des points de vue des résidents du Nord et de l'Arctique, et il se fonde sur une mobilisation inclusive à l'échelle de la région.

Le Cadre comprend un énoncé de politique et un chapitre international élaborés conjointement, un chapitre sur la sûreté, la sécurité et la défense élaboré par le gouvernement fédéral, un chapitre sur l'Inuit Nunangat rédigé par les Inuit, des chapitres rédigés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Nunavut , ainsi qu'un chapitre panterritorial. Les chapitres des autres partenaires devraient être inclus une fois publiés.

En 2020, le ministre Vandal a tenu la première réunion annuelle du Comité de leadership avec les partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux du Cadre. Les réunions annuelles constituent une tribune pour discuter de la mise en œuvre du Cadre et pour évaluer les progrès et les lacunes restantes.

Le budget de 2024 renferme de nouveaux engagements en matière de dépenses qui contribueront à l'atteinte des buts et objectifs du Cadre. Bon nombre de ces nouveaux investissements s'harmonisent avec les priorités que les partenaires du Cadre ont exprimées à la réunion du Comité de leadership du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord de 2023, notamment : la sécurité et la défense dans l'Arctique et le Nord; la mise en œuvre du chapitre international du Cadre; le logement et l'infrastructure; le développement économique; la santé mentale et les dépendances; les changements climatiques; la sécurité alimentaire.

2023, notamment : Lors de la cinquième réunion annuelle du Comité de leadership, le ministre Vandal a annoncé des mesures visant à revoir le programme Nutrition Nord Canada en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord, y compris la nomination d'un représentant spécial du ministre au début de 2025 pour entreprendre un examen externe visant à évaluer l'efficacité du programme et à formuler des recommandations sur la façon de l'améliorer.

Le 18 janvier 2024, le gouvernement du Nunavut , la Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Canada ont cosigné l'Entente sur le transfert des responsabilités relatives aux terres et aux ressources du Nunavut , un engagement de longue date qui faisait également partie du Cadre.

